顧客稱壽司拼盤有「手指咁長」螺絲 爭鮮不認罪受審 控方擬呈拼盤官關注衞生

連鎖壽司店「爭鮮」被投訴，天水圍分店賣出的壽司拼盤有一根金屬螺絲。公司否認食環署票控的「食物的品質與購買人所要求者不符」罪，案件周三（12 日）在粉嶺裁判法院開審。



投訴人供稱，食用中途發現拼盤中兩件壽司之間有一根「手指咁長」金屬螺絲，而店員提出退款了事，他覺得不合理，「咁大間公司，無理由啲食品係咁樣」，遂向食環署投訴。壽司師傅則供稱當天製作 3 盒拼盤，並沒放入螺絲。



控方一度指已將涉案拼盤帶到法庭，要求投訴人確認。官質疑事發逾一年，壽司容易腐壞，「食環署喎，食環署唔係好注重衞生嘅咩？」控方解釋一直以「超低溫保存」，惟最後決定不在庭上取出。

投訴人：螺絲「手指咁長」

被告爭鮮（香港）食品有限公司，否認一項「食物的品質與購買人所要求者不符」傳票控罪受審。

控方傳召投訴人羅浩邦作供，他供稱在 2024 年 5 月 21 日傍晚 6 時 48 分，下班後在天水圍天瑞商場的「爭鮮」分店，購買一盒散裝帶子壽司及一盒「精緻宴會 25 入」壽司拼盤。

投訴人回家後洗澡，然後開始吃壽司，吃了十多件壽司後，發現壽司拼盤內兩件壽司之間，有一根「手指咁長」的螺絲，他思疑「點解會有咁大嘅金屬物體嘅？」於是拍下壽司和螺絲的照片，並拿着壽司返回店鋪，與店員理論。

投訴人續指，店員提議退回 138 元了事，着他交出壽司，投訴人覺得不合理，「咁大間公司，無理由啲食品係咁樣」，食客在購買前無從打開壽司盒檢查，「爭鮮」需要正視食品安全問題，於是向食環署投訴，「如果我為咗錢，我就收返 138 蚊就算啦」。及至翌日下午，投訴人下班時將壽司交給食環署督察。

食環署保留拼盤逾一年

官質疑無需要展示

控方指，已將涉及的壽司拼盤帶到法庭，希望投訴人在庭上確認。裁判官陳炳宙質疑，事發至今逾一年，壽司容易腐壞，「食環署喎，食環署唔係好注重衞生嘅咩？」控方解釋拼盤一直以「超低溫保存」，帶來法庭時是以保溫盒保存。

官續指，辯方不爭議壽司的證物鏈，證物亦有照片，根本無需要展示，「你仲叫人揸起盒會腐爛嘅壽司嚟睇？係咪有咁嘅必要呢？」控方最後決定不取出壽司拼盤供投訴人確認。

辯方：拼盤售出後才有螺絲落入

投訴人不同意

投訴人接受辯方盤問時補充，涉事的透明壽司盒四邊貼上膠紙，無法在店鋪打開透明盒，而他發現螺絲後折返店鋪理論，店員「好堅持話佢哋啲壽司無可能有螺絲，佢堅稱話佢哋一定係冇囉」。

辯方指出，「爭鮮」的區域經理在 5 月 22 日致電投訴人，稱調查過相關分店，找不到異常之處，而投訴人情緒激動高聲說「唔通你話我放支螺絲喺個盒度呀？」投訴人供稱，事隔太久，已忘記有過這通電話，但「可能有」情緒激動向區域經理說過上述的話。

辯方續指，區域經理稱可以安排退款，投訴人指 5 月 25 日才能回店鋪退款，當天他亦回到店鋪，但拒絕簽署退款文件。投訴人稱對此印象不深，但記得曾拒絕簽署一些文件；辯方指區域經理當天再次來電，投訴人再責罵對方並稱「我一定會追究」。投訴人稱不記得。

辯方另關注，投訴人帶壽司拼盤回家後，在吃飯前會否有人干擾壽司？

投訴人稱家中只有他一人，他亦沒有養寵物，無人可干擾壽司。辯方指出，螺絲是在投訴人購買後才落入盒中。投訴人不同意。

控方確認廚房閉路電視

不見螺絲掉落

控方完成舉證，官裁定案件表證成立。辯方傳召案發當天在「爭鮮」天瑞商場分店負責製作壽司的陳金鳳（音譯），她供稱店鋪的飯團機器運作正常，沒有零件外露，亦沒見過機器需要維修。

案發的 2024 年 5 月 21 日，陳在早上 7 時上班，製作了兩盒「精緻宴會 25 入」壽司拼盤，下午再應店長要求，再製作多一盒。陳供稱，製作時不見壽司有任何異樣、異物，她沒有將螺絲放入盒中，「我沒有這個愛好」，亦不見有人這樣做。

辯方播放案發當天「爭鮮」天瑞商場分店廚房的閉路電視片段，顯示陳製作 3 盒拼盤的過程。

控方盤問陳金鳳時關注，她製作壽司時需要時取飯團和食材，視線會離開壽司盒的底盤，期間會否有螺絲等異物跌入？陳指廚房的天花板、置物架都沒有螺絲，不太可能有螺絲掉落，而即使有，她在擺放壽司時都會發現。

官詢問控方有否在閉路電視片段，看到螺絲掉落壽司盒中？控方確認看不到。審訊周四續，將傳召兩名「爭鮮」員工。

食環署檢控一項傳票控罪

被告爭鮮（香港）食品有限公司被食環署檢控一項「食物的品質與購買人所要求者不符」傳票控罪，控罪指被告在 2024 年 5 月 21 日，於天水圍天瑞商場分店出售的一盒壽司拼盤，品質與購買人所要求的食物所具有者不符，即食物含有外來物質，即一根金屬螺絲，以致對購買人不利。

FLS10956/2024

