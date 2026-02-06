Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

外遊必備！上門託運行李激抵價低至$18｜順豐上門收行李兼辦登機手續、機場直接入閘＋落機取行李

順豐香港2023年首推出上門行李託運服務，一站式解決要搬重行李到機場、提早到機場辦理登機手續的煩繁程序，最適合分秒必爭的繁忙打工仔！預約服務後，順豐會派專員上門提取行李，同時為客人即場辦理登機手續，客人便可兩手揈揈去機場，直接入閘等上機，能夠有效規劃時間。

這個極方便的服務現時有激抵優惠，一件行李只要$18，適用國泰航空、香港航空及大灣區航空的乘客，即睇優惠及服務詳情！

早8晚9上門收行李 限時激抵優惠每件$18

Klook推出超抵優惠，上門託運行李每件只要$18，此優惠可以最多託運2件行李。想輕鬆出發搭飛機，可以使用順豐上門行李託運服務，旨在幫國泰航空、香港航空及大灣區航空的乘客在屋企託運行李，直達目的地機場領取，不必再花時間在機場左等右等，慳時間又慳力！服務需要在航班起飛前14日至起飛前12小時完成預約，最遲在航班起飛前5小時安排收取行李，每日收取行李時間為早上8時至晚上9時，絕對涵蓋得到大部份航班。要留意，如乘搭前往美國或以色列的航班，就不適用這個服務。另外，服務範圍不包括大嶼山（東涌除外）、馬灣、愉景灣、離島及禁區範圍。

順豐上門行李託運服務，適用於國泰及港航乘客。（圖：順豐香港）

親身託運 行李須符合航空公司要求

上門行李託運服務得到機管局、民航處及海關認可，而根據香港民航條例，行李託運時客人必須親身在場，順豐行李處理專員會即時辦理預辦登機手續。客人提供護照和其他相關文件供職員核對，於服務完成後簽署一份申報表作紀錄用途。如發現地址需上落樓梯或會拒絕收件，行李尺寸限制為總長度（長+闊+高）少於199cm，及單邊最長少於170cm，重量為30kg以內，最終視乎航班目的地或航空公司標準做決定，客人必須確保行李符合航空公司的要求。行李託運後，本人於飛機起飛前40分鐘抵達登機閘口即可，不用再擔心要於指定時間去到機場完成登機手續及寄行李。

上門收行李兼辦登機手續。（圖：順豐香港）

非國泰/大灣區/香港航空都可上門運送行李到機場

就算不是乘搭國泰航空、香港航空及大灣區航空的旅客，都可以善用順豐上門行李託運服務，由專人從市區/運送行李到機場，然後在機場行李奇存及送遞中心認領即可，當然可以透過此服務將戰利品由機場送到家中。不過要留意，以上服務不包括大嶼山（東涌除外）、馬灣、愉景灣、離島及禁區範圍。Klook現時都有8折優惠，市區上門行李運送服務（從市區到機場）/機場行李運送服務（從機場到市區）原價$180起，折後只要$144起。

順豐於機場有服務櫃枱。（圖：順豐香港）

