2025頂級競速跑鞋推薦 5大「速度王者」名單公開！adidas、On、La Sportiva等必入手之選

如今的頂級競速跑鞋講求科技、輕盈與回彈力的極致平衡，讓每一步都更具爆發力。最近，「Runner’s World」 2025年最佳競速跑鞋榜單正式出爐，結合300名測試員的真實感受，從100多雙鞋中，精選出最具代表性的強勢之作。當中有5款跑鞋突圍而出，即看下文詳解！

2025年最佳競速跑鞋推薦（排名不分先後）

最佳競速跑鞋2025推薦：On Cloudboom Strike LS

以近乎科幻的製鞋技術令人驚艷，無鞋帶設計的跑鞋極度輕盈。雖然貼合度高，但也意味著無法調整鬆緊度。鞋底搭載Helion HF Hyper midsole（Pebax基底泡棉），相較於其他馬拉松鞋略為偏硬，卻在短距離衝刺時展現驚人的推進力。

On Cloudboom Strike LS

Cloudboom Strike LS White

價錢：US$330（約HK$2,564）

SHOP NOW

On Cloudboom Strike LS White

最佳競速跑鞋2025推薦：Saucony Endorphin Elite 2

穿上後像踩在彈簧上一樣，原版採用的Pwrrun HG泡棉已屬頂級，而新一代升級為TPEE材質的incrediRUN foam，帶來柔軟卻極具反彈力的「彈跳推進」。為了抑制過度彈性，品牌特別加入Pwrtrac outsole提供更穩定的抓地力。

Saucony Endorphin Elite 2

Saucony Endorphin Elite 2 運動鞋

價錢：$2,657

SHOP NOW

Saucony Endorphin Elite 2 運動鞋

最佳競速跑鞋2025推薦：Saucony Endorphin Pro 4

延續了系列一貫的流暢步態設計，並將Pwrrun HG與Pwrrun PB兩種泡棉融合，讓緩震與回彈力取得完美平衡。相比Elite 2更穩更容易駕馭，特別適合半馬以上距離。

Saucony Endorphin Pro 4

Saucony Endorphin Pro 4 運動鞋

價錢：$1,866

SHOP NOW

Saucony Endorphin Pro 4 運動鞋

最佳競速跑鞋2025推薦：La Sportiva Prodigio Pro

以「無碳板設計」脫穎而出，憑藉TPU與EVA混合中底，提供與碳板鞋相同的彈性與推進力。Prodigio Pro不僅靈活耐用，還能避免碳板在不平的路面上造成傾斜。鞋底抓地力極強，即使在冰面上仍具穩定表現。

La Sportiva Prodigio Pro

La Sportiva Prodigio Pro

價錢：US$225（約HK$1,748）

SHOP NOW

La Sportiva Prodigio Pro

最佳競速跑鞋2025推薦：Adidas Adizero Adios Pro 4

這雙被譽為「飛行器」的Adidas Adizero Adios Pro 4，可謂是品牌歷代最具爆發力的競速跑鞋。全新升級的中底泡棉兼具柔軟與彈性，讓每一步都像踩在雲端上，卻能瞬間加速。驚人的緩震效果能減輕疲勞感，是許多跑者的首選。

Adidas Adizero Adios Pro 4

Adidas Adizero Adios Pro 4 Lucid Blue 運動鞋

價錢：$2,306

SHOP NOW

Adidas Adizero Adios Pro 4 Lucid Blue 運動鞋

