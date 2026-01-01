顧客爆店員拉麵失手 火鍋分店願補償

【on.cc東網專訊】雲南省昆明市火鍋連鎖店海底撈分店工作人員日前表演如何拉麵時，一名顧客發現麵條多次碰地，於是上載相關片段。面對分店區域負責人承諾提供未來一個月無限食麵補償，他重申根本就不想要賠償，只是反感當事件發酵後，門店對於投訴作出區別對待。

顧客邱先生指，他早前回家觀看友人在門店拍下片段後，才發現工作人員疑似未注意麵條已有好幾次碰到地上。他翌日前往分店告知值班經理，得到答覆是提出賠償一根撈麵。

當上載片段後，邱先生稱獲店長及區域負責人聯絡，此時對方提出補償明顯加碼，分別是補償兩根撈麵並邀請嘗試新品，以及免單、今後到店無限食撈麵，未來一個月無限食等。

