容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
2025頂級競速跑鞋推薦 5大「速度王者」名單公開！adidas、On、La Sportiva等必入手之選
到底哪幾雙競速跑鞋一致獲得跑者好評？即看「Runner’s World」實測結果：
如今的頂級競速跑鞋講求科技、輕盈與回彈力的極致平衡，讓每一步都更具爆發力。最近，「Runner’s World」 2025年最佳競速跑鞋榜單正式出爐，結合300名測試員的真實感受，從100多雙鞋中，精選出最具代表性的強勢之作。當中有5款跑鞋突圍而出，即看下文詳解！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
2025年最佳競速跑鞋推薦（排名不分先後）
最佳競速跑鞋2025推薦：On Cloudboom Strike LS
以近乎科幻的製鞋技術令人驚艷，無鞋帶設計的跑鞋極度輕盈。雖然貼合度高，但也意味著無法調整鬆緊度。鞋底搭載Helion HF Hyper midsole（Pebax基底泡棉），相較於其他馬拉松鞋略為偏硬，卻在短距離衝刺時展現驚人的推進力。
Cloudboom Strike LS White
價錢：US$330（約HK$2,564）
最佳競速跑鞋2025推薦：Saucony Endorphin Elite 2
穿上後像踩在彈簧上一樣，原版採用的Pwrrun HG泡棉已屬頂級，而新一代升級為TPEE材質的incrediRUN foam，帶來柔軟卻極具反彈力的「彈跳推進」。為了抑制過度彈性，品牌特別加入Pwrtrac outsole提供更穩定的抓地力。
Saucony Endorphin Elite 2 運動鞋
價錢：$2,657
最佳競速跑鞋2025推薦：Saucony Endorphin Pro 4
延續了系列一貫的流暢步態設計，並將Pwrrun HG與Pwrrun PB兩種泡棉融合，讓緩震與回彈力取得完美平衡。相比Elite 2更穩更容易駕馭，特別適合半馬以上距離。
Saucony Endorphin Pro 4 運動鞋
價錢：$1,866
最佳競速跑鞋2025推薦：La Sportiva Prodigio Pro
以「無碳板設計」脫穎而出，憑藉TPU與EVA混合中底，提供與碳板鞋相同的彈性與推進力。Prodigio Pro不僅靈活耐用，還能避免碳板在不平的路面上造成傾斜。鞋底抓地力極強，即使在冰面上仍具穩定表現。
La Sportiva Prodigio Pro
價錢：US$225（約HK$1,748）
最佳競速跑鞋2025推薦：Adidas Adizero Adios Pro 4
這雙被譽為「飛行器」的Adidas Adizero Adios Pro 4，可謂是品牌歷代最具爆發力的競速跑鞋。全新升級的中底泡棉兼具柔軟與彈性，讓每一步都像踩在雲端上，卻能瞬間加速。驚人的緩震效果能減輕疲勞感，是許多跑者的首選。
Adidas Adizero Adios Pro 4 Lucid Blue 運動鞋
價錢：$2,306
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
雙11優惠推薦：
雙11優惠2025｜Catalog網店波鞋低至37折！低至$329入手adidas Taekwondo薄底鞋、Asics復古波鞋
Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025
其他人也在看
昂坪市集雪糕體驗館門票買1送1！人均$49起任試逾100種口味雪糕｜雙11優惠2025
昂坪市集最新的Dolce Wonderland提供全港最豐富的雪糕選擇，只要一張入場門票，即可任試超過100款雪糕，由經典到創新口味都有，定能滿足一眾雪糕控的胃口。Yahoo購物專員發現Trip.com將於11月14日中午12點推出套票買一送一優惠，$98起供二人入場試食兼自選一球Gelato慢慢歎，除開每位只需$49，為食人士必入手！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
【Châteraisé】朱古力閃電泡芙買一送一（即日起至11/11）
Châteraisé進行限時優惠，由即日起至11月11日期間，閃電泡芙(朱古力)買一送一！閃電泡芙(朱古力)使用比利時調溫朱古力製造，朱古力味泡芙皮包住滿滿嘅朱古力吉士忌廉，面層更有一層朱古力，啖啖都充滿幸福嘅味道！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Catalog網店波鞋低至37折！低至$329入手adidas Taekwondo薄底鞋、Asics復古波鞋
今年雙11優惠運動品牌的折扣超有誠意，繼早前介紹過的adidas、Elemis、COACH等之後，雲集不同運動品牌的Catalog亦推出雙11優惠，網店由即日起產品低至37折、設1件包郵專區，購買指定服飾鞋款領取優惠碼，更可額外減多$50，折扣力度非常強勁！Yahoo購物為大家精選必搶抵買波鞋、服裝，想知優惠詳情，即看以下推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【KFC】肯！抵DEAL 家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐、巴辣雞腿包餐買一送一（10/11-14/11）
KFC再推肯！抵DEAL套餐買一送一，於11月10日至11月14日上午11點後，家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐及巴辣雞腿包餐買一送一！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【Yahoo送戲飛】誰的理由夠厚，就可以撐到最後！張繼聰主演《金童》一場重寫命運的戰鬥
《金童》是一部融合親情、熱血與救贖的香港電影，講述因衝動誤傷人命而入獄十年的前拳王「張力」，出獄後淪為社會邊緣人，卻在與素未謀面的兒子「方圓」重逢後，重新踏上拳擊之路。電影由張繼聰、劉皓嵐、韋羅莎、曾志偉、林雪、朱栢康等實力派演員主演，透過細膩的情感描寫與緊張刺激的拳擊場面，呈現一段關於父愛、成長與第二次機會的動人故事。Yahoo Movies HK ・ 15 小時前
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
2025 Adidas波鞋推薦｜除了Samba以外還有值得入手的SL72 Taekwondo Tokyo波鞋
Adidas的波鞋一直推陳出新，就算是熱賣了好幾季的Samba波鞋都迎來材質、設計上的改革，今次編輯為你介紹4款熱賣波鞋，在秋冬襲來前入手一對吧！Gotham/GC ImagesAdidas 波鞋推薦：SL72Bella Hadid穿著這對SL72後，迅速售罄成為新一代「It 鞋」。SL72是去年Adidas力推的經典款式，這雙復刻自1972年奧運的Adidas跑鞋，當中的「SL」代表「super light」，呼應其輕量結構的設計初衷。AdidasSL72 OG波鞋 (HK$799)今年2月Bella Hadid穿了一雙棕色SL72s，此鞋款上架美國網站僅兩週即完售，可見其熱賣程度。靈感來自70年代，自然有着復古的配色，棕色的尼龍鞋面和皮革細節，配搭淡黃色的鞋帶，還有一抹藍色的鞋底，有着令人着迷的魅力。按此購買AdidasSL72 OG波鞋 (HK$799)除了Bella Hadid配色，還有今季大熱的動物紋Pattern！豹紋的鞋面非常吸睛，Adidas更希望發揮Maximilism的美學，配搭奪目的鮮橙色鞋帶，加上標誌的白色三間，3者同樣搶眼得來卻能保持整體的和諧感，配搭街頭風的ELLE.com.hk ・ 1 天前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前
再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 1 天前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 20 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Angelababy素顏真面目曝光！直播高清特寫驚現「冷白透光肌」 網嘆：這狀態太犯規
35歲Angelababy再度憑高顏值掀起話題。11月6日晚間，她現身品牌直播間，全程以素顏入鏡，高清特寫中皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎看不見，被粉絲大讚「自帶柔光濾鏡」，話題隨即登上熱搜。姊妹淘 ・ 17 小時前
楊茜堯愛女小珍珠親畫生日卡贈姨媽 楊卓娜：佢阿媽見到都妒忌
11月壽星楊卓娜獲家人為她慶祝生日，她分享由楊茜堯（前名：楊怡）女兒「小珍珠」為她親手畫的生日卡，並為今年收過令她最開心的禮物。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
霍汶希爆曾「陪瞓」容祖兒 失戀時獲謝霆鋒探望勸勉「仔死仔還在」
管理無數英皇藝人嘅霍汶希Mani，早前接受周國豐嘅youtube節目訪問，細數32年來嘅經理人生涯，更大爆同容祖兒及謝霆鋒嘅私下互動，有情有義之餘亦十分好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前