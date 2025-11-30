頒獎禮問卷選項列港台為「國籍」 MAMA道歉

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
馬會賽前默哀 大部分騎師素服現身
【on.cc東網專訊】為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，今日沙田賽事將會閉門作賽之外，賽前於馬匹亮相圈有默哀儀式，而大部分騎師今日(30日)均身穿素服現身。on.cc 東網 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會證實屬假消息：現階段無須人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
宏福苑居民斥政府資訊混亂 1萬元應急錢仍未到手
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災過後，大部分受影響居民已入住政府安排的住宿。有宏福苑居民表示，大火發生後，每日都要回到現場處理不同的登記手續，但政府提供的資訊混亂，平常要靠街坊群組獲取各種資訊，至今未知如何申請政府提供的5萬港元生活津貼，而1萬港元的應急錢亦on.cc 東網 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 3 小時前
大火後淚灑封鎖線 港人攜家帶眷哀悼宏福苑
（法新社香港29日電） 香港餐廳老闆陳先生今天帶著5歲女兒前往宏福苑被燒得焦黑的殘骸現場，與成千上萬民眾向在這場近80年來最慘重火災中喪命的罹難者致哀。香港新界大埔宏福苑26日發生的火災造成至少128人死亡，8棟大樓中有7棟被燒毀，近2000戶付之一炬。法新社 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜領事館確認7名印傭1名菲傭身故 累計最少8外傭殉職
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡及83人受傷，包括外籍家庭傭工。菲律賓駐港總領事館確認，1名菲傭在這次火災中離世，讚揚她為了讓家人過上更好生活而遠離家鄉，付出了無數犧牲，總領事館在這艱難時刻向其家人、朋友及摯愛致以最深切慰問。 菲律賓駐港總領事館指，在今次火災另有79名菲律賓人安全、1人受傷、12人情況有待確定。am730 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 1 天前