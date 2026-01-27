錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
一顆不變的星！MOLLY 20週年香港特展 陪你走一趟跨越20年的時光旅程
走進西九文化區藝術公園的藝術展亭，會發現那個陪伴無數人成長的撅嘴小女孩，悄悄迎來了自己的 20 歲生日。 POP MART 聯手香港藝術家 Kenny Wong（王信明），把經典潮流角色 MOLLY 的故事搬進《一顆不變的星 – MOLLY 20 週年特展》，以香港作為全球巡展首站，帶大家由 2006 年走到 2026 年，重溫這顆小小星星如何一步步成為潮流文化代表，也預告她的下一個 20 年。
展覽概要與必看亮點
MOLLY 20 週年特展即日起至 2026 年 2 月 10 日於西九文化區藝術公園藝術展亭舉行。展覽以時間軸為主線，從創作初稿、原畫、經典公仔，到從未近距離公開的手稿與故事，完整呈現 MOLLY 從靈感誕生到走向世界的過程。 同場最吸睛的，莫過於矗立於海濱東草坪、與維港天際線同框的 6 米高 SPACE MOLLY 雕塑，成為粉絲與路人都難以錯過的打卡地標。
展覽由 Kenny Wong 親自策劃，分為五大主題展區：「2006 – 2009 Hi, MOLLY」、「2010 – 2015 第二回合」、「2016–2026 綺妙的冒險」、「不變的星」及「沿途的風景」，像是一條被拆成五個章節的時光走廊。 觀眾可以慢慢走、慢慢看，一邊感受角色的成長與轉變，一邊對照自己這20年的心情與變化。
MOLLY 的個性成形
走進「2006 – 2009 Hi, MOLLY」，等於回到故事起點。展區展出最早期的人物設定手稿與初期作品，沒有複雜世界觀，也沒有華麗背景，只是一位嘴巴微嘟、帶點傲嬌的小女孩，用最純粹的姿態闖進大眾視線。 那些略帶稚氣的草圖，讓人看到創作當下的直覺與真實，也提醒我們，每一個經典角色，都曾只是畫紙上的一個小念頭。
來到「2010 – 2015 第二回合」，氣氛明顯變得更有衝勁。 展區以一句充滿幹勁的宣言串起：「不打就不會輸，要打就一定要贏」，對應的是 MOLLY 在這幾年間個性與風格更鮮明的階段。場內高度還原 Kenny Wong 的工作室場景，牆上貼滿天馬行空的草圖、桌上放着半成品與重複修改的創作，觀眾彷彿走進藝術家腦海，看到一件作品從想法到成形之間，那些不斷推翻與重來的瞬間。
綺妙冒險與不變的星：從合作到世界舞台
「2016 – 2026 綺妙的冒險」展區，是 MOLLY 與 POP MART 正式攜手後的黃金 10 年。 自2016年起，雙方展開長期合作，推出一系列主題鮮明、風格多變的經典系列，亦讓 MOLLY 走出本地，成為國際潮流文化中的熟悉身影。環形展廳被打造成一條時光走廊，以作品排列出時間線，帶大家在短短數步之間，回顧這 10 年不斷解鎖的新造型與新故事。
走到展廳盡頭，你會遇見象徵未來篇章的 SPACE MOLLY。 這個角色不只是展覽中的視覺焦點，更像是一個向外宇宙張望的窗口，提示著 MOLLY 的故事不會只停留在回顧，而是持續延伸。接下來的「不變的星」展區，則集中展出 Kenny Wong 自 2006 年至今的重要原畫與手稿，當中包括為20週年特別創作的新作《不變的星》。 透過不同時期的作品對照，你會發現，風格可以改變、題材可以變多，但角色內在的情感核心——純真、勇敢、願意陪伴——一直沒有動搖。
沿途風景與情感連結：不只是公仔，而是一段陪伴
最後的「沿途的風景」，將視角交還給觀眾。 這裡不再只是單純展示作品，而是邀請大家用自己的回憶去填滿畫面：也許是第一隻入手的盲盒、第一次為限定款排隊，或者是某個低潮時陪著你的那一款 MOLLY。 展區以文字與作品串起這些情緒，提醒我們：MOLLY 並非只是一個角色形象，而是一段陪你分享喜悅、靜靜陪你度過低谷的成長旅程。
正如 Kenny Wong 所說：「縱使我們相隔 20 光年，只要一直向前走，沿途都會是最期待的風景。」 香港站結束後，這個 20 週年特展將前往更多城市巡迴，延續這段屬於一代人共同記憶的純真與勇氣。 對許多粉絲來說，每一次與 MOLLY 的相遇，都是對自己某個階段的溫柔回看。
週末限定活動：簽名會與愛心塗裝，把回憶畫進未來
除了展覽內容本身，本次 20 週年特展亦加入互動與公益元素，鼓勵粉絲用更個人的方式參與這段故事。 2 月 3 日，Kenny Wong 將親臨展場舉行 MOLLY 生日特別簽名會，與大家一起回顧20年間從微光到恆光的成長，讓每一句問候、每一筆簽名，都成為跨越時光的收藏。
週末期間，藝術公園海濱東草坪亦會開放「MOLLY 星・願 – 愛心塗裝活動」。 參加者可以提起畫筆，為 MOLLY 填上自己想像中的色彩，創作出獨一無二的版本。 活動所得將全數捐贈予慈善機構，用於支持特殊兒童藝術美育項目，讓這場回望過去的展覽，同時為未來種下更多關於創作與夢想的種子。
《 週年特展》
日期 ：即日至 2 月 10 日（星期二）
時間：10 am - 8 pm
地點：西九文化區藝術公園藝術展亭
官方網站：https://www.popmart.com/hk/unified/activity/exhibit
