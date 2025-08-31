CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
21歲領養成為母親，是選擇、掙扎或是自由？在不婚不生風氣盛行的時代，Millie Bobby Brown「打破傳統」｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
試想像，你23歲，經濟無憂，推著嬰兒車漫步於農場小路，這是夢想，抑或挑戰？英國女星Millie Bobby Brown在12歲因演出影集《怪奇物語》的「Eleven」一角爆紅，20歲選擇與23歲的丈夫Jake Bongiovi結婚，如今21歲的她宣佈透過領養成為母親。Millie在喬治亞農場經營著一個收容60多隻救援動物的項目，這不僅展現了她對照顧生命的熱情，也或許是她選擇領養的動機之一。
當許多21歲年輕人還在探索人生方向時，Millie彷彿已為自己的人生繪製清晰藍圖。這則領養消息引發熱議：有人讚揚他們的愛心，有人質疑他們「太年輕」。在香港，女性初生子女的平均年齡為32.2歲（2023年香港統計處數據），年輕做母親彷彿是一場反傳統的抉擇。看到這則新聞，我不禁自問：如果我年輕、有事業又有錢，會否想成為母親？
多元選擇中的兩難：挑戰傳統與新風氣
從前，香港社會視結婚生子為女性人生核心，但如今，女性的目標已日益多元化，事業成就、個人成長與自我實現成為主流追求。然而，這種轉變並未消除選擇的兩難。根據2023年香港統計處數據，女性初婚年齡中位數為31.3歲，初生子女年齡為32.2歲，遠高於美國（27.0歲）和澳洲（29.7歲），顯示香港女性更傾向推遲家庭計劃。與此同時，社交媒體如Threads上，不婚不生的聲音日益響亮，例如「單身更自由」「養孩等於負債」的論調，讓年輕女性對生育猶豫不決。
Millie在21歲選擇領養，以行動打破傳統時間表，這不僅破格，更向Gen Z女性展示人生有更多元選擇空間。可是，對香港女性而言，事業、不婚不生或做母親，猶如三岔路口：若經濟無憂，你會否勇敢迎接母親角色？還是被社會風氣束縛？
社會壓力與性別偏見：年輕母親的雙重標準
年輕女性做母親的決定，常伴隨社會質疑。正如部分網民讚揚Millie和Jake的愛心，稱「他們為領養樹立正面形象」；但也有人批評「21歲如何承擔母親責任？」這種雙重標準在香港尤為明顯：女性若在20多歲選擇生育，常被視為「放棄事業」或「不成熟」，而同齡男性做父親則多被讚為「穩重」。例如，在香港職場，30歲女性若請產假，常遭質疑事業心不足；反之，男性則鮮少面對類似審視。
近年，Threads上的不婚不生討論進一步放大生育壓力，例如「養育成本高達數百萬」的熱議，讓年輕女性質疑做母親的價值。另一方面，香港女性在教育和職場表現出色：升讀大學及取得學位的比例超越男性，在年齡及教育程度相同的未婚男女中，女性的工資也普遍較高。這為女性提供了更多選擇空間，卻也加劇了內心的拉扯。
生育的現實挑戰：經濟與制度的障礙
不僅年輕女性，全香港女性都面臨嚴峻生育難題。2022年香港總和生育率僅0.701，全球最低（2024年數據維持低位），無孩女性比例從2017年的20%上升至2022年的43%。經濟因素是首要障礙：香港樓價雖從高位下跌3成，但仍連續15年為全球最難負擔的城市，狹小居住空間和高昂生活成本，讓養育子女成為重擔。領養更複雜：香港領養程序需嚴格審查，平均等待時間長達數年，且申請家庭須證明經濟和居住穩定，對年輕夫婦來說是一大門檻。此外，托兒服務不足也是關鍵問題：公立托兒名額輪候需數年，私立托兒每月費用約1.2萬港元，加上社會不確定性（如疫情或經濟波動），讓女性即使經濟無憂，也需權衡生活質素與個人自由。對比之下，Millie和Jake的農場生活提供了理想環境，這在香港幾乎是奢望。
選擇自己的路
女性權利的核心在於自我抉擇能力的提升，不論職場或私人生活，女性都能展現個人意志，同時尊重他人決定。坦白說，如果我現在擁有Millie的財富（估計1,400萬美元，約1.09億港元）、一個農場，並能繼續拍戲，我或許會考慮成為母親。但對大多數香港女性來說，真正的自由在於無需因經濟或社會壓力去做選擇。你呢？如果條件齊備，你會選擇做母親，還是追求其他人生目標？讓我們一起反思，這不僅是個人決定，更是社會轉變的開始。
