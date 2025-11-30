頒獎禮問卷選項列港台為「國籍」 MAMA道歉

【Now Sports】摩西斯卡斯度在車路士領隊馬利斯卡麾下，重拾昔日成為轉會窗「搶手貨」的天價球員，周日主場鬥阿仙奴賽前，摩西斯卡斯度更指出兩年前決意加盟車路士，也不要成為兵工廠球員原因，他說：「我想贏得更多獎盃。」摩西斯卡斯度（Moises Caicedo）在2023年以1.15億英鎊從白禮頓轉投車路士，他首季有點表現落差，只是在領隊馬利斯卡上任後，重現往日在中場指揮若定的風采，他說：「當年我一直等待車路士報價，外界經常指我揀錯球會，但我需要一點時間適應。」摩西斯卡斯度表明會為藍戰士傾盡所有，而當年阿仙奴也曾出價爭奪，只是出價較低，而且摩西斯卡斯度一直也沒將阿仙奴作為選擇，他說：「我選擇車路士因為覺得他們有鬥心，我想贏得更多獎盃。為這間球會贏盡冠軍，我很開心成為車路士球員，我希望可以效力很長時間，會繼續保持這種比賽態度，甚至踢出更佳的表現。」英超 車路士VS阿仙奴Now TV 621台 01/12 00:30直播Now TV 611台 4K直播

now.com 體育 ・ 3 小時前