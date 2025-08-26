預製菜係斷送飲食業嘅重要因素？網民熱議分析呢樣先係！

最近有網民於網上討論區發帖，質疑預製菜是否斷送香港飲食業的重要因素，引起網友熱論！樓主指出，餐廳使用預製菜取代即叫即做，不但令味覺上缺乏競爭力，也有機會導致精湛廚藝失傳，同時令食客轉而前往大陸或海外尋找更優質的餐飲體驗。帖文一出，網友的意見兩極，有人認為預製菜並非主要問題，租金高企和消費模式改變才是關鍵；也有人批評預製菜品質參差，用預製菜扮上菜收費不合理更是致命傷，直言假裝現做會損害餐廳聲譽！立即睇下文了解內容啦！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

預製菜品質是致命傷？

帖文一出，立即引起網友熱論，有人直言用預製菜扮上菜的不合理收費才是真正死因，批評餐廳用預製菜卻偽裝現做，破壞食客信任；同時有網友指食客不是傻，味道好食與否一食就知，只要用心一定有回頭客，但劣質預製菜則難以蒙混過關；更有網友質疑大陸生產的預製菜，指出大家非對預製菜反感，只是對大陸生產的預製菜不信任，認為問題不在預製菜本身，而是其來源和品質控制欠佳。如果預製菜能做到新鮮、無化學防腐劑且保質期短，食物來源又有認證，食客或許會更易接受。

高租金與消費模式轉變？

另外有網友認為預製菜並非飲食業困境的主因，租金高企和消費習慣改變才是關鍵。香港人消費力下降會影響餐廳生意，大眾傾向選擇性價比更高的兩餸飯或外賣，加上不論到外地旅遊或北上都方便，這只是有對比下的結果。不過同時有人強調，香港好食的餐廳一樣好生意，陷入困境的只是那些味道難食且性價比差的餐廳，顯示香港人不是不留本地消費，只是更傾向把錢用得其所。不知讀者看法如何？

樓主出帖詢問

一係好食，一係唔好食

總有人會混水摸魚

又係呢啲爭拗論點

質素與信心問題

貴租先係主因？

啲錢要用得其所

沒有比較沒有傷害

用心製作一定有回頭客

圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

銅鑼灣Bread Of Life宣佈8月26日結業 前五星級酒店餅廚掌舵 必食自家製人氣酥皮千層系列

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門

食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍

食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署

長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議

鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見

爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食！

網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」

食客Threads呻「最Bad Trip體驗三甲」杭州菜老店天香樓天價晚餐 網民分享「潛規則」

養和驚見$88「兩餸飯」惹熱議 網民讚質素媲美酒店 大推一款招牌菜

香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？