渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
預製菜係斷送飲食業嘅重要因素？網民熱議分析呢樣先係！
最近有網民於網上討論區發帖，質疑預製菜是否斷送香港飲食業的重要因素，引起網友熱論！內文即睇：
最近有網民於網上討論區發帖，質疑預製菜是否斷送香港飲食業的重要因素，引起網友熱論！樓主指出，餐廳使用預製菜取代即叫即做，不但令味覺上缺乏競爭力，也有機會導致精湛廚藝失傳，同時令食客轉而前往大陸或海外尋找更優質的餐飲體驗。帖文一出，網友的意見兩極，有人認為預製菜並非主要問題，租金高企和消費模式改變才是關鍵；也有人批評預製菜品質參差，用預製菜扮上菜收費不合理更是致命傷，直言假裝現做會損害餐廳聲譽！立即睇下文了解內容啦！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
預製菜品質是致命傷？
帖文一出，立即引起網友熱論，有人直言用預製菜扮上菜的不合理收費才是真正死因，批評餐廳用預製菜卻偽裝現做，破壞食客信任；同時有網友指食客不是傻，味道好食與否一食就知，只要用心一定有回頭客，但劣質預製菜則難以蒙混過關；更有網友質疑大陸生產的預製菜，指出大家非對預製菜反感，只是對大陸生產的預製菜不信任，認為問題不在預製菜本身，而是其來源和品質控制欠佳。如果預製菜能做到新鮮、無化學防腐劑且保質期短，食物來源又有認證，食客或許會更易接受。
高租金與消費模式轉變？
另外有網友認為預製菜並非飲食業困境的主因，租金高企和消費習慣改變才是關鍵。香港人消費力下降會影響餐廳生意，大眾傾向選擇性價比更高的兩餸飯或外賣，加上不論到外地旅遊或北上都方便，這只是有對比下的結果。不過同時有人強調，香港好食的餐廳一樣好生意，陷入困境的只是那些味道難食且性價比差的餐廳，顯示香港人不是不留本地消費，只是更傾向把錢用得其所。不知讀者看法如何？
圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線
銅鑼灣Bread Of Life宣佈8月26日結業 前五星級酒店餅廚掌舵 必食自家製人氣酥皮千層系列
台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？
泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門
食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍
食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署
長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議
鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
食客Threads呻「最Bad Trip體驗三甲」杭州菜老店天香樓天價晚餐 網民分享「潛規則」
養和驚見$88「兩餸飯」惹熱議 網民讚質素媲美酒店 大推一款招牌菜
香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
網上熱話｜中四書簿費5300蚊天價 港媽呼肉赤 網民籲買二手書
香港書簿費成世界之最？開學將近，有母親於網上發帖透露為孩子買一套全新中四教科書課本，盛惠高達5300元，加幅遠超通脹，引起不少迴響。有網民慨嘆做人父母甚艱難，加上經濟不景下需緊縮開支，建議多買二手書慳錢。 近日一名自稱為單親媽媽的網民，於社交平台Threads分享於書局為新學年就讀中四的女兒添置一套全新課本，大呼am730 ・ 23 小時前
網上熱話｜大班冰皮月餅「絕版貨」網售千元 網民：母親想食盡孝道搵
在港經營41年的連鎖麵包店大班麵包西餅全線分店於6月底宣布全線停業，旗下首創的冰皮月餅成為絕響，自去年後未有再生產，但市民手頭上仍持有的「絕版貨」竟有價有市。中秋臨近，近日有網民稱其母親訴苦今年起再沒有大班冰皮月餅，他「為盡孝道」搜索，最終於網上買賣平台Carousell發現有賣家出售大班冰皮月餅，叫價更上至一千元。am730 ・ 1 天前
19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」 被控煽動 還押至10.31再訊
19 歲女子被指於今年 3 月至 5 月期間拍攝宣傳短片等，被控一項煽動罪，指她煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立「香港議會」。案件周二（26 日）在西九龍裁判法院首度提堂。法庭線 ・ 22 小時前
98歲老人頭上「長角」親手剪掉 大量出血命危急送院(有片)
上海一名98歲婆婆，因額頭長出一枚形似「犄角」的贅生物，3年來深受困擾，她在住院期間因不堪其擾，竟自行拿起剪刀將它剪掉。隨後傷口迅速腫脹，差點引發大出血，情況一度十分危急。 綜合《都市時報》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發後中心的值班醫師立即啟動緊急機制，並聯絡正在坐診的十院崇明分院普外科專家聶洪鵬趕到會診。經am730 ・ 1 天前
睡前30分鐘很重要！陳子玄與老公無隔夜仇
[NOWnews今日新聞]八點檔女星陳子玄曾在2015年與演員陳麒凱有過一段婚姻，但僅維持4年就離婚，直到2023年，陳子玄才宣佈再婚，小倆口感情非常甜蜜。而在今（26）日，陳子玄於Facebook分...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
農曆七月 杭州有人好玩唔玩 戴恐怖面具驚嚇駛經司機(有片)
農曆七月是中國農曆一年的第七個月份，泛稱為鬼月，難免令部分人思前想後。內地卻有網民上載影片，顯示在長深高速懷疑有人惡作劇，刻意戴上恐怖面具，故意驚嚇經過車輛的駕駛者或乘客。杭州高速交警就事件表示，轄區大隊工作人員表示，已關注到此事，正在處理。 綜合《極目新聞》等內地媒體報道，有網民上載影片顯示，本月24日，在長深am730 ・ 1 天前
浸信會東九龍醫療中心 一站式照顧百萬市民
在九龍東雖然有3間公營醫院應付市民醫療需求，但未有私營醫院為市民提供額外治療選擇。浸信會東九龍醫療中心(EKMC)早前落成，提供多項專科診斷、治療和復康服務，除滿足該區市民日間醫療服務需要外，並改善流程增加效率。am730 ・ 10 小時前
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會薯片大測試！消委會曾測試市面上多款預先包裝薯片、薯條等零食樣本，發現大部份都含有可能令人致癌的丙烯酰胺。薯片、粟米片、蝦片等零食香脆美味，深受大人老少歡迎，卻不利健康，過量進食對健康絕對有一定負擔，這次Yahoo Food嚴選10款高分薯片、蝦片等零食，讓大家食薯片都可以食得安心又放心，即刻睇睇以下10款消委會4星半以上的高評分零食。Yahoo Food ・ 6 小時前
鴨脷洲邨20歲男子遭推跌搶3000元 警追緝28歲男子
鴨脷洲發生搶劫案。 今日（27日）凌晨零時35分，一名20歲姓陳男子於南區鴨脷洲邨利澤樓的大堂，遭一名28歲姓李男子推跌後，搶去他身上3,000元逃去，他於是自行報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，男事主前額及腳擦傷，由救護車由到瑪麗醫院治理。警方將案列「襲擊」及「偷竊」案調查。據了解，男事主與姓李男子有金錢am730 ・ 5 小時前
樹仁大學創辦人胡鴻烈設靈 陳茂波、丁午壽等到場弔唁
【Now新聞台】樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈在香港殯儀館設靈。 靈堂中央擺放胡鴻烈的遺照，輓額寫上「德望永昭」，旁邊有白花布置，左右兩邊的輓聯分別寫上「高山仰止」及「風範長存」。多名政商界人士送上花牌，包括全國政協主席、中央政治局常委王滬寧，財政司司長陳茂波、教育局局長蔡若蓮、前行政長官曾蔭權。樹仁大學校董會主席丁午壽以及多名政商界人士亦有到場弔唁，胡鴻烈的長子胡耀蘇伉儷、次子胡懷中先後抵達靈堂。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具
相比被 Google 主推的 Gemini，日常使用率不低的 Google 翻譯並沒有因大型語言模型的流行而獲得明顯升級，不過這種情況很快會發生改變，今日公布的重大更新為 Google 翻譯帶來了 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具。Yahoo Tech HK ・ 42 分鐘前
大熊貓加加得得一歲了！可愛圖集大放送 細數港產熊貓BB出生至今成長重要時刻，萌爆契爺契媽！
香港海洋公園龍鳳胎熊貓BB「加加」和「得得」自2024年8月出生後，便成為一眾香港人的焦點。從手心大小的粉嫩小身軀，到漸漸長出黑白斑紋，再到滿月時的毛絨絨模樣，每一個重要瞬間都讓人心頭一暖。如今港產熊貓BB踏入一歲生日，海洋公園特意舉辦大型慶典，不僅有嘉賓與熊貓迷參與，更為牠們準備專屬生日蛋糕。即使未能親眼見證這份喜悅也沒關係，以下即帶大家回顧加加與得得從誕生至今的重要時刻，每一張照片都絕對萌化你心！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【759阿信屋】一日限定優惠 日本香川四國白雞蛋10隻裝$22（只限27/08）
759阿信屋推出一日限定優惠，Oliveta橄欖果渣油買一送一、759阿信屋日本冷凍讚岐烏冬 $49.9/2件、地捫番茄汁 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
渣馬2026｜賽事改標誌「更加動感並肩前進」 網民：沉海中嘅海鮮舫
渣打馬拉松 2026 將於明年 1 月 18 日舉行，賽會今日（26 日）召開記者會，除了講解新一屆賽事詳情之外，亦介紹了渣馬的全新標誌。司儀解釋，新設計「以更加動感方式展現跑手並肩前進」，不過網民對新標誌則毀譽參半，有人留言說「好古怪」，有人想起「沉海中嘅珍寶海鮮舫」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG
近日，一款來自日本的檸檬飲品在社交媒體上引發熱議，許多網友聲稱其具有抗疲勞和消水腫的功效，甚至被封為「抗疲勞神器」，這款飲品在香港都能買到了！究竟這款飲品是否真如此神奇？Yahoo Food ・ 7 小時前
西甲 ｜皇馬內訌 古圖奧斯網上反駁雲尼素斯
皇馬日前作客以3比0輕鬆擊敗升班馬奧維多，後備入替的前鋒雲尼素斯入球後，慶祝時做出「兩隻手指」的手勢，然後將手勢向下落，被外界解讀是笑奧維多未夠班，返去踢乙組。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
自助餐買一送一優惠｜南灣如心酒店仲夏「越」滋味自助餐 人均$293起歎酸辣青口/富國島黑胡椒炒蟹/D24榴槤甜品
南灣如心酒店黃竹坑I-O-N在8月26日中午十二點於Klook推出了大受歡迎的『仲夏「越」滋味自助餐』，以地道越南風味為主題，帶來從清爽前菜到惹味主菜、再到誘人甜品的沉浸味覺體驗。自助餐選用時令新鮮食材，搭配東南亞特色香料與醬汁，還原越南菜酸辣開胃、鮮香不膩的特色，重點菜式檸汁魚露蝦刺身、酸辣青口、晚市限定的富國島黑胡椒炒蟹，以及D24榴槤製作的系列甜品，款款有驚喜，買一送一優惠後，人均低至$293起即可盡享越式美味！Yahoo Food ・ 1 天前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日限定優惠（只限27/08）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有陳皮豆沙、奶黃流心、伯爵茶奶黃之外，仲有巴西雞中翼每包約1.5磅都係$32！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 5 小時前