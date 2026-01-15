「顏色飲食法」健康更有減肥瘦身效果！「紅、黃、綠」三色蔬果助不同修復身體效果
2026 「顏色飲食法」大熱，減肥不再只得西蘭花與雞胸！最近美國政府推出新版「倒金字塔」，建議多吃蛋白質、健康脂肪、蔬菜及水果，然而蔬果及水果要如何吃才能發揮最大養生效果？一起來看看 2026 大受歡迎的「顏色飲食法」吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
均衡吸收紅、黃、綠蔬菜 類胡蘿蔔素抗炎瘦身！
類胡蘿蔔素是天然植物營養素，主要分為胡蘿蔔素與葉黃素群兩大類型，賦予蔬果紅、黃、綠顏色，具有強大的抗氧化功能。類胡蘿蔔素可改善腸道微生態，促進新陳代謝加強瘦身效果，吃對顏色即可維持腸道健康及輕鬆瘦身！
由於類胡蘿蔔素是脂溶性營養素，配搭油脂一起食用更為有效，例如蕃茄炒蛋、紅蘿蔔堅果沙律、木瓜牛奶等，讓身體能更易吸收營養素。
紅色食物好處：提升免疫力、抗發炎
蕃茄、紅椒、西瓜、西柚、紅火龍果富含茄紅素，茄紅素有助加強新陳代謝，達至加速燃燒脂肪的功效。研究指出茄紅素可增加腸道益菌「阿克曼菌」 Akkermansia 數量，有助分解腸道黏液、強化腸道屏障，減低慢性發炎並增強代謝，提升腸道消化功能，達至促進排便、輕鬆瘦身的效果。
黃色食物好處：提升消化力、減少脂肪囤積
薑黃、南瓜、粟米富含葉黃素及玉米黃素，具有強大的抗氧化功能，增加好菌活化腸道健康，亦可提升視力健康，就是都市人們的營養恩物！更重要的岩藻黃素可促進棕色脂肪燃燒，棕色脂肪是一種將能量轉化為熱能的脂肪，身體藏過多棕色脂肪可引起肥胖。岩藻黃素更可預防脂肪生成，同時具有增強胰島素的功效，配合運動可提升瘦身效果！
綠色食物好處：降脂排毒、清腸控醣
西蘭花、奇異果、牛油果含有大量膳食纖維，有助促進腸道蠕動、預防便秘及調控血糖，其中增加便量及軟化便便可加強減重效果，減少體內的毒素堆積而健康瘦身。葉黃素具有減少腸道發炎及修後腸道效果，減少壞菌侵襲腸道，令身體代謝系統正常運作。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
不吃蔬菜反而令身體減低發炎、暗瘡都少了？中醫解答：寒底人士要做多一個步驟才減低發炎機會
奇異果減肥法14天瘦小腹不瘦胸！輕25磅腰圍即減5cm，配上「它」瘦身效果更佳
其他人也在看
病例爆191北海道東北蔓延！ 器官衰竭DEET驅蟲劑祕密？
遊日朋友們注意了，新年去日本賞櫻泡湯固然美，但小心別被小蟲子壞了好興致。日本2025年「重症熱性血小板減少綜合症」（SFTS，俗稱蜱蟲病）病例高達191宗，創下歷史新高，比2023年的140宗多出不少。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
打邊爐是痛風元兇？痛風患者飲食全攻略 每日食XX粒車厘子 竟可減少痛風發作達35%！｜營養師Audrey Tam
寒流襲港，不少人都鍾意打邊爐「取暖」，但對痛風患者而言，背後卻暗藏尿酸危機—因為很多常見的食材（如海鮮、肥牛、鱔魚片）都屬高嘌呤食物，一旦攝取過量，腳趾公紅腫疼痛，苦不堪言！不想中招就要慎選湯底和食材。Yahoo Food ・ 1 天前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
公院藥物「4 周一單位」成最低收費 處方一星期藥物仍收足錢 醫管局稱屬既有做法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》接獲報稱為公立醫院病人的投訴，指公營醫療收費改革後，門診藥物以「四星期」為一個收費單位，惟即使醫生處方的藥物不足四星期，例如只處方兩星期藥物，仍需繳付完整四星期的藥費，形同設下「最低收費」，對此感到不合理。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
JYP 傳說中的練習生！NMIXX 吳海嫄「三低一高」飲食管理與超強核心鍛鍊全公開
NMIXX吳海嫄飲食管理：高纖維與高蛋白的飽足方案Haewon的菜單中，「吃沙拉」是穩定血糖與補充纖維的關鍵。沙拉組成：選用羽衣甘藍、生菜、紫甘藍為底，加入小黃瓜與番茄，並適量添加酪梨或堅果增加健康油脂。清爽醬汁：捨棄高熱量沙拉醬，僅使用檸檬汁、黑胡椒或油醋調味。高...styletc ・ 19 小時前
六個月大男嬰感染流感 情況危殆
【Now新聞台】衞生防護中心再錄得一宗兒童感染流感嚴重個案。 個案涉及一名過往健康良好的六個月大男嬰，他上周三發燒、全身乏力，之後被帶到瑪嘉烈醫院，獲安排在兒童深切治療部留醫，目前情況危殆，其呼吸道樣本證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎、敗血症和休克。中心再次呼籲所有年滿六個月或以上人士接種季節性流感疫苗。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
和黃醫藥(00013.HK)SACHI III期研究結果發表於《柳葉刀》
和黃醫藥(00013.HK)宣布，SACHI III期研究結果已刊登於醫學期刊《柳葉刀》。研究顯示，賽沃替尼(沃瑞沙)與奧希替尼(泰瑞沙)聯合療法可顯著改善伴有MET擴增的晚期非小細胞肺癌患者的治療效果，並已於去年6月在中國獲批。(ec/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
國家衛健委建議每年接種流感疫苗
國家衛健委召開今年首場新聞發布會，內媒引述專家於發布會上建議，所有年齡在6個月以上、沒有疫苗接種禁忌症的人群，每年都應該接種流感疫苗以維持有效防護，主要由於流感病毒變異頻繁，以及流感疫苗保護效期通常為6至8個月，包括少年兒童、老年人、教師、保育人員、醫務人員以及勞動密集型企業的勞動者、有基礎疾病的患者和免疫力較低等重點人群，應更積極接種流感疫苗。(gc/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
世衛倡各國大幅提高含糖飲料和酒精飲料的稅收
世衛組織發表報告，呼籲各國政府，大幅提高針對含糖飲料和酒精飲料的稅收，以免加劇肥胖、糖尿病、心臟病和癌症等問題，特別是兒童和青少年。 世衛指，由於稅收制度薄弱，令這兩類飲品的價格低廉，但衛生系統則面臨著越來越大的財務壓力。其中針對含糖飲料徵稅的國家有約116個國家，但涵蓋範圍並不全面，大部份只包括碳酸飲料，稅率亦甚少會按通脹調整。 世衛呼籲各國提高和重新設計稅收，提高酒精、含糖飲料和煙草三類產品的實際價格，避免這些產品隨著時間的推移而變得更加便宜，以保障民眾的健康。 (ST)#世衛 (ST)infocast ・ 23 小時前
石藥集團(01093)強效醛固酮合成酶抑制劑獲臨床試驗批准
石藥集團(01093)宣布，集團開發的化藥1類新藥強效醛固酮合成酶抑制劑（SYH2072片）已獲得美國食品藥品監督管理局批准，可在美國開展臨床試驗。該產品亦已於2025年12月獲得中華人民共和國國家藥品監督管理局批准在中國開展臨床試驗。該產品是一種高選擇性強效醛固酮合成酶抑制劑(ASI)，可有效降低血漿醛固酮水平，且不影響皮質醇水平。本次獲批的臨床適應症為未控制高血壓和難治性高血壓。臨床前研究顯示，該產品可選擇性抑制醛固酮合成酶的活性，在動物疾病模型中顯著降低血漿醛固酮水平，並劑量依賴性地降低高血壓模型的血壓，同時不影響皮質醇水平。該產品具有良好的藥代動力學(PK)特性和安全性，使其具備成為一款同類最優(best-in-class)藥物的潛力。目前，集團已在國內外提交了該產品的多項專利申請。 (WL)infocast ・ 1 天前
BioNTech攜映恩生物ADC管線亮相JPM大會 BNT324將啟動一線mCRPC三期臨床
映恩生物(09606)表示，全球領先的生物技術公司BioNTech SE，在摩根大通醫療健康大會(JPM)上，表示其目標是在2030年前成為擁有多款產品的腫瘤治療公司，加速構建一個涵蓋ADC、免疫調節劑和mRNA免疫療法的多元化腫瘤產品組合。其中與重要合作夥伴映恩生物共同開發的下一代ADC管線即將迎來多項里程碑，引發行業高度期待。BNT324將啓動一線mCRPC三期臨床，多項關鍵臨床數據將於2026年陸續揭曉。BioNTech與映恩合作開發的重點產品下一代B7H3 ADC BNT324/DB-1311，計劃於2026年啓動評估BNT324作為晚期轉移性去勢抵抗性前列腺癌（mCRPC）一線治療方案的III期臨床試驗。此前在2025 ASCO年會上公布的早期數據顯示，BNT324/DB-1311在經多線治療的mCRPC患者中展現出令人鼓舞的抗腫瘤活性和可管理的安全性，為進軍一線治療奠定了數據基礎。報告中的數據顯示，BNT324/DB-1311沒有錄得3級以上的ILDs。BioNTech宣布了針對HER2 ADC BNT323/DB-1303（T-Pam）子宮內膜癌（EC）和HER2低表達乳infocast ・ 1 天前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲
現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 18 小時前
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 1 天前
Threads友大推九龍灣「貓咪雞蛋仔」蛋香味濃雞蛋仔＋大過拳頭雪糕球 網民：唯一缺點就係太好食太香太多人排隊
近日，九龍灣一間雞蛋仔小店 「貓咪雞蛋仔」 在社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱「所有人都要去食呢間雞蛋仔」，帖文迅速引起熱烈討論，不少網民試過之後一致大讚，紛紛留言力證小店出品「平、靚、正」，更有食客直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道排隊的人龍會比現時更長。Yahoo Food ・ 1 小時前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 16 小時前