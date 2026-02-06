黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
外遊必備！上門託運行李激抵價低至$18｜順豐上門收行李兼辦登機手續、機場直接入閘＋落機取行李
順豐香港2023年首推出上門行李託運服務，一站式解決要搬重行李到機場、提早到機場辦理登機手續的煩繁程序，最適合分秒必爭的繁忙打工仔！預約服務後，順豐會派專員上門提取行李，同時為客人即場辦理登機手續，客人便可兩手揈揈去機場，直接入閘等上機，能夠有效規劃時間。
這個極方便的服務現時有激抵優惠，一件行李只要$18，適用國泰航空、香港航空及大灣區航空的乘客，即睇優惠及服務詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
早8晚9上門收行李 限時激抵優惠每件$18
Klook推出超抵優惠，上門託運行李每件只要$18，此優惠可以最多託運2件行李。想輕鬆出發搭飛機，可以使用順豐上門行李託運服務，旨在幫國泰航空、香港航空及大灣區航空的乘客在屋企託運行李，直達目的地機場領取，不必再花時間在機場左等右等，慳時間又慳力！服務需要在航班起飛前14日至起飛前12小時完成預約，最遲在航班起飛前5小時安排收取行李，每日收取行李時間為早上8時至晚上9時，絕對涵蓋得到大部份航班。要留意，如乘搭前往美國或以色列的航班，就不適用這個服務。另外，服務範圍不包括大嶼山（東涌除外）、馬灣、愉景灣、離島及禁區範圍。
【新春抵DEAL - 一件行李只需HKD18】上門行李託運服務（目前僅支援國泰航空、香港航空及大灣區航空航班）
價錢：$18
親身託運 行李須符合航空公司要求
上門行李託運服務得到機管局、民航處及海關認可，而根據香港民航條例，行李託運時客人必須親身在場，順豐行李處理專員會即時辦理預辦登機手續。客人提供護照和其他相關文件供職員核對，於服務完成後簽署一份申報表作紀錄用途。如發現地址需上落樓梯或會拒絕收件，行李尺寸限制為總長度（長+闊+高）少於199cm，及單邊最長少於170cm，重量為30kg以內，最終視乎航班目的地或航空公司標準做決定，客人必須確保行李符合航空公司的要求。行李託運後，本人於飛機起飛前40分鐘抵達登機閘口即可，不用再擔心要於指定時間去到機場完成登機手續及寄行李。
非國泰/大灣區/香港航空都可上門運送行李到機場
就算不是乘搭國泰航空、香港航空及大灣區航空的旅客，都可以善用順豐上門行李託運服務，由專人從市區/運送行李到機場，然後在機場行李奇存及送遞中心認領即可，當然可以透過此服務將戰利品由機場送到家中。不過要留意，以上服務不包括大嶼山（東涌除外）、馬灣、愉景灣、離島及禁區範圍。Klook現時都有8折優惠，市區上門行李運送服務（從市區到機場）/機場行李運送服務（從機場到市區）原價$180起，折後只要$144起。
【8折優惠】市區上門行李運送服務（從市區到機場）
價錢：$144
（原價$180）
【8折優惠】機場行李運送服務（從機場到市區）
價錢：$144
（原價$180）
更多相關文章：
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學
其他人也在看
【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$200優惠券
屈臣氏今個星期六（2月7日）進行易賞錢會員限時驚喜，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「12OFF」）！
【專家分析】Fed或提早減息 資金流向大反轉？
【Now財經台】美國最新出爐嘅就業數據明顯轉差，企業今年1月裁員人數係17年以來同月最多，美股3大指數昨晚(6日)全線跌逾1%，其中，道指瀉592點，標指跌84點，不過，竟觸發資金回流美元及美債，係咪有啲矛盾？ 信誠證券及期貨投資服務部董事蕭猷華指，美國就業數據轉差，令市場預期聯儲局減息時間會推前至6月，理論上會利淡美元，但美國總統特朗普(Donald Trump)提名聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)，接任下屆主席，市場擔心沃什立場較鷹派令流動性收緊，導致美元反彈。佢又話，美股大跌亦因為避險情緒升溫，由於金市近日波動較大，所以投資者轉投美債避險。
深圳觀瀾湖櫻花節2026｜情人節開催、逾1,000棵櫻花盛開！早鳥優惠人民幣29.9元起＋深圳地鐵直達
除了沙田石門、天水圍公園的櫻花外，新年可以近近地去深圳賞櫻兼行大運！觀瀾湖生態運動公社於2月14日起舉行「2026觀瀾湖第十屆櫻花節暨新春桃花展」，官方預告今年有逾千棵櫻花樹展出，足以讓大家沉浸於夢幻花海之中，同場亦有火遍全球的非遺英歌舞、中國傳統民間藝術非遺獅舞等，絕對是北上新年好去處！
薯仔食譜｜土豆絲及蛋煎芝士薯仔餅
幾日前買咗一包鹿兒島薯仔，再唔處理驚發芽，到時嘥晒啲錢?。動動腦筋?簡單嘅食材都可以變成兩款美食?。大家有興趣文迪私人廚房可關注埋文迪IG，裏面有好多食譜?參考。 https://instagram.com/mandykitchen1121
吉伊卡哇韓服Look登場！Chiikawa Shop韓國首間常設店2月插旗首爾龍山I'Park Mall
以往韓國粉絲要購入Chiikawa周邊，多數要到Line Friends櫃位或快閃店排隊，但隨着一眾「小可愛」的人氣愈來愈高，官方決定在首爾核心地段龍山開設首間常設專門店。選址I'Park Mall對旅客而言非常方便，乘車前往龍山站即可直達。專門店位於Living Park 3樓的「Dopamine Station」，佔地廣闊且裝潢極有心思，預計將成為首爾最具人氣的動漫朝聖地。
涉強姦罪被還押荔枝角收押所 七旬男囚犯留院期間因病不治
【on.cc東網專訊】荔枝角收押所一名70歲男性還押在囚人士今日（5日）在公立醫院因病不治。
國泰向員工預告PSS計劃 料派逾6.2周花紅勝2024年
國泰航空行政總裁林紹波向員工發出內部信，預告2025年利潤分享計劃(PSS)將向合資格員工發放利潤分享酬金，預計金額會高於2024年的相當於員工6.2星期薪酬。林紹波表向員工發的內部信透露，今年為國泰航空成立80周年，公司業務表現穩健，各部門亦正展現強勁的發展勢頭，相信可朝著更高的目標不斷邁進。他提及下月中旬將會公布去年的全年業績，預計會勝於2024年。花紅發放金額按年輕微增長林紹波又指，集團致力透過員工利潤分享計劃(PSS)與員工分享成果。雖然國泰去年為支持集團發展增聘人手，但2025年的PSS收益仍維持在略高於2024年的水平。除了因為有穩健的財務表現外，客戶體驗亦顯著提升；因着集團員工努力贏得客戶信任，使集團客戶淨推薦值(cNPS)達到了創紀錄的+34.8新高；亦令PSS計劃總資金池獲得7%的加成倍數。
Jisoo新劇《訂閱男友》輪流約會李洙赫、李宰旭！夥拍徐仁國挑戰虛擬戀愛，3月6日Netflix甜蜜開播
Jisoo新劇《訂閱男友》3月6日Netflix甜蜜開播！日前預告播出後經已令人看到臉紅心跳，Jisoo攜手徐仁國挑戰虛擬戀愛，當中更見到李洙赫差點要與Jisoo接吻，畫面令人超心動！
香港機場快綫優惠︱小童免費、樂悠咭半價！指定地點玩遊戲贏首爾機票
往返機場最舒適又快捷的方法，一定是選坐機場快綫（機鐵）。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的機場快綫車票優惠，無論是香港、九龍或青衣，都可以更優惠價錢輕鬆出發！
大掃除用品2026｜30款DAISO大掃除好物推薦 $12入手浴室/廚房/客廳清潔神器
每到歲末年初或換季時，家裡總需要來一場大掃除。想要省時省力又能保持環境清潔，選對工具非常重要！日本生活品牌 DAISO 不僅商品種類齊全，還有許多高效又貼心設計的清潔用品，讓你輕鬆搞定浴室、廚房、客廳甚至衣物上的頑固污漬！以下整理出一系列必買大掃除好物，讓打掃變得更輕鬆、更有效率！
過度旅遊｜富士吉田市櫻花祭取消 去年廿萬人次參觀 遍地垃圾、花園便溺｜Yahoo
日本山梨縣富士吉田市日前宣布，為避免過多遊客影響當地民眾，決定取消春季在新倉山淺間公園舉行的「櫻花祭」。
人氣前三名「賞櫻溫泉」住宿推薦！靜岡熱海、大分別府、栃木那須，享受千年古湯與高原櫻景的感官盛宴
靜岡縣「河津櫻花 × 熱海溫泉」：從早春櫻花到溫泉暖湯，一次收進初春風景位於靜岡縣伊豆半島的河津櫻，以每年 2 月下旬即進入盛開期聞名，是日本最早登場的賞櫻代表之一。相較於常見的染井吉野櫻，河津櫻花色更為濃郁、花期也相對較長，搭配沿河綻放的景致，成為初春旅客搶...
澳門酒店業界人士料春節入住率料超九成
據《澳門日報》報道，澳門酒店業者表示，目前春節檔期酒店預訂率和旅行社訂單持續攀升，預計春節期間酒店入住率將超過九成，澳門旅遊市場迎來接待高峰期。 澳門酒店旅業商會會長、澳門中旅董事長張健中分析今年農曆新年有多重積極因素匯聚，包括政府籌備花車匯演、春節年宵市場等節慶活動；內地春節假期前恰逢周末，形成九日連休假期，預計內地旅客旅遊出行意願高漲，政府亦積極加強海內外宣傳，其將持續發揮作用。他預計澳門春節旅遊市場將延續強勁勢頭，出入境人次將會有顯著增加，日均預計超過15萬人次，有望較去年同期增長約兩成，旅遊經濟總體預期樂觀，並亦令業界對農曆新年市場充滿信心。 摩根士丹利發表研究報告指出，預計今年農曆新年期間澳門酒店入住率與去年10月黃金周相若，酒店平均房價較去年農曆新年則上升29%。(wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
西銳飛機(02507)推出全新第三代願景噴氣機
私人航空公司西銳飛機(02507.HK)近日推出了其噴氣機產品線的最新演進版本:全新第三代(G3)願景噴氣機®(G3 Vision Jet®）。G3 採用頂級材料煥新機艙內飾設計,新增可容納6名成人的擴展座椅,同時配備 ATC 數據鏈及30多項優化改進功能,開啟更智能、更安全的私人航空新時代。願景噴氣機被公認為全球首款單引擎私人噴氣機,也是航空領域最暢銷的噴氣機。它以獨特的 V 型尾翼設計、寧靜寬敞的客艙、卓越的安全系統以及直觀的 Perspective Touch+™ 航電系統而聞名。西銳目前已正式開始交付 G3 願景噴氣機。西銳行政總裁 Zean Nielsen 表示:「G3 願景噴氣機體現了我們對持續創新的不懈追求、對私人航空領域的不斷投入,以及對機主們的承諾。機主們希望在享受屢獲殊榮的安全功能——如西銳整機降落傘系統®(CAPS®)和安全返回™ 緊急自動著陸系統——所帶來的安心之餘,亦能實現高效出行。G3 願景噴氣機的客艙專為卓越與舒適而設計,現提供更多座椅選擇以增強任務靈活性。西銳 Perspective Touch+ 駕駛艙採用可以減輕機師工作量的新功能,其中包括 ATC
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。