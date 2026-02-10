順豐「豐翼物流」無人機深圳鬧市「炸機」，急降靠降落傘全身而退兼無人受傷

利用無人機進行私人、商業及公共服務的「低空經濟」，是近年中國甚至是香港大力發展的政策，最常見必定是利用無人機進行送貨，而順豐在這方面十分積極，在不同城市推出無人機物流配送服務。不過稍早前送貨無人機就發生意外，於深圳鬧市墜機，還好是無人因此而受傷。

深圳新聞網的報導指，一架正在執行貨件運送任務的大型無人機，於深圳龍華區觀瀾街道觀湖園附近出現突發意外，無人機失控墜落地面，吸引了不少人圍觀。當時送貨無人機配備的緊急降落傘在失控時立即啟動，令無人機墜落時並未受到大幅度的破壞，亦無人因此而受傷。據報這架隸屬順豐集團的豐翼物流無人機，型號為「方舟 80」，起飛時翼展達 4.8 米，最大起飛重量可達 120 公斤，而最高巡航速度時速可達 90 公里，屬中型物流無人機。 是次意外引發無人機安全關注，有市民認為需要有更多警告提示，以避開物流無人機的送貨路線，免生意外。

