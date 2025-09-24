頂級M10螢幕搭載 100W 金沙江電池，Xiaomi 17系列規格全曝光!

Xiaomi 正式公佈了備受期待的 Xiaomi 17 系列發佈詳情。這場旗艦發佈會確定將於 9 月 25 日晚上 7 時舉行，屆時將正式揭曉三款機型，分別有 Xiaomi 17、Xiaomi 17 Pro 以及頂規的 Xiaomi 17 Pro Max。官方釋出的最新預熱資訊不僅確認了關鍵規格，更讓外界率先一睹新機的設計。

標準版 Xiaomi 17 確認將採用一塊 6.3 吋的平面 OLED 顯示螢幕，採用修長的 19.6：9 比例，並成功實現了四邊僅 1.18mm 的極窄邊框。而 Xiaomi 17 Pro 在螢幕的基本規格上與標準版看齊。

是次系列最引人注目的升級，莫過於全線採用新一代 M10 螢幕發光技術。Xiaomi 自豪地宣稱，此技術實現了業界最高的 82.1 cd / A 發光效率，意味著螢幕能在提供更亮畫面的同時，擁有更出色的省電表現。然而，真正的顯示技術突破落在頂規的 Xiaomi 17 Pro Max 上。該機型將全球首發全新的「獨立排列 RGB 像素結構」，此技術能徹底消除傳統螢幕的「像素合併」現象，從而帶來無損的精細畫質，更驚人的是，其功耗相比傳統 2K 顯示器大幅降低了 26%。

在電池與續航力方面，Xiaomi 17 Pro 與 17 Pro Max 將配備全新研發的「金沙江」電池。該電池採用創新的 L 形堆疊封裝技術，並加入 16% 高矽含量以提升能量密度，同時支援高達 100W 的有線快充技術，讓用戶能夠極速為手機補充電量，有效解決電量焦慮。

在核心性能上，Xiaomi 17 全系列預期將搭載 Qualcomm 下一代旗艦 Snapdragon 8 Elite 晶片。此外，新機將預載最新版本的 Xiaomi Hyper OS 3 作業系統，為用戶帶來更流暢智慧的使用體驗。