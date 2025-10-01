預算協商僵局美國政府停擺 川普歸咎民主黨

（法新社華盛頓1日電） 美國聯邦政府10月1日零時01分開始停擺，因國會議員與總統川普（Donald Trump）在預算談判中意見分歧，未能就民主黨要求增加健保經費達成協議，讓協商陷入僵局。

這是美國政府近7年前寫下停擺35天的空前紀錄後，再度斷炊，導致多個聯邦部門和機構停止運作，影響數十萬名政府雇員。

川普將責任歸咎民主黨，並揚言將在政府關門期間懲罰民主黨及其支持者，包括撤銷多項進步派優先事項，以及削減大批公職人員。

他在白宮橢圓辦公室向媒體表示：「我們將裁撤大量人員，這些人將受到重大影響，他們是民主黨人，沒錯，將會是民主黨。」

川普還說，政府停擺「可以帶來許多好處」，他並暗示會趁此機會「清理許多我們不想要的東西，而這些東西多半屬於民主黨」。

聯邦政府於美東時間1日零時01分開始停擺。此前，聯邦參議院經過一連串緊急協商，仍未能通過已獲聯邦眾議院批准的短期撥款法案。

法案至少要在100席的聯邦參議院獲得60票方能過關，共和黨雖握有多數，但仍差7票才能達標。

目前仍無法預料這次政府停擺會持續多久。