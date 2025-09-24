中大醫院兩主管涉詐騙 院方：收入與工作量不相稱
頂級M10螢幕搭載 100W 金沙江電池，Xiaomi 17系列規格全曝光!
Xiaomi 正式公佈了備受期待的 Xiaomi 17 系列發佈詳情。這場旗艦發佈會確定將於 9 月 25 日晚上 7 時舉行，屆時將正式揭曉三款機型，分別有 Xiaomi 17、Xiaomi 17 Pro 以及頂規的 Xiaomi 17 Pro Max。官方釋出的最新預熱資訊不僅確認了關鍵規格，更讓外界率先一睹新機的設計。
標準版 Xiaomi 17 確認將採用一塊 6.3 吋的平面 OLED 顯示螢幕，採用修長的 19.6：9 比例，並成功實現了四邊僅 1.18mm 的極窄邊框。而 Xiaomi 17 Pro 在螢幕的基本規格上與標準版看齊。
是次系列最引人注目的升級，莫過於全線採用新一代 M10 螢幕發光技術。Xiaomi 自豪地宣稱，此技術實現了業界最高的 82.1 cd / A 發光效率，意味著螢幕能在提供更亮畫面的同時，擁有更出色的省電表現。然而，真正的顯示技術突破落在頂規的 Xiaomi 17 Pro Max 上。該機型將全球首發全新的「獨立排列 RGB 像素結構」，此技術能徹底消除傳統螢幕的「像素合併」現象，從而帶來無損的精細畫質，更驚人的是，其功耗相比傳統 2K 顯示器大幅降低了 26%。
在電池與續航力方面，Xiaomi 17 Pro 與 17 Pro Max 將配備全新研發的「金沙江」電池。該電池採用創新的 L 形堆疊封裝技術，並加入 16% 高矽含量以提升能量密度，同時支援高達 100W 的有線快充技術，讓用戶能夠極速為手機補充電量，有效解決電量焦慮。
在核心性能上，Xiaomi 17 全系列預期將搭載 Qualcomm 下一代旗艦 Snapdragon 8 Elite 晶片。此外，新機將預載最新版本的 Xiaomi Hyper OS 3 作業系統，為用戶帶來更流暢智慧的使用體驗。
其他人也在看
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區
新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，部分 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
VPN優惠｜Proton VPN 夏末促銷限定 4 折，平均每日 HK$1 享受頂級隱私保護
無論是瀏覽網站、進行線上交易，還是觀看全球受限的影音內容，沒有一個可靠的 VPN，就可能暴露在網絡威脅之下。Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術保障用戶網絡安全，最重要的是，Proton 堅守零日誌政策，真正做到 100% 隱私保障，更可以享受全球超過 110 個高速伺服器、多達 10 台設備同時使用！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
GoPro Max 2 主打原生 8K 360 度影像，同場加映入門運動機 GoPro Lit Hero
時隔 6 年之後，GoPro 的 Max 系列 360 度相機終於更新，同時登場的還有 入門運動機 GoPro Lit Hero。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 3 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
深圳驚現「一平米公司」大小如廁格 內卷青年開一人公司領創業補貼
深圳近日出現「一平米公司」成青年創業熱點，月租僅數百元即可領取創業補貼，折射中國年輕人內捲困局。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 19 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 21 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 19 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前