順德食神之路！由雙皮奶到蒸豬，順德 10 大地道美味完全指南

順德美食

一踏足佛山順德，你就進入咗一片被聯合國教科文組織譽為「世界美食之都」嘅粵菜聖地！呢度唔單止係粵菜嘅發源地之一，更係無數食家、美食愛好者心之所向嘅味蕾天堂！由香甜細膩嘅大良雙皮奶、濃郁醇厚嘅大良牛乳，到酥脆可口嘅大良崩砂；再到鮮活彈牙嘅順德撈魚生、溫潤滋養嘅毋米粥；仲有外酥內嫩嘅均安煎魚餅、Q 彈爽滑嘅陳村粉、原汁原味嘅均安蒸豬——每一道順德美食都承載住當地人數百年嚟對飲食文化嘅匠心獨運同對食材嘅至高尊重！

Trip.com 特別為你精心整理咗「10 個唔可以錯過嘅順德美食」終極攻略！我哋唔單止會詳盡介紹每道佳餚嘅招牌特色，更會貼心附上交通方法、營業時間等實用資訊，幫你輕鬆探索呢片美食寶地，深度體驗最地道嘅順德舌尖美味！

順德美食 | 鳳城酒家 | 順德白切雞

喺眾多順德美食餐廳入面，開業超過 70 載嘅【鳳城酒家】，無疑係當地經典老字號嘅代名詞！呢間名牌酒樓以佢正宗嘅廣東早茶同傳統粵菜而聞名遐邇。一踏入餐廳，典雅嘅裝潢同溫馨嘅氛圍立刻將你帶入懷舊嘅食光！

🥢 鳳城必點名物

佢哋嘅鳳城蝦餃皇晶瑩飽滿、燒賣鮮香彈牙、叉燒包鬆軟可口，都係極具人氣嘅經典點心！配番一壺清香嘅熱茶，絕對係體驗順德獨特飲茶文化嘅絕佳去處。此外，口感上乘、製作精細嘅順德白切雞，更加係鮮美入味、肉質嫩滑，絕對係你品嚐地道順德美食時唔可以錯過嘅美味！

📍 鳳城酒家 實用資訊

地址： 順德區大良街道高明路 128 號

前往方式： 由順德站出發，搭 240 號巴士 約 15 分鐘，去到 高明路站 落車後，行大約 10 分鐘就到，交通好方便。

營業時間： 07:30 - 21:30

招牌菜式： 招牌燒鵝 、 鳳城蝦餃皇 、 紅燒妙齡乳鴿 、 順德白切雞 等

人均價格： ¥150-300

預約建議： 由於係老字號名店，建議提前預約，確保有位！

順德美食 | 均安權少魚餅 | 均安蒸豬

【均安蒸豬】呢道被譽為順德「一絕」嘅特色名菜，以佢獨特嘅蒸製工藝征服咗無數食客！

佢選用整隻優質乳豬，經過繁複且精妙嘅蒸製技術，完美鎖住咗豬肉最原始嘅鮮甜同香氣。品嚐時，你會驚訝於佢皮薄肉嫩、入口即化嘅絕佳口感！佢完全冇傳統烤乳豬嗰種油膩感，反而呈現出一種清爽而又唔失濃郁嘅風味！

均安蒸豬嘅精髓喺於對食材嘅嚴苛要求：必須精選 6-8 公斤重嘅本地上等乳豬，再用簡單但恰到好處嘅調味，將豬肉嘅天然鮮美發揮到淋漓盡致！佢絕對係體驗順德美食文化不可或缺嘅一站！

📍 均安蒸豬 實用資訊

地址： 順德區均安鎮均安大道東 88 號

前往方式： 由順德站搭 K9 號巴士 ，車程約 20 分鐘後喺 均安大道站 落車，之後再行大約 10 分鐘就可以輕鬆到達品嚐地點。

營業時間： 11:00 - 21:00

招牌菜式： 均安蒸豬 、 均安魚餅

人均價格： ¥80-120

預約建議： 唔需要預約，可以直接前往。

順德美食 | 周大娘牛乳 | 雙皮奶

喺豐富多彩嘅順德美食畫卷中，雙皮奶絕對係不可或缺嘅甜品代表！而【周大娘牛乳】就係呢項傳統美味嘅佼佼者。呢間甜品店以佢正宗嘅雙皮奶同各式牛乳製品而聞名！

🍦 必試甜蜜滋味

周大娘嘅雙皮奶口感細膩香滑，輕輕一羹送入口中，就會感受到嗰份入口即化嘅溫柔，隨之而嚟嘅係醇厚濃郁嘅奶香，令人回味無窮。除咗招牌雙皮奶，暖胃嘅姜撞奶同綿密香甜嘅燉蛋都係好多食客嘅必試之選，可以為你嘅順德美食之旅劃上一個甜蜜嘅句點！

📍 周大娘牛乳 實用資訊

地址： 順德區大良街道鳳山路 19 號

前往方式： 由順德站搭 K9 號巴士 去到 鳳山路站 落車，行大約 5 分鐘就到周大娘牛乳店。

營業時間： 10:00 - 22:30

招牌菜式： 雙皮奶 、 姜撞奶 、 燉蛋

人均價格： ¥20-50

預約建議： 唔需要預約，可以直接過去。

順德美食 | 潤記宵夜 | 卜卜蜆

當夜幕降臨，想體驗順德人最地道嘅夜生活同宵夜文化？ 【潤記宵夜】絕對係你唔可以錯過嘅熱門餐廳！呢度匯聚咗各式地道小炒、香氣四溢嘅燒烤，仲有多種經典嘅順德風味小食，係本地人深夜覓食嘅首選！

🔥 必試深夜人氣王

餐廳嘅招牌菜包括熱騰騰嘅煲仔飯、開胃嘅酸辣湯，當然仲有嗰個令人流晒口水嘅「卜卜蜆」！佢肥美無沙、份量十足，真係每枱必點！保證食到你過癮，感受到最真實嘅順德美食魅力。

📍 潤記宵夜 實用資訊

地址： 順德區大良街道人民中路 168 號

前往方式： 由順德站搭 208 路 或者 K6 號巴士 去到 大良站 落車，行大約 5 分鐘就到潤記宵夜，輕鬆享受美味。

營業時間： 18:00 - 02:00 (宵夜場限定！)

招牌菜式： 卜卜蜆 、 椒鹽田雞 、 煲仔飯

人均價格： ¥50-80

預約建議： 唔需要預約，可以直接過去。

順德美食 | 牛肉公飯店 | 牛肉火鍋

對於牛肉愛好者嚟講，【牛肉公飯店】絕對係你順德美食之旅中嘅寶藏！呢間專營牛肉料理嘅餐廳，嚴選本地新鮮黃牛嘅唔同部位，並傳承傳統手法，以低溫慢燉，確保每一塊牛肉都軟嫩入味，充滿誘人嘅肉香。

🔥 必試黃牛風味

呢度嘅招牌菜式琳瑯滿目：無論係熱氣騰騰嘅滑牛肉火鍋、焦香四溢嘅香煎牛舌、清甜滋補嘅牛骨清湯，定係粒粒分明嘅牛肉煲仔飯，每一啖都充滿濃郁嘅牛肉風味，令人一試難忘！完美詮釋咗順德美食對食材嘅極致追求。

📍 牛肉公飯店 實用資訊

地址： 順德區大良街道東樂路 6 號

前往方式： 由順德站搭 K8 號巴士 去到 東樂路站 落車，行大約 5 分鐘就到牛肉公飯店。

營業時間： 11:00 - 21:30

招牌菜式： 滑牛肉火鍋 、 香煎牛舌 、 牛骨清湯 、 牛肉煲仔飯

人均價格： ¥60-90

預約建議： 建議提前預約，確保有位。

順德美食 | 順德人家食府 | 脆皮燒鵝

【順德人家食府】係順德當地赫赫有名嘅老字號餐廳，擁有數十年深厚嘅歷史底蘊。佢哋一直專注於傳承同發揚順德特色嘅傳統美食，務求令每一位食客都可以品嚐到最地道嘅家鄉味道。

🦢 鎮店經典名菜

呢度嘅招牌菜品好多：其中脆皮燒鵝外酥裡嫩、香氣四溢；順德酥皮包層次分明、餡料豐富；而奢華嘅佛跳牆更加係將多種珍貴食材熬製到醇厚濃郁，每一道都味道正宗、令人讚不絕口！餐廳古色古香嘅環境，為用餐增添咗一份雅致，無論係家庭聚餐定係宴請賓客，順德人家食府都係體驗正宗順德美食嘅理想之選。

📍 順德人家食府 實用資訊

地址： 順德區大良街道順德路 15 號

前往方式： 由順德站搭 K2 路 或者 K5 號巴士 ，約 12 分鐘車程後喺 順德路站 落車，之後再行短短 3 分鐘就到順德人家食府。

營業時間： 11:00 - 22:00

招牌菜式： 脆皮燒鵝 、 順德酥皮包 、 佛跳牆

人均價格： ¥100-200

預約建議： 建議提前預約，特別係宴請聚餐。

順德美食 | 容邊排骨飯 | 排骨飯

容邊排骨飯係順德一道深受當地人喜愛嘅傳統美食。呢道樸實但充滿魅力嘅佳餚，選用肉質極為嫩滑嘅排骨，經過蒜蓉同豉油精心醃製，蒸煮後香氣撲鼻，令人食指大動！

🥢 實惠之選

除咗招牌排骨飯，餐廳仲提供多樣化嘅選擇，例如香氣四溢嘅炒飯同各式燒味，可以滿足唔同食客嘅口味需求。

每到午餐時段，店內總係高朋滿座，排隊嘅人潮絡繹不絕，可見佢喺當地上班族同遊客心中嘅超高人氣！絕對係你體驗地道順德美食嘅實惠之選。

📍 容邊排骨飯 實用資訊

地址： 順德區容桂鎮容邊路 28 號

前往方式： 由順德站搭 347 號巴士 ，約 15 分鐘車程後喺 容桂站 落車，行大約 8 分鐘就可以到達容邊排骨飯店。

營業時間： 10:30 - 21:00

招牌菜式： 秘製排骨飯 、 鹵水拼盤 、 豉汁蒸排骨

人均價格： 超值！ ¥30-50

預約建議： 唔需要預約，但要預咗午市可能要排隊。

順德美食 | 豬肉婆私房菜 | 炒豬肚

如果你渴望品嚐充滿「家」的味道嘅順德美食，【豬肉婆私房菜】絕對係你嘅理想選擇！呢間餐廳以地道家常菜為主打，菜單上面匯聚咗多道經典順德家常風味，尤其係佢哋精湛嘅豬肉料理，更加深受食客推崇。

🥘 必食招牌名菜

餐廳堅持所有食材都係當日採購，確保每一道菜都新鮮上桌。呢度嘅必點招牌包括：

炒豬肚： 香脆可口，鑊氣十足。

豬肉燉湯 & 豬雜粥： 滋補養生，綿滑鮮美。

薑蔥炒黃鱔： 惹味香噴噴，送飯一流。

順德炒牛奶： 獨具風味，口感層次分明。

每一啖都令人感受到溫暖同滿足，係體驗順德美食精髓嘅必訪之地！

📍 豬肉婆私房菜 實用資訊

地址： 順德區大良街道安樂路 66 號

前往方式： 由順德站搭 K7 號巴士 去到 安樂路站 落車，行大約 5 分鐘就到豬肉婆私房菜。

營業時間： 11:00 - 14:30；17:00 - 21:30

招牌菜式： 炒豬肚 、 豬肉燉湯 、 豬雜粥 、 薑蔥炒黃鱔 、 順德炒牛奶

人均價格： ¥80-150

預約建議： 建議提前預約，費事去到要等位。

順德美食 | 百搭粥神 | 海鮮粥

順德嘅粥品文化歷史悠久，而【百搭粥神】就將呢份傳統推向咗創新高峰！呢間餐廳專注於各式創意粥品，最厲害嘅係佢嘅粥底——採用純米慢火熬足幾個鐘，煮到口感細膩綿密、香濃醇厚。

🦐 隨心所欲「百搭」風味

你可以根據自己口味，隨意配搭新鮮海鮮、嫩滑瘦肉或者鮮美雞肉，變出千百種獨特風味。

特別推薦： 皮蛋瘦肉粥 、 鮮甜海鮮粥 同埋 嫩滑魚片粥 。

賣點： 每一碗都係粥底香濃，配料新鮮，入口滑順，係你喺順德搵暖胃美食嘅絕佳選擇！

📍 百搭粥神 實用資訊

地址： 順德區大良街道金穗路 88 號

前往方式： 由順德站搭 K6 號巴士 去到 金穗路站 落車，行大約 5 分鐘就到。

營業時間： 07:30 - 22:00

招牌菜式： 皮蛋瘦肉粥 、 海鮮粥 、 魚片粥

人均價格： ¥40-70

預約建議： 唔需要預約，但要留意早餐時段係最熱門嘅。

順德美食 | 太艮堡毋米粥 | 毋米粥火鍋

【太艮堡毋米粥】係順德最具代表性嘅特色菜餚之一，以佢獨特嘅熬煮工藝而聞名。呢種粥底經過長時間精心熬製，呈現出好似牛奶咁嘅乳白色澤，口感極其細膩綿滑、入口無渣！

🥢 毋米粥火鍋新食法

毋米粥最特別嘅食法，係當佢做火鍋湯底！配搭新鮮捕獲嘅各式海鮮或者上等肉類，仲有當季嘅時令蔬菜。喺醇厚嘅粥底中涮煮，食材嘅原味同粥嘅清甜完美融合，味道格外鮮美，深受廣大食客喜愛！絕對係體驗順德美食精髓嘅創新方式。

📍 太艮堡毋米粥 實用資訊

地址： 順德區容桂鎮新建路 50 號

前往方式： 由順德站搭 K8 路 或者 K2 號巴士 去到 新建路站 落車，行大約 5 分鐘就到。

營業時間： 10:00 - 23:00

招牌菜式： 毋米粥火鍋 (可以自由配搭海鮮或肉類)

人均價格： ¥80-120

預約建議： 唔需要預約，可以直接過去。

香港去順德最快

對於由香港出發嘅旅客嚟講，我哋為你整理咗兩個最快捷同埋最方便嘅方法：

香港去順德 最快 | #1 高速 鐵路

想最快投入順德美食嘅懷抱？梗係搭高鐵啦！

路線： 你可以由 香港西九龍站 出發，搭高鐵去到 廣州南站 ，隨後再轉乘高鐵前往 順德站 。

需時： 呢條路線非常高效， 全程車程大約只需 1.5 小時 ！

優點： 快捷、舒適，係開啟一場說走就走嘅味蕾探險嘅最佳方式！





香港去順德最快 | #2 自駕遊

除咗食順德美食，如果你嘅旅程計劃會延伸到周邊城市（例如深圳）嘅不同景點，特別係要跑多啲近郊行程，又或者同老人家、細路哥一齊出行，我哋強烈建議你考慮透過 Trip.com 預訂深圳自駕遊租車服務。

Trip.com 租車優勢：

✓ 預訂享 額外優惠 。 ✓ 免除 信用卡手續費 。 ✓ 取車前 48 小時免費取消 ，彈性十足！ ✓ 設有 全天候專業客戶服務 ，令你旅程更安心順暢。



🎁 Trip.com 獨家租車優惠

Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠！

優惠使用方法非常簡單：點選複製你嘅專屬優惠代碼，喺付款頁面輸入，就可以輕鬆享有 Trip.com 嘅獨家折扣，令你嘅順德美食之旅更加超值！

優惠碼：TRIPCAR8

💡 順德旅遊常見問題 Q&A

🍴 順德有咩必食嘅特色美食？

順德作為「世界美食之都」，好食嘅嘢真係多到數唔晒！我哋最推薦以下呢幾款：

均安蒸豬 （皮薄肉嫩，一試難忘）

順德魚生 （鮮甜彈牙，極具地道風味）

順德炒牛奶 （軟滑奶香，展現頂級廚藝）

煎焗魚腩 （香脆惹味）

雙皮奶 （甜品控必點，奶香極濃）

毋米粥（綿滑無渣，做火鍋底一流）

📞 需唔需要提前預約餐廳？

視乎餐廳而定：

熱門老字號/名店： 例如「鳳城酒家」、「順德人家食府」、「豬肉婆私房菜」等， 強烈建議提前預約 ，特別係週末同節假日，否則分分鐘要等好耐！

宵夜/平民店： 例如「潤記宵夜」或者「容邊排骨飯」通常唔需要預約，但建議避開高峰時段（例如 12:30 或 19:30），咁就食得更鬆動。

🚌 順德點去？（香港出發）

除咗最快嘅高鐵之外，你仲有其他選擇：

高鐵（最快）： 香港西九龍站 → 廣州南站 → 順德站（全程約 1.5 小時）。 跨境巴士（最直接）： 香港市區（如太子、尖沙咀、荃灣）有多間巴士公司提供直通車前往順德大良或容桂，車程約 3 小時，適合想一程車坐到尾嘅朋友。 自駕遊： 經港珠澳大橋或深中通道，由深圳或珠海租車前往，行程最自由！