頌樂@MAMAMOO港騷晒廣東話 唔敢太高音講「係」驚爆粗

【on.cc東網專訊】韓國女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）於本月11及12日在首爾完成個人演唱會，昨晚在西沙GO PARK舉行第3次巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT [Solaris] in HONG KONG》，是今次巡唱海外首站。她以《Ave Maria》一曲揭開序幕，接着唱出《RAW》及《Egotistic》等曲後，便以廣東話跟港迷打招呼：「我介紹吓自己先，大家有冇好期待？好好玩吓嘛？大家掛唔掛住我？我都係（掛住你）。準備好未？」她笑言剛才練習了很多廣東話，覺得自己會講得很好。她不斷用廣東話跟觀眾互動：「大家開唔開心呀？多謝！啱嗎？世一！」

頌樂坦言非常喜歡來港，大讚香港粉絲熱情，每次來港都得到很多正能量，之後再演繹自己首張中文歌《Floating Free》，並用廣東話問大家覺得點呀？她笑說：「我用中文唱，大家都識聽，大家到底識幾多種語言？」她激讚香港「大癲」並笑說：「我真係好羨慕你哋（識多種語言），我都好想自己識唱廣東歌，多謝，有冇得到你哋嘅心呀？」

她以多套性感服飾登台，除了以熱褲上陣落力跳唱，又谷胸晒Bra，尾聲時再換上短裙騷美腿。她直言今日香港演唱會收穫美好回憶，台下有粉絲用韓文讚她「好靚」，她便問大家廣東話點講，之後便說：「你都好靚，大家好靚！」又即場學講「可愛」的廣東話「得意」，讚大家「得意」及「好有型」。

她表示之前一日抵港後外出，很喜歡香港的氣氛及香港的電影。她介紹《Star Wind Flower Sun》一曲時表示，此曲盛載了對大家的誠意：「我哋一齊聽啦！希望大家用心聆聽，多謝！」

尾聲時，她感嘆「時間真係過得好快，係唔係呀？」還搞笑地說知道「係」這個廣東話不可以說得太高音，否則會變了粗口，她搞笑問觀眾：「其實係乜粗口？」台下即有人高呼：「不可以說！」合共唱了廿多曲的她，Encore數曲後，完場前又跟全場大合照，為首場海外演出劃上完滿句號！

