順德一日遊2025：為食貓必睇！香港出發交通、兩大主題路線懶人包，跟住米芝蓮食勻順德！
又到週末想搵地方快閃？唔想再留喺香港？不如就跟住我哋，嚟一場說走就走嘅味蕾大爆炸之旅啦！講到食，點可以唔提被UNESCO封為「世界美食之都」嘅順德！呢個充滿嶺南水鄉風情嘅地方，唔單止景靚，仲有數唔盡嘅美食等緊你，絕對係香港人週末快閃、覓食一日遊嘅天堂！
唔使再周圍搵資料喇！Trip.com 已經為你準備好呢份【順德一日遊】終極懶人包，由交通點樣去、兩條超正嘅主題路線、必去景點，到權威美食排行榜，一篇文搞掂晒！跟住我哋玩，保證你滿載而歸，個肚同個心都勁滿足！
Part 1：香港出發，點樣去順德最快手？
要去順德玩，揀啱交通就成功咗一半！香港人過去主要有兩個方法，睇下邊個最啱你！
1. 高鐵方案 (快靚正之選) 🚄
想用盡每分每秒玩盡順德？高鐵絕對係你嘅No.1選擇！
路線： 香港西九龍站 → 廣州南站 → 順德站 / 順德北站
流程超簡單：
喺西九龍搭高鐵去廣州南站 (約1個鐘)。
到咗廣州南站，唔使出站！跟住站內清晰嘅「轉乘」指示牌行就得，超方便！
轉搭廣珠城際鐵路或高鐵，最快8分鐘就到順德！揀「順德站」近歡樂海岸PLUS，「順德北站」近北滘鎮，睇你行程點plan。
優點： 班次密，時間準，舒服又快。上 Trip.com 訂定飛，行程就更有預算！
2. 跨境巴士 (一程瞓到尾之選) 🚌
如果你怕麻煩，又或者帶住一家大細，想一程車直達，跨境巴士就最啱你！
路線： 香港市區多個站點 (太子、旺角、尖沙咀等) 都有車，直達順德市區嘅酒店或地標 (例如順德新世界酒店)。
優點： 一車直到，唔使搬行李轉車，啱晒家庭客同懶人。
缺點： 時間會耐啲 (約2.5-3.5個鐘)，同埋可能會塞車。
Part 2：出發前必睇貼士
💰 點樣俾錢？
內地基本已經係無現金時代，記得開通 AlipayHK 或 WeChat Pay HK 嘅跨境支付功能，大部分舖頭都用到，超方便！
🌐 上網同地圖用邊個？
出發前記得上 Trip.com 買定 eSIM 或者租 Wi-Fi蛋，保持網絡暢通！喺內地，千祈唔好用Google Maps，導航記得用「高德地圖」或「百度地圖」，準確好多！
🚗 順德市內交通點算？
網約車 (首選！)： 唔使諗，一定係用「滴滴出行」或「高德打車」，叫車快，價錢透明，慳返好多時間。
包車服務 (人多最嘆！)： 如果有4個人或以上，或者想玩得舒服啲，可以上 Trip.com 預訂包車，司機跟住你行程點對點接送，唔使煩交通！
Part 3：兩大主題路線，點玩任你揀！
【路線一：動靜結合精華遊 📸】 (潮人打卡 + 古典園林)
呢條線專為第一次去順德，或者想一日玩盡最多嘢嘅你而設，由朝玩到晚，行程夠晒豐富！
行程速覽：
上午：容桂漁人碼頭 → 華蓋路步行街
午餐：華蓋路瘋狂掃街
下午：清暉園 → 歡樂海岸PLUS
晚餐：豬肉婆私房菜 或 樂園小食
第一站：容桂漁人碼頭
以前係個舊碼頭，而家活化成文青蒲點！藍白色燈塔、懷舊蘇式建築、彩色貨櫃塗鴉，周圍都係呃Like打卡位！
營業時間： 全天開放
門票價格： 免費
推薦停留時間： 1 - 1.5小時
地址： 佛山市順德區容桂街道東堤路16號
公共交通： 可乘搭巴士328路至「漁人碼頭」站
第二站 & 午餐：大良華蓋路步行街 (掃街天堂！)
呢度係大良市中心，成條街都係超有feel嘅「騎樓」建築。重點係！呢度隱藏住超多地道小食，午餐就喺度解決啦！
這裡是順德大良景點接著前往大良市區的「華蓋路步行街」，這裡是順德大良的核心地帶，一條充滿獨特嶺南「騎樓」建築特色的商業街。漫步其中，您不僅能感受大良的城市脈搏，更能沿途尋覓到各式各樣的順德地道小食，開啟您的順德美食探索之旅。
營業時間： 全天開放（商舖約10:00 - 22:00）
門票價格： 免費
推薦停留時間：1.5小時 (含午餐時間)
地址： 佛山市順德區大良街道華蓋路
公共交通： 鄰近清暉園，可乘搭多路巴士至「清暉園」站後步行前往
😋 掃街地圖：
民信老鋪 (甜品之王)： 嚟順德唔食雙皮奶等於冇嚟過！呢間係順德甜品界嘅大佬，雙皮奶奶味超濃，入口即溶，必食！
圖片來源：@张鹏Patrick
韋記牛雜 (鹹香滋味)： 食完甜嘢，梗係要嚟碗熱辣辣嘅牛雜平衡下！炆到超腍超入味，蘿蔔仲索晒汁，正！
圖片來源：@隔壁樊同学
何姨葛水 (解膩神器)： 掃完成條街，飲返杯地道涼茶就最爽！招牌葛水清甜潤喉，即刻解晒膩！
圖片來源：@静水暗流旅行记
第三站：清暉園
食飽就行下廣東四大名園之一嘅清暉園。亭台樓閣，小橋流水，一步一景，好似行咗入幅山水畫咁，影古風相一流！
營業時間： 09:00 - 17:30
門票價格： ¥15
推薦停留時間： 1.5 - 2小時
地址： 佛山市順德區大良街道清暉路23號
公共交通： 從華蓋路步行即可到達
第四站 & 晚餐：順德歡樂海岸PLUS
傍晚就去呢個集美食、機動遊戲、shopping於一身嘅大型景區。地標「順德眼」摩天輪夜晚著咗燈超浪漫！晚餐可以試下園區內超有氣派嘅 豬肉婆私房菜 (記得提早N日訂位！)，或者隨便食下小食都得。
門票價格： 園區免費進入，遊樂設施獨立收費或購買套票
推薦停留時間： 2 - 3小時
地址： 佛山市順德區大良街道歡樂大道1號
公共交通： 乘搭巴士311、316、918路至「歡樂海岸」站
【路線二：文青水鄉深度遊 🛶】 (穿越古今嘆慢活)
如果你想遠離煩囂，體驗順德最原始嘅一面，呢條路線就最啱你！
行程速覽：
上午：順德博物館
午餐：逢簡水鄉地道美食
下午：逢簡水鄉 (坐烏篷船)
晚餐：黃媽媽金牌私房菜
第一站：順德博物館
想深入了解順德？就由博物館開始！喺度你可以睇到「桑基魚塘」嘅智慧、龍舟文化，最正嘅係有「世界美食之都」展廳，睇完再去食嘢會更有feel！
營業時間：順德博物館的開放時間為週二至週日 09:00 - 17:00（16:30停止入場），請注意週一為閉館日（法定節假日除外），請您在規劃順德一日遊行程時特別留意。
門票價格：順德博物館免費開放參觀，但為了確保您的順德一日遊順利進行，請務必提前在其官方微信公眾號「順德博物館」上進行實名預約，以免向隅。
推薦停留時間： 1.5 - 2小時
地址： 佛山市順德區大良新城區民安路6號
公共交通：前往順德博物館的順德交通方式十分便利，您可以選擇乘搭巴士320、907、920路至「順德博物館」站下車，或從市區直接乘搭網約車前往，快速又便捷。
第二站 & 午餐 & 晚餐：逢簡水鄉
被譽為「廣東周莊」！河網交錯，古橋橫臥，勁有feel。一定要搭手搖烏篷船，聽住船夫講古仔，穿梭喺水道之間，超寫意！
營業時間： 全天開放
門票價格：逢簡水鄉本身免費開放，但若想體驗乘坐遊船，則需另外收費，費用約為¥150-¥250/船，具體價格會根據船型大小而定。這是順德一日遊體驗水鄉風情的必選項目。
推薦停留時間： 2.5 - 3.5小時
地址： 佛山市順德區杏壇鎮逢簡村
公共交通：前往逢簡水鄉的順德交通也很方便，您可以從順德客運站乘搭381路巴士至「逢簡村委會」站，或從順德博物館直接乘搭網約車前往，輕鬆抵達這處迷人的順德景點。
午餐/晚餐： 水鄉入面有好多地道小食 (例如均安魚餅、芝麻糊)，晚餐可以試下隱世嘅 黃媽媽金牌私房菜，食最新鮮嘅河鮮同家常菜 (記得打電話預約！)。
更多順德一日遊線路推介
佛山祖廟+逢簡水鄉一日遊【獨立包車景點任選+司機兼嚮導上門接】，低至HK$168(865人已購)
私家小團上門接送【佛山祖廟+醒獅表演+清暉園+逢簡水鄉】，低至HK$262(103人已購)
佛山祖廟+南風古灶+清暉園+漁人碼頭+嶺南天地一日順德美食遊，低至HK$412(2人已購)
Part 4：為食貓必食清單！順德美食Top 5
選擇困難症？跟住呢個list食就唔會錯！
雙皮奶/薑汁撞奶： 順德甜品嘅靈魂！用純正水牛奶整，香、滑、濃，冇得輸！
圖片來源：@say hello10086+
正宗燒鵝： 皮脆到卜卜聲，肉嫩多汁，油香四溢，諗起都流口水！
圖片來源：@噼里啪啦
順德魚生： 考驗師傅刀功嘅極致！魚肉切到薄如蟬翼，配十幾種佐料一齊「撈起」，啖啖都係鮮味，口感層次超豐富！
圖片來源：@森77
倫教糕/大良蹦砂： 手信之選！倫教糕清甜彈牙，大良蹦砂香脆惹味，買返去派街坊一流。
陳村粉/拆魚羹： 陳村粉薄、爽、滑、軟，點整都咁好食；拆魚羹啖啖都係魚肉嘅鮮甜，係順德人嘅功夫菜！
玩多日？住宿推介！
如果時間充裕，強烈建議住一晚，玩得更深入！
1. 佛山順德喜來登酒店(Sheraton Shunde Hotel)
評分：9.3/10.0
賣點：鄰近清暉園和華蓋路，餐飲購物極為方便。
地址：大良新城區德勝中路11號, 順德區, 佛山, 528300
2. 佛山順德歡樂海岸PLUS嶺南花園酒店(LN Garden Boutique, Shunde Guangdong)
評分：9.1/10.0
賣點：與歡樂海岸PLUS為鄰，景觀開揚，設施完善。
地址：大良喬岸路17號5棟17層, 順德區, 佛山
順德呢個寶藏地方，無論係味蕾定係心靈，都會俾你滿滿嘅驚喜。仲等咩呀？即刻上 Trip.com Plan你嘅尋味之旅啦！
