響應愛協「全城狗狗行善日 2026」 港鐵破例准細狗3月1日乘搭列車 名額1,200個

【動物專訊】細狗將於今年3月1日當天有機會首度獲准乘搭港鐵！愛協於3月1日舉辦「全城狗狗行善日 2026」，港鐵配合該活動，於當日首次開放其鐵路網絡，准許持有「愛協全城狗狗行善日 – 港鐵一日狗狗同行手帶」的狗主攜帶中小型狗隻於3月1日無限次乘搭港鐵列車，名額1,200個。港鐵規定狗狗必須放於寵物袋或背包中，不得使用寵物手推車，且只可於列車最後一卡車廂上落車。

愛協慈善步行活動「全城狗狗行善日 2026」於3月1日香港迪士尼樂園度假區舉行，活動包括早上8時半舉行的5公里慈善步行活動，及於上午9時半至下午2時在香港迪士尼幻想道露天場地舉行的寵物嘉年華。

港鐵為今次活動，首度開放港鐵網絡，於3月1日准許狗主帶中小型犬無限次乘搭港鐵，名額1,200個，參加者須於2月20日前透過報名系統登記並捐款港幣90元予愛協，以獲取「愛協全城狗狗行善日 – 港鐵一日狗狗同行手帶」。另開放的港鐵網絡，並不包括機場快綫、香港西九龍站、馬場站、羅湖站、落馬洲站、港鐵巴士及接駁巴士。

港鐵就安排提出以下規定：

• 所有狗隻進入港鐵範圍前，必須放置於完全封閉的寵物袋或背包中，並符合港鐵運載行

李條件之尺寸要求；在港鐵網絡內禁止使用任何帶輪子的寵物手推車運送狗隻；

• 參加者及其狗隻只可於列車最後一卡車廂上落車，並需全程留於該車廂；

• 狗隻於整段旅程中必須全程留在完全封閉的寵物袋或背包內，不可露出任何身體部位，

亦嚴禁於車廂內打開寵物袋；

愛協副執行總監何翔蕾表示：「這次是香港邁向寵物共融社會的重要里程碑。我們非常榮幸能與港鐵公司攜手推動這項具意義的創舉，並衷心感謝港鐵及九巴兩大交通機構的鼎力支持。透過今次突破性的合作，我們正一步一步實現一個更有同理心、更寵物友善的香港。」

港鐵公司副總監—車務營運及本地鐵路李婉玲表示：「繼輕鐵『貓狗同行』計劃成功推行後，這次安排是推動寵物共融的重要一步。我們將與愛協緊密合作，確保所有乘客均能享有安全、順暢的乘車體驗。」

另九巴亦為這次活動提供專屬寵物巴士服務，讓狗主於金鐘、北角、旺角、沙田、元朗及將軍澳，往返迪士尼樂園度假區，參加者可於KMB1993手機應用程式預約。

活動網頁：dogathon.spca.org.hk/

慈善步行報名：https://dogathon.spca.org.hk/event_details#charity_wallk

愛協於今年3月1日舉行「全城狗狗行善日」。

活動於迪士尼樂園舉行，包括嘉年華及慈善步行活動。

港鐵將於3月1日當天准許已登記人士帶小狗乘搭港鐵。

