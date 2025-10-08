額外預留300億工程開支效益存疑 議員：應令民生小型工程復工

【on.cc東網專訊】立法會今日(8日)一連3日辯論2025年施政報告議案。對於施政報告提出將額外預留300億港元，供未來兩至三年加大工程項目開支，議員陳克勤認為政策積極同時亦要重視相關投入，例如能否帶動即時效益。

身兼行政會議成員的陳克勤又舉例，若然將300億港元全數放在長遠發展基建大型項目，中小型承建商或難以受惠，社會亦難以享受即時好處。他指政府財赤下，上坡升降機、學校醫院維修等中小型民生工程等，被迫暫停或押後。

他認為若政府能撥出部分款項，用作各區中小型民生工程，就能讓市民感受政府關懷，補充社區設施的不足，提升市民幸福感。

