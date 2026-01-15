「顏色飲食法」健康更有減肥瘦身效果！「紅、黃、綠」三色蔬果助不同修復身體效果

2026 「顏色飲食法」大熱，減肥不再只得西蘭花與雞胸！最近美國政府推出新版「倒金字塔」，建議多吃蛋白質、健康脂肪、蔬菜及水果，然而蔬果及水果要如何吃才能發揮最大養生效果？一起來看看 2026 大受歡迎的「顏色飲食法」吧！

均衡吸收紅、黃、綠蔬菜 類胡蘿蔔素抗炎瘦身！

(Getty Images)

類胡蘿蔔素是天然植物營養素，主要分為胡蘿蔔素與葉黃素群兩大類型，賦予蔬果紅、黃、綠顏色，具有強大的抗氧化功能。類胡蘿蔔素可改善腸道微生態，促進新陳代謝加強瘦身效果，吃對顏色即可維持腸道健康及輕鬆瘦身！

由於類胡蘿蔔素是脂溶性營養素，配搭油脂一起食用更為有效，例如蕃茄炒蛋、紅蘿蔔堅果沙律、木瓜牛奶等，讓身體能更易吸收營養素。

紅色食物好處：提升免疫力、抗發炎

(Getty Images)

蕃茄、紅椒、西瓜、西柚、紅火龍果富含茄紅素，茄紅素有助加強新陳代謝，達至加速燃燒脂肪的功效。研究指出茄紅素可增加腸道益菌「阿克曼菌」 Akkermansia 數量，有助分解腸道黏液、強化腸道屏障，減低慢性發炎並增強代謝，提升腸道消化功能，達至促進排便、輕鬆瘦身的效果。

黃色食物好處：提升消化力、減少脂肪囤積

(Getty Images)

薑黃、南瓜、粟米富含葉黃素及玉米黃素，具有強大的抗氧化功能，增加好菌活化腸道健康，亦可提升視力健康，就是都市人們的營養恩物！更重要的岩藻黃素可促進棕色脂肪燃燒，棕色脂肪是一種將能量轉化為熱能的脂肪，身體藏過多棕色脂肪可引起肥胖。岩藻黃素更可預防脂肪生成，同時具有增強胰島素的功效，配合運動可提升瘦身效果！

綠色食物好處：降脂排毒、清腸控醣

西蘭花、奇異果、牛油果含有大量膳食纖維，有助促進腸道蠕動、預防便秘及調控血糖，其中增加便量及軟化便便可加強減重效果，減少體內的毒素堆積而健康瘦身。葉黃素具有減少腸道發炎及修後腸道效果，減少壞菌侵襲腸道，令身體代謝系統正常運作。

豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？

