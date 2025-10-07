2025年10月6日週一 下午10:20

領袖通話氛圍良好 巴西總統魯拉要求川普撤關稅

（法新社巴西利亞6日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天與美國總統川普通話，呼籲美國解除對巴西加徵的懲罰性關稅。雙方在經歷數月關係緊張後釋出善意，都表示有意近期面對面會晤。

巴西總統府發布聲明指出，兩位領袖以「友善語氣」通話30分鐘，魯拉提出下月在馬來西亞舉行會面的可能性。

魯拉在通話時「要求美方取消」對巴西產品加徵的關稅，以及針對巴西官員的制裁措施。

川普隨後在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文，稱此次通話「非常順利」。

川普說：「我們將持續對話，並在不久的將來於巴西和美國進行會面。」

近幾個月來，美國與巴西的關係急轉直下。川普因其盟友、巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭審判並被定罪而大為光火。

為報復他所謂「對波索納洛的政治獵巫」，川普對巴西產品加徵50%關稅，並對多位高層官員祭出制裁，其中包括一名巴西最高法院大法官。