lululemon年末大減價低至3折
順德食神之路！由雙皮奶到蒸豬，順德 10 大地道美味完全指南
一踏足佛山順德，你就進入咗一片被聯合國教科文組織譽為「世界美食之都」嘅粵菜聖地！呢度唔單止係粵菜嘅發源地之一，更係無數食家、美食愛好者心之所向嘅味蕾天堂！由香甜細膩嘅大良雙皮奶、濃郁醇厚嘅大良牛乳，到酥脆可口嘅大良崩砂；再到鮮活彈牙嘅順德撈魚生、溫潤滋養嘅毋米粥；仲有外酥內嫩嘅均安煎魚餅、Q 彈爽滑嘅陳村粉、原汁原味嘅均安蒸豬——每一道順德美食都承載住當地人數百年嚟對飲食文化嘅匠心獨運同對食材嘅至高尊重！
Trip.com 特別為你精心整理咗「10 個唔可以錯過嘅順德美食」終極攻略！我哋唔單止會詳盡介紹每道佳餚嘅招牌特色，更會貼心附上交通方法、營業時間等實用資訊，幫你輕鬆探索呢片美食寶地，深度體驗最地道嘅順德舌尖美味！
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
順德美食 | 鳳城酒家 | 順德白切雞
喺眾多順德美食餐廳入面，開業超過 70 載嘅【鳳城酒家】，無疑係當地經典老字號嘅代名詞！呢間名牌酒樓以佢正宗嘅廣東早茶同傳統粵菜而聞名遐邇。一踏入餐廳，典雅嘅裝潢同溫馨嘅氛圍立刻將你帶入懷舊嘅食光！
🥢 鳳城必點名物
佢哋嘅鳳城蝦餃皇晶瑩飽滿、燒賣鮮香彈牙、叉燒包鬆軟可口，都係極具人氣嘅經典點心！配番一壺清香嘅熱茶，絕對係體驗順德獨特飲茶文化嘅絕佳去處。此外，口感上乘、製作精細嘅順德白切雞，更加係鮮美入味、肉質嫩滑，絕對係你品嚐地道順德美食時唔可以錯過嘅美味！
📍 鳳城酒家 實用資訊
地址： 順德區大良街道高明路 128 號
前往方式： 由順德站出發，搭 240 號巴士約 15 分鐘，去到高明路站落車後，行大約 10 分鐘就到，交通好方便。
營業時間： 07:30 - 21:30
招牌菜式： 招牌燒鵝、鳳城蝦餃皇、紅燒妙齡乳鴿、順德白切雞 等
人均價格： ¥150-300
預約建議： 由於係老字號名店，建議提前預約，確保有位！
圖片來源：RayRayChan@TripMoment
順德美食 | 均安權少魚餅 | 均安蒸豬
【均安蒸豬】呢道被譽為順德「一絕」嘅特色名菜，以佢獨特嘅蒸製工藝征服咗無數食客！
佢選用整隻優質乳豬，經過繁複且精妙嘅蒸製技術，完美鎖住咗豬肉最原始嘅鮮甜同香氣。品嚐時，你會驚訝於佢皮薄肉嫩、入口即化嘅絕佳口感！佢完全冇傳統烤乳豬嗰種油膩感，反而呈現出一種清爽而又唔失濃郁嘅風味！
均安蒸豬嘅精髓喺於對食材嘅嚴苛要求：必須精選 6-8 公斤重嘅本地上等乳豬，再用簡單但恰到好處嘅調味，將豬肉嘅天然鮮美發揮到淋漓盡致！佢絕對係體驗順德美食文化不可或缺嘅一站！
📍 均安蒸豬 實用資訊
地址： 順德區均安鎮均安大道東 88 號
前往方式： 由順德站搭 K9 號巴士，車程約 20 分鐘後喺均安大道站落車，之後再行大約 10 分鐘就可以輕鬆到達品嚐地點。
營業時間： 11:00 - 21:00
招牌菜式： 均安蒸豬、均安魚餅
人均價格： ¥80-120
預約建議： 唔需要預約，可以直接前往。
圖片來源：連正平@Facebook
順德美食 | 周大娘牛乳 | 雙皮奶
喺豐富多彩嘅順德美食畫卷中，雙皮奶絕對係不可或缺嘅甜品代表！而【周大娘牛乳】就係呢項傳統美味嘅佼佼者。呢間甜品店以佢正宗嘅雙皮奶同各式牛乳製品而聞名！
🍦 必試甜蜜滋味
周大娘嘅雙皮奶口感細膩香滑，輕輕一羹送入口中，就會感受到嗰份入口即化嘅溫柔，隨之而嚟嘅係醇厚濃郁嘅奶香，令人回味無窮。除咗招牌雙皮奶，暖胃嘅姜撞奶同綿密香甜嘅燉蛋都係好多食客嘅必試之選，可以為你嘅順德美食之旅劃上一個甜蜜嘅句點！
📍 周大娘牛乳 實用資訊
地址： 順德區大良街道鳳山路 19 號
前往方式： 由順德站搭 K9 號巴士去到鳳山路站落車，行大約 5 分鐘就到周大娘牛乳店。
營業時間： 10:00 - 22:30
招牌菜式： 雙皮奶、姜撞奶、燉蛋
人均價格： ¥20-50
預約建議： 唔需要預約，可以直接過去。
圖片來源：第二號愛人@TripMoment
順德美食 | 潤記宵夜 | 卜卜蜆
當夜幕降臨，想體驗順德人最地道嘅夜生活同宵夜文化？ 【潤記宵夜】絕對係你唔可以錯過嘅熱門餐廳！呢度匯聚咗各式地道小炒、香氣四溢嘅燒烤，仲有多種經典嘅順德風味小食，係本地人深夜覓食嘅首選！
🔥 必試深夜人氣王
餐廳嘅招牌菜包括熱騰騰嘅煲仔飯、開胃嘅酸辣湯，當然仲有嗰個令人流晒口水嘅「卜卜蜆」！佢肥美無沙、份量十足，真係每枱必點！保證食到你過癮，感受到最真實嘅順德美食魅力。
📍 潤記宵夜 實用資訊
地址： 順德區大良街道人民中路 168 號
前往方式： 由順德站搭 208 路或者 K6 號巴士去到大良站落車，行大約 5 分鐘就到潤記宵夜，輕鬆享受美味。
營業時間： 18:00 - 02:00 (宵夜場限定！)
招牌菜式： 卜卜蜆、椒鹽田雞、煲仔飯
人均價格： ¥50-80
預約建議： 唔需要預約，可以直接過去。
圖片來源：小鵬社區
順德美食 | 牛肉公飯店 | 牛肉火鍋
對於牛肉愛好者嚟講，【牛肉公飯店】絕對係你順德美食之旅中嘅寶藏！呢間專營牛肉料理嘅餐廳，嚴選本地新鮮黃牛嘅唔同部位，並傳承傳統手法，以低溫慢燉，確保每一塊牛肉都軟嫩入味，充滿誘人嘅肉香。
🔥 必試黃牛風味
呢度嘅招牌菜式琳瑯滿目：無論係熱氣騰騰嘅滑牛肉火鍋、焦香四溢嘅香煎牛舌、清甜滋補嘅牛骨清湯，定係粒粒分明嘅牛肉煲仔飯，每一啖都充滿濃郁嘅牛肉風味，令人一試難忘！完美詮釋咗順德美食對食材嘅極致追求。
📍 牛肉公飯店 實用資訊
地址： 順德區大良街道東樂路 6 號
前往方式： 由順德站搭 K8 號巴士去到東樂路站落車，行大約 5 分鐘就到牛肉公飯店。
營業時間： 11:00 - 21:30
招牌菜式： 滑牛肉火鍋、香煎牛舌、牛骨清湯、牛肉煲仔飯
人均價格： ¥60-90
預約建議： 建議提前預約，確保有位。
圖片來源：大眾點評
順德美食 | 順德人家食府 | 脆皮燒鵝
【順德人家食府】係順德當地赫赫有名嘅老字號餐廳，擁有數十年深厚嘅歷史底蘊。佢哋一直專注於傳承同發揚順德特色嘅傳統美食，務求令每一位食客都可以品嚐到最地道嘅家鄉味道。
🦢 鎮店經典名菜
呢度嘅招牌菜品好多：其中脆皮燒鵝外酥裡嫩、香氣四溢；順德酥皮包層次分明、餡料豐富；而奢華嘅佛跳牆更加係將多種珍貴食材熬製到醇厚濃郁，每一道都味道正宗、令人讚不絕口！餐廳古色古香嘅環境，為用餐增添咗一份雅致，無論係家庭聚餐定係宴請賓客，順德人家食府都係體驗正宗順德美食嘅理想之選。
📍 順德人家食府 實用資訊
地址： 順德區大良街道順德路 15 號
前往方式： 由順德站搭 K2 路或者 K5 號巴士，約 12 分鐘車程後喺順德路站落車，之後再行短短 3 分鐘就到順德人家食府。
營業時間： 11:00 - 22:00
招牌菜式： 脆皮燒鵝、順德酥皮包、佛跳牆
人均價格： ¥100-200
預約建議： 建議提前預約，特別係宴請聚餐。
順德美食 | 容邊排骨飯 | 排骨飯
容邊排骨飯係順德一道深受當地人喜愛嘅傳統美食。呢道樸實但充滿魅力嘅佳餚，選用肉質極為嫩滑嘅排骨，經過蒜蓉同豉油精心醃製，蒸煮後香氣撲鼻，令人食指大動！
🥢 實惠之選
除咗招牌排骨飯，餐廳仲提供多樣化嘅選擇，例如香氣四溢嘅炒飯同各式燒味，可以滿足唔同食客嘅口味需求。
每到午餐時段，店內總係高朋滿座，排隊嘅人潮絡繹不絕，可見佢喺當地上班族同遊客心中嘅超高人氣！絕對係你體驗地道順德美食嘅實惠之選。
📍 容邊排骨飯 實用資訊
地址： 順德區容桂鎮容邊路 28 號
前往方式： 由順德站搭 347 號巴士，約 15 分鐘車程後喺容桂站落車，行大約 8 分鐘就可以到達容邊排骨飯店。
營業時間： 10:30 - 21:00
招牌菜式： 秘製排骨飯、鹵水拼盤、豉汁蒸排骨
人均價格： 超值！ ¥30-50
預約建議： 唔需要預約，但要預咗午市可能要排隊。
圖片來源：Beattie84@TripMoment
順德美食 | 豬肉婆私房菜 | 炒豬肚
如果你渴望品嚐充滿「家」的味道嘅順德美食，【豬肉婆私房菜】絕對係你嘅理想選擇！呢間餐廳以地道家常菜為主打，菜單上面匯聚咗多道經典順德家常風味，尤其係佢哋精湛嘅豬肉料理，更加深受食客推崇。
🥘 必食招牌名菜
餐廳堅持所有食材都係當日採購，確保每一道菜都新鮮上桌。呢度嘅必點招牌包括：
炒豬肚： 香脆可口，鑊氣十足。
豬肉燉湯 & 豬雜粥： 滋補養生，綿滑鮮美。
薑蔥炒黃鱔： 惹味香噴噴，送飯一流。
順德炒牛奶： 獨具風味，口感層次分明。
每一啖都令人感受到溫暖同滿足，係體驗順德美食精髓嘅必訪之地！
📍 豬肉婆私房菜 實用資訊
地址： 順德區大良街道安樂路 66 號
前往方式： 由順德站搭 K7 號巴士去到安樂路站落車，行大約 5 分鐘就到豬肉婆私房菜。
營業時間： 11:00 - 14:30；17:00 - 21:30
招牌菜式： 炒豬肚、豬肉燉湯、豬雜粥、薑蔥炒黃鱔、順德炒牛奶
人均價格： ¥80-150
預約建議： 建議提前預約，費事去到要等位。
圖片來源：DH2022@TripMoment
順德美食 | 百搭粥神 | 海鮮粥
順德嘅粥品文化歷史悠久，而【百搭粥神】就將呢份傳統推向咗創新高峰！呢間餐廳專注於各式創意粥品，最厲害嘅係佢嘅粥底——採用純米慢火熬足幾個鐘，煮到口感細膩綿密、香濃醇厚。
🦐 隨心所欲「百搭」風味
你可以根據自己口味，隨意配搭新鮮海鮮、嫩滑瘦肉或者鮮美雞肉，變出千百種獨特風味。
特別推薦： 皮蛋瘦肉粥、鮮甜海鮮粥同埋嫩滑魚片粥。
賣點： 每一碗都係粥底香濃，配料新鮮，入口滑順，係你喺順德搵暖胃美食嘅絕佳選擇！
📍 百搭粥神 實用資訊
地址： 順德區大良街道金穗路 88 號
前往方式： 由順德站搭 K6 號巴士去到金穗路站落車，行大約 5 分鐘就到。
營業時間： 07:30 - 22:00
招牌菜式： 皮蛋瘦肉粥、海鮮粥、魚片粥
人均價格： ¥40-70
預約建議： 唔需要預約，但要留意早餐時段係最熱門嘅。
圖片來源：順德城市網
順德美食 | 太艮堡毋米粥 | 毋米粥火鍋
【太艮堡毋米粥】係順德最具代表性嘅特色菜餚之一，以佢獨特嘅熬煮工藝而聞名。呢種粥底經過長時間精心熬製，呈現出好似牛奶咁嘅乳白色澤，口感極其細膩綿滑、入口無渣！
🥢 毋米粥火鍋新食法
毋米粥最特別嘅食法，係當佢做火鍋湯底！配搭新鮮捕獲嘅各式海鮮或者上等肉類，仲有當季嘅時令蔬菜。喺醇厚嘅粥底中涮煮，食材嘅原味同粥嘅清甜完美融合，味道格外鮮美，深受廣大食客喜愛！絕對係體驗順德美食精髓嘅創新方式。
📍 太艮堡毋米粥 實用資訊
地址： 順德區容桂鎮新建路 50 號
前往方式： 由順德站搭 K8 路或者 K2 號巴士去到新建路站落車，行大約 5 分鐘就到。
營業時間： 10:00 - 23:00
招牌菜式： 毋米粥火鍋 (可以自由配搭海鮮或肉類)
人均價格： ¥80-120
預約建議： 唔需要預約，可以直接過去。
圖片來源：我是個位數@TripMoment
香港去順德最快
對於由香港出發嘅旅客嚟講，我哋為你整理咗兩個最快捷同埋最方便嘅方法：
香港去順德最快 | #1 高速鐵路
想最快投入順德美食嘅懷抱？梗係搭高鐵啦！
路線： 你可以由香港西九龍站出發，搭高鐵去到廣州南站，隨後再轉乘高鐵前往順德站。
需時： 呢條路線非常高效，全程車程大約只需 1.5 小時！
優點： 快捷、舒適，係開啟一場說走就走嘅味蕾探險嘅最佳方式！
香港去順德最快 | #2 自駕遊
除咗食順德美食，如果你嘅旅程計劃會延伸到周邊城市（例如深圳）嘅不同景點，特別係要跑多啲近郊行程，又或者同老人家、細路哥一齊出行，我哋強烈建議你考慮透過 Trip.com 預訂深圳自駕遊租車服務。
Trip.com 租車優勢：
✓ 預訂享額外優惠。
✓ 免除信用卡手續費。
✓ 取車前 48 小時免費取消，彈性十足！
✓ 設有全天候專業客戶服務，令你旅程更安心順暢。
🎁 Trip.com 獨家租車優惠
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠！
優惠使用方法非常簡單：點選複製你嘅專屬優惠代碼，喺付款頁面輸入，就可以輕鬆享有 Trip.com 嘅獨家折扣，令你嘅順德美食之旅更加超值！
優惠碼：TRIPCAR8
💡 順德旅遊常見問題 Q&A
🍴 順德有咩必食嘅特色美食？
順德作為「世界美食之都」，好食嘅嘢真係多到數唔晒！我哋最推薦以下呢幾款：
均安蒸豬（皮薄肉嫩，一試難忘）
順德魚生（鮮甜彈牙，極具地道風味）
順德炒牛奶（軟滑奶香，展現頂級廚藝）
煎焗魚腩（香脆惹味）
雙皮奶（甜品控必點，奶香極濃）
毋米粥（綿滑無渣，做火鍋底一流）
📞 需唔需要提前預約餐廳？
視乎餐廳而定：
熱門老字號/名店： 例如「鳳城酒家」、「順德人家食府」、「豬肉婆私房菜」等，強烈建議提前預約，特別係週末同節假日，否則分分鐘要等好耐！
宵夜/平民店： 例如「潤記宵夜」或者「容邊排骨飯」通常唔需要預約，但建議避開高峰時段（例如 12:30 或 19:30），咁就食得更鬆動。
🚌 順德點去？（香港出發）
除咗最快嘅高鐵之外，你仲有其他選擇：
高鐵（最快）： 香港西九龍站 → 廣州南站 → 順德站（全程約 1.5 小時）。
跨境巴士（最直接）： 香港市區（如太子、尖沙咀、荃灣）有多間巴士公司提供直通車前往順德大良或容桂，車程約 3 小時，適合想一程車坐到尾嘅朋友。
自駕遊： 經港珠澳大橋或深中通道，由深圳或珠海租車前往，行程最自由！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 40 分鐘前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 4 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 21 小時前
鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 8 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 2 小時前
謝婷婷與男友相戀兩年 上載多張甜蜜合照慶祝周年紀念：萬中無一嘅好伴侶
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密產女，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。佢喺今年5月上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。噚日（17日），謝婷婷喺社交網站上載多張合照，慶祝與Mathew嘅周年紀念日。Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 23 小時前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 19 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 1 天前
賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活
福特汽車 (F) 汽車近日投下震撼彈，正式宣布停產旗下旗艦純電動皮卡 F-150 Lightning，並轉向大力擁抱增程車型。這項被視為 「開倒車」 的舉動，不僅讓業界震驚，更招來特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克（Elon Musk）的嚴厲評價，直言這是「自作孽不可活」。鉅亨網 ・ 18 小時前
36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在
現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽嘅Angelababy一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前