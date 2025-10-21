顯老「虎口紋」原來與「脾胃」有關！中醫教睇皺紋位置了解體質狀況＋金盞花湯水有助抗氧化預防皺紋｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

秋季濕度開始低，不少人都會面對乾紋問題。皺紋也不是年紀大才會面對，趁早預防乾紋、皺紋也是關鍵。想撫平皺紋的話，註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹食療法來預防乾紋及皺紋問題！

乾紋皺紋的成因

皺紋分了三類：

第一：與濕度有關、

第二：與陽光、日曬光有關、

第三：與年齡有關，也與地心吸力有關。

首先，如果濕度過低，角質層水分容易揮發，會容易導致乾紋的情況。如果未及時處理，乾紋就會容易形成皺紋。

第二是日曬光，會令身體產生游離基Free Radicals，久而久之會令真皮層的膠原纖維和彈性纖維有扭曲或斷裂的情況，就會導致比較明顯的幼紋，嚴重則有皺紋情況。

廣告 廣告

第三是如果是地心吸力的話，如敷面膜時，因為重墜會拉扯膠原纖維和彈性纖維，所以在敷面膜時要注意，最好是躺平敷面膜，來預防地心吸力導致的皺紋。

（Getty Images）

皺紋的形成與肺、脾、腎有關

還有年齡因素，會與體質有關。中醫角度來說，皺紋的形成與肺、脾、腎有關。

肺主皮毛，如果肺氣弱的人，一般來說皺紋會特別明顯；相反如果肺氣量的人，皺紋相對會沒有那麼明顯，而且面色會有光澤與紅潤。

脾主四肢肌肉，同時負責升清和運化，會將營養輸送到身體不同的地方，包括皮膚。脾胃健旺的人，皺紋都會少一點。

另外腎氣方面，腎主水，也是五臟六腑的大哥。腎氣強的人，五臟六腑都會健旺；相反腎氣弱的話，主水的作用會較差，泌尿系統都會容易出現老化。另外要注意養氣血，血可以濡養皮膚，令皮膚更有光澤和水分，所以想令皮膚光澤而無皺紋的話，就要令肺脾腎健旺，來預防皺紋。

（Getty Images）

皺紋位置代表的身體狀況

不同地方的皺紋會反映不同的體質，首先是額紋，主要與心有關，心血虛、心陰虛火旺、心火偏旺的人，都會導致額紋。

眉心有紋的話，與肝鬱或者肝火旺有關。

眼尾有紋的話，就與肝膽有關。肝膽偏弱，或肝氣血不足的人，都容易有眼尾紋。

至於虎口、唇四環位置有紋就與脾胃有關，如果脾胃弱，虎口紋會特別明顯。至於面頰位置有紋，也是跟脾胃有關。

至於頸紋，則與腎有關，腎氣弱的人會容易有頸紋。

（Getty Images）

秋日美顏茶食療推介

食材：金盞花、雪耳、當歸、麥冬、天冬，加蜜蜂少許

金盞花有清熱瀉花和涼血之效，對於熬夜多、心火旺、燥熱的人，可以用金盞花來清燥熱。金盞花亦有助促進膠原纖維合成，亦有抗氧化作用，也可幫助消炎、抑制黑色素形成，是一款很好的抗氧化劑，用來焗水都不錯。想知更多關於預防皺紋的食療資料，可以從影片4:34開始收看。

（影片圖片）

==========

Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師

中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。

網站：楊明霞醫師 Facebook

專欄頁：《醫言窈窕》

==========

中醫養生專欄：

失眠如何改善？中醫教你5招超簡單居家「改善失眠經絡操」，躺下秒睡提升睡眠質量｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

轉季皮膚乾燥痕癢，甚至引發濕疹？中醫教天然食療解決轉季痕癢｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/