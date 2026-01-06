Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

拯救「扁塌毛躁頭髮」髮型用品恩物推薦！日本女生手袋必備：瀏海急救神器蜜粉超有用

香港的春夏潮濕悶熱，頭髮一不注意就容易毛躁扁塌，連精心打理的造型都撐不過半天。想擁有日雜女孩同款的精緻髮型、維持整日等蓬鬆感，其實不用大費周章！只要選對幾款實用頭髮造型小物，就能輕鬆擺脫髮型困擾！

隨身理髮好幫手：Kose Bioliss 造型棒 (HK$88)

這款造型棒設計方便，使用時不會弄髒雙手。它除了適合用來整理劉海，也可固定髮尾或打理盤髮時的小碎髮，成份含有摩洛哥堅果油等保濕成分，能在定型同時為髮絲增添光澤，並幫助防禦濕氣，讓造型更持久～

瀏海急救神器：Kose Bioliss 瀏海修護蜜粉 (HK$88)

這款蜜粉專為解決瀏海和髮根出油扁塌的問題而設計。只需輕拍在需要的位置，就能吸走汗水與多餘油脂，瞬間恢復頭髮的乾爽蓬鬆感。它成分溫和，不怕會留下白白的粉痕，且包裝小巧也方便隨身攜帶補用。

回復滋潤光澤：Track Oil No 3 頭髮美容油 ($397)

Track Oil No 3 頭髮美容油 ($397)

這款多效髮尾油融合了橄欖果油、葵花籽油等多種天然植物精油，能針對性修護容易乾燥的髮梢。它能賦予髮絲自然光澤，改善毛躁，營造出潤澤順滑的視覺效果，特別適合在冷氣長開的環境使用。

告別毛躁暗啞：Lucido-L 持久順髮造型膏 (HK$49)

這款造型膏橢圓形瓶身方便抓握，不沾手的設計也適合外出時隨時整理頭髮。配方含有抗油粉末與乳木果油，既能幫助防禦濕氣汗水，維持造型整天貼服，又能滋潤髮絲，減少毛躁並增添自然光澤。

定型最後一步：Kao Cape 3D超持久蓬鬆定型噴霧 (特價：$34；原價：$75)

Kao Cape 3D超持久蓬鬆定型噴霧 (特價：$34；原價：$75)

完成所有造型步驟後，可以使用這款無香料的定型噴霧。在距離頭髮15-20厘米處均勻噴灑，能幫助髮型長時間保持立體豐盈的狀態，對抗潮濕天氣，讓精心打理的效果維持一整天！

