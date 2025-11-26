頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？

頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。

「味道會完結，但回憶會留著」金源食品有限公司日前發出《告別公告》

金源食品自1969年起生產「頂好大光麵」，以「香港製造」為核心，陪伴無數港人成長。大光麵更成為茶餐廳文化的重要一環，由簡單的餐肉蛋麵以至惹味沙嗲牛肉麵，其獨特麵質一直為人熟悉。隨着結業消息公布，不少網民表示遺憾，認為又一段象徵香港味道的年代走向終章。

茶餐廳八成曾用「大光麵」 無味粉光麵成時代記號

「頂好大光麵」於六十年代面世，以「光麵」形式在市場突圍，不附味粉、不附醬料，方便茶餐廳廚師自行調配湯頭與餸料，當年香港茶記常見的沙嗲牛肉麵、煎蛋餐肉麵，背後不少都是大光麵。大光麵全盛時期曾佔全港茶餐廳八成市場。廚師愛用其爽彈口感與耐煮特性，亦因為無包裝味粉，不會搶走湯底與配菜味道，成為早年港式茶餐廳的標誌味道。2024年初，ViuTV《茶餐廳》節目訪問金源食品負責人吳怡時，他感慨指大光麵堅持香港生產，因此成本較高，面對內地品牌的低價競爭難以匹敵，目前全港只餘下約兩成茶記仍然使用大光麵，語帶哽咽，情緒令人動容。

頂好大光麵，口感彈牙麵味足，全盛時期全港獲8成茶餐廳採用。（圖:大光麵)

大光麵與一般即食麵最大不同是只有麵餅，沒有包裝、味粉，方便茶餐廳使用。 (圖:openrice)

本地製造難敵成本壓力 舊味道漸成絕響

金源食品多年來堅持本地生產，惟近年面對原材料、人工及租金多重成本壓力，加上市場被平價麵款大量競爭，品牌逐漸式微。雖然近年亦推出家庭裝大光麵，並在網店與個別零售點有售，但整體市場支撐不足。「大光麵」對不少港人而言，不只是即食麵，更是一段屬於香港的飲食文化。從街坊小店到校園午餐，再到茶記廚房的每日快餐，大光麵的味道記錄着一代人的生活節奏。金源食品結業消息傳出後，不少網民留言感慨：「沙嗲牛從此沒有了靈魂伴侶」、「去茶記常餐叫面就係為左食大光面，以後食咩面」。

真係唔簡單，值得敬佩。

真…以後食沙嗲牛點算。

集體回憶難忘 香港味道仍被珍惜

雖然味道終有結束的一天，但大光麵留在人們記憶中的位置難以替代。它代表着曾經的香港製造、自強精神、茶記文化以及街坊日常，是許多人成長故事的一部分。金源食品在告別公告中提到：「能夠成為大家的日常，是我們最大的幸福。」一句道盡品牌57年的堅持與情感，也為這段香港飲食歷史留下最後的溫度。

九龍城火鍋名店方榮記的沙嗲牛肉麵也選用大光麵做麵底。(圖:openrice)

大光麵零售版「光身麵」，一包六個麵餅，百份百香港製造。

廠商曾公開用大光麵的港島茶餐廳名單。（圖:大光麵)

廠商曾公開用大光麵的港島茶餐廳名單。（圖:大光麵)

