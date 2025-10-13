顧立雄承認 海鯤號下月交付存很大挑戰性

【on.cc東網專訊】台灣自建潛艇海鯤號能否依約於11月交付，引起外界高度關切。台防衞部門首長顧立雄周一（13日）到立法機關發表潛艦專案進度報告時承認：「我也想在11月完成（交付），但確實具有很大的挑戰性。」

顧立雄發表報告前，回應媒體詢問海鯤號一事時說，現在是在做海測前裝備測試跟調教階段，「我對於整個潛艦最後能夠建造完成還是有信心」，只是這些測試跟調教還是需要時間，「我想要在11月完成，確實是具有很大的挑戰性」。顧立雄也說，今天機密專報之後，也會請海防部門就能公開部分跟各位做完整說明。

至於賴清德在國慶演說拋出「台灣之盾」，顧立雄說，防空防禦系統本來就陸續建置，賴提出這個觀念，主要在於從各式雷達偵測設備如何有效整合，到各式玄彈系統如何做有效整合，然後從事多層次有效攔截。他又指，在年底之前要提出的特別預算內，也有相當部分是在購置不同多層次反彈、反機、反無人機的系統。

