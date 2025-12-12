領路新高齡｜共好輕論壇：超高齡社會新未來

▲長者領路，在躍老幸福市集帶領民眾體驗高齡生活樂趣。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣正式邁入超高齡社會，高齡服務的思維也正從「照顧」走向「長者主體性」與「創新價值」。信義公益基金會「共好計畫」十年來透過「創新×行動」策略，在全台連結在地團隊與社區，累積近120項高齡服務創新案例，為銀髮族打造多元、活躍且自主的老後生活方式。秉持「老有所用、世代共好」理念，基金會將於12月20日舉辦「領路新高齡｜共好輕論壇」，匯聚這些具實踐性的成功模式，邀請跨世代工作者，深度解構三大前瞻議題，為社會提供迎戰超高齡化的具體路徑與靈感。

本次論壇聚焦三大國內少見、且深具啟發性的高齡議題：「長者領路」、「翻轉生命經驗」、「創造性學習」。九位講者組成橫跨不同世代與領域，從長照、社福、社區行動，到服務設計、藝術實踐等方向，深度拆解案例背後的脈絡與成功關鍵。與會者不僅能看見創新模式，更能帶回可立即實踐的方法，讓理念真正走入日常服務現場。

在「長者領路」主題中，可看到長者不再被視為被服務者，而是社區行動的重要力量，透過由長者帶路的模式，讓社區重新看見熟齡的經驗與價值；在「翻轉生命經驗」主題中，講者將分享長者跨出舒適圈探索新領域，進而看到更寬廣的世界；而在「創造性學習」主題中，則將呈現長者參與藝術、共學社群的實際案例，例如應用創齡概念設計樂齡學習，讓長者從被動參加者變成主動的創作者，並把這些成果重新帶回社區中產生影響。這些案例不只展示創意，更呈現可被複製、可被擴散的高齡實踐模式。

論壇並邀請四位長期投入高齡政策趨勢並具備前瞻視野的領域專家擔任主持與引言，包括古稀創意創辦人呂協翰、七分熟創齡推動發展平台創辦人周妮萱、銀享全球共同創辦人楊寧茵、5% Design Action社會設計平台創辦人楊振甫。這樣的跨域主持團隊，將以服務創新、社會設計、銀髮實務經驗等不同角度串起論壇，帶領與會者跳脫傳統長照思維，看見高齡族群的多元價值與可能。

信義公益基金會董事長林信和指出，創新與在地行動是迎向超高齡社會的重要路徑，十年來共好計畫見證無數團隊在地推動實驗創新的歷程，從鼓勵長者走出家門，到以長者為行動帶領者的各種服務模式，皆展現社區力量與高齡者主體性的巨大能量。林信和表示：「共好計畫是一個讓可能性落地的平台，每一位提案者的創意，都有機會成為社會的下一個解方。此次論壇不只是成果的展示，更期待透過深度交流開啟合作契機，讓來自社福、社區、長照、公部門、服務設計、新創等領域的工作者，獲得跨域合作與行動靈感。並邀請更多夥伴未來加入共好計畫的實驗場域，嘗試並共同打造更多具影響力的創新服務方案。」

本活動免費參加，名額有限，相關資訊、時間與地點請見活動頁面。報名網址：https://www.accupass.com/event/2511300327151403813929



