順天邨男子飛墮平台 昏迷送院搶救不治
【on.cc東網專訊】今日(15日)早上11時18分，秀茂坪順天邨天衡樓有住戶報案，指發現一名男子倒臥平台上，救援人員接報到場將昏迷事主抬回地上，交救護車送院搶救，惜抵院後最終證實不治。人員經調查後相信男子由高處墮下，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
醫管局精神健康專線： 2466 7350
明愛向晴軒： 18288
東華三院芷若園： 18281
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk
