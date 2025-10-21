天文台 18:20 取消所有熱帶氣旋警告
顯老「虎口紋」原來與「脾胃」有關！中醫教睇皺紋位置了解體質狀況＋金盞花湯水有助抗氧化預防皺紋｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
秋季濕度開始低，不少人都會面對乾紋問題。皺紋也不是年紀大才會面對，趁早預防乾紋、皺紋也是關鍵。想撫平皺紋的話，註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹食療法來預防乾紋及皺紋問題！
乾紋皺紋的成因
皺紋分了三類：
第一：與濕度有關、
第二：與陽光、日曬光有關、
第三：與年齡有關，也與地心吸力有關。
首先，如果濕度過低，角質層水分容易揮發，會容易導致乾紋的情況。如果未及時處理，乾紋就會容易形成皺紋。
第二是日曬光，會令身體產生游離基Free Radicals，久而久之會令真皮層的膠原纖維和彈性纖維有扭曲或斷裂的情況，就會導致比較明顯的幼紋，嚴重則有皺紋情況。
第三是如果是地心吸力的話，如敷面膜時，因為重墜會拉扯膠原纖維和彈性纖維，所以在敷面膜時要注意，最好是躺平敷面膜，來預防地心吸力導致的皺紋。
皺紋的形成與肺、脾、腎有關
還有年齡因素，會與體質有關。中醫角度來說，皺紋的形成與肺、脾、腎有關。
肺主皮毛，如果肺氣弱的人，一般來說皺紋會特別明顯；相反如果肺氣量的人，皺紋相對會沒有那麼明顯，而且面色會有光澤與紅潤。
脾主四肢肌肉，同時負責升清和運化，會將營養輸送到身體不同的地方，包括皮膚。脾胃健旺的人，皺紋都會少一點。
另外腎氣方面，腎主水，也是五臟六腑的大哥。腎氣強的人，五臟六腑都會健旺；相反腎氣弱的話，主水的作用會較差，泌尿系統都會容易出現老化。另外要注意養氣血，血可以濡養皮膚，令皮膚更有光澤和水分，所以想令皮膚光澤而無皺紋的話，就要令肺脾腎健旺，來預防皺紋。
皺紋位置代表的身體狀況
不同地方的皺紋會反映不同的體質，首先是額紋，主要與心有關，心血虛、心陰虛火旺、心火偏旺的人，都會導致額紋。
眉心有紋的話，與肝鬱或者肝火旺有關。
眼尾有紋的話，就與肝膽有關。肝膽偏弱，或肝氣血不足的人，都容易有眼尾紋。
至於虎口、唇四環位置有紋就與脾胃有關，如果脾胃弱，虎口紋會特別明顯。至於面頰位置有紋，也是跟脾胃有關。
至於頸紋，則與腎有關，腎氣弱的人會容易有頸紋。
秋日美顏茶食療推介
食材：金盞花、雪耳、當歸、麥冬、天冬，加蜜蜂少許
金盞花有清熱瀉花和涼血之效，對於熬夜多、心火旺、燥熱的人，可以用金盞花來清燥熱。金盞花亦有助促進膠原纖維合成，亦有抗氧化作用，也可幫助消炎、抑制黑色素形成，是一款很好的抗氧化劑，用來焗水都不錯。想知更多關於預防皺紋的食療資料，可以從影片4:34開始收看。
==========
Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師
中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。
專欄頁：《醫言窈窕》
==========
中醫養生專欄：
失眠如何改善？中醫教你5招超簡單居家「改善失眠經絡操」，躺下秒睡提升睡眠質量｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
轉季皮膚乾燥痕癢，甚至引發濕疹？中醫教天然食療解決轉季痕癢｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
潤娥「腿精」纖瘦長腿這樣練成！跟韓國美女健身Youtuber學「瘦腿操」，14日修緊大腿肌肉線條
看見潤娥和Jennie、Liza等BLACKPINK成員那雙無敵修長的美腿，是不是超羨慕？別擔心，韓國超人氣健身Youtuber Mizi來傳授「長腿練成術」啦！Mizi在Youtube擁有266萬訂閱粉絲，她的中低強度影片超適合新手，無跑跳、無負擔，專攻瘦腿線條，讓你在家輕鬆變成韓系美女。想知道怎麼練？快跟上這篇瘦腿操教學，14天見效！Yahoo Style HK ・ 1 天前
可以平安下班是件幸福事！365則「化解職場焦慮」幽默短篇插畫故事，引起職場喘息共鳴｜誠品書店《閱見自己》
每日返工都會希望當天順順利利，別有大事發生，平安渡過，安全下班就會鬆一口氣。你是這類型的打工仔嗎？其實有時沒什麼大抱負，只想安好渡過日子的想法，也是可以的。沒有人說上班一定要轟轟烈烈，滿懷大志的，由日本職場達人林雄司撰寫，人氣繪本作家吉竹伸介繪製插圖的《今天也平安下班了呢》，以365則貼近日常的短篇插畫與金句，描繪上班族在辦公室中「明哲保身又可愛頑強」的生存日常。也許透過可愛的插畫故事，可以引起大家的共鳴。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
謝金燕百褶短裙勁減齡 加碼騷結實川字肌
【on.cc東網專訊】台灣「電音女神」謝金燕，出道逾30年的她唱得又跳得，加上凍齡如少女般的美貌身材，人氣高踞不下。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦晒出身穿白色短版上衣，胸前點綴銀鍊與金屬配飾，下身搭配卡其色百褶迷你裙與黑色長靴的性感美照，露出零贅肉的螞東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
屯門居屋連錄買賣！租客趁減息及樓價處低位 自由市場價315萬買兩房上車｜二手樓成交
剛性需求持續殷切，隨著息口回落，樓價現時處於低位，吸引用家趁勢入市。屯門居屋景峰花園新近連錄2宗成交，其中一個兩房單位獲租客以315萬元自由市場價購入「上車」。 中原地產屯門御半山分行經理曾慧敬表示，景峰花園第4座中層A室，實用面積約423方呎，兩房間隔。原業主於自由市場放盤，開價320萬元，議價後以315萬元沽am730 ・ 1 天前
香港手袋迷都在搶「這3款」名牌手袋，刻著高級簡約的「啡色手袋」推薦
手袋迷這陣子有心水手袋想入手嗎？近期名牌網購網就來發布，香港女生用戶放進購物袋裡的Top5單品，其中3款都是啡色手袋！各位時尚迷，看來又要備戰準備出擊購入啡色手袋！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
Sogo Thankful Week 2025｜崇光感謝祭優惠合集！名牌護膚品/化妝品/香水香氛全部減
Sogo Thankful Week 2025崇光感謝祭從10月24日至11月23日舉行。當中有不少話題名牌護膚品、化妝品，每日都有優惠著數大激減！這裡簡單整合相關吸引優惠，一起在年尾消費！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋
樓市氣氛回暖，上車客積極尋寶。屯門近日錄得筍盤成交，一個東南海景三房套單位以「3字頭」價錢易手，呎價僅6,667元，與同區居屋呎價相若，成為上車客關注焦點。閱讀更多：怪獸大廈｜鰂魚涌海山樓3房銀主盤 開拍價僅248萬！投資客11年前連掃天后DIVA兩伙樓花 慘蝕223萬「雙輸離場」晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，成交單位為屯門青榕街1號海景花園第5座高層C室，實用面積約582平方呎，三房套間隔，坐向東南，外望開揚海景，環境優美。單位原開價420萬元，經議價後減價32萬元或約7.6%，最終以388萬元易手，呎價約6,667元。新買家來自外區，屬首次置業的上車客。姚頌溏透露，原業主早於1986年以39.7萬元購入上述單位，持貨約39年，帳面獲利348.3萬元，期內單位升值約8.8倍。值得留意的是，與同區居屋相比，「居屋2023」兆翠苑開售時的平均呎價為6,800元，接近海景花園此宗成交的呎價。根據28Hse放盤資料，海景花園現時有多個同戶型單位放售，叫價介乎368萬至388萬，部分連車位一併放盤則叫價450萬元，呎價約6,323元至7,732元不等。 延伸閱讀: 揚海 海景花園 兆翠苑 海28Hse.com ・ 1 小時前
消委會牛油｜11款安全高分牛油名單 百年品牌/植物牛油/有助降低膽固醇
牛油用途多，除了是塗醬，亦可以用來烹調。但牛油並非只有一種，好像有牛油、植物牛油、混合牛油，到底有甚麼分別？又有哪款牛油健康安全，可安心食用？消委會在2022年9月第551期就搜羅28款市面常見的預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬等樣本進行測試，發佈「脂肪？致癌物？天然牛油、人造牛油、塗抹醬點揀好？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出高分牛油！Yahoo Food ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限20/10）
萬寧今日出位價L'Oreal Paris強韌豐盈、透明質酸輕盈水潤洗護髮系列及美髮油系列低至$79/件；透明質酸輕盈水潤系列蘊含護膚高純度透明質酸，微分子結構，天然來源成份，為人熟知的肌膚保濕成分，能有效吸收水份，水潤呵護頭髮。YAHOO著數 ・ 1 天前
謝霆鋒出道30年「演出全是素顏」！45歲不化妝仍零瑕疵 網讚：自律就是最好醫美
香港天王謝霆鋒出道近30年，向來以「素顏演出」聞名。與多數藝人仰賴妝髮造型不同，他無論拍戲或登台幾乎不化妝，暴雨淋身仍維持鏡頭前的自然神情，這份風格成為他最具辨識度的標誌。姊妹淘 ・ 1 天前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本的攤販上居然有這些？7種令人驚豔不已的日本祭典攤販
祭典是日本的文化之一，是許多海外遊客到日本時，都會想要前往共襄盛舉的熱鬧活動，在日本的祭典上還常會看見販賣章魚燒、炒麵、棉花糖等平民美食的食物攤販，以及其它以娛樂遊戲為主的小攤販等等，無論男女老少都能同樂享受。這一次LIVE JAPAN訪問到參加過日本祭典的外國留學生，請教他們對於日本祭典攤販的印象及感想，一起來看看日本祭典攤販的迷人有趣之處吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 7 小時前
凍卵補助上路！ 醫提醒「3大女性族群」適合及早凍：35歲是關鍵分界線
國民健康署自今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，針對因乳癌、血癌等重大疾病治療可能造成生育功能下降或喪失的患者，經專業評估後，女性可申請凍卵補助最高7萬元、男性凍精可補助8千元。此政策讓癌友在治療前，有機會為未來的生育力留下希望。姊妹淘 ・ 3 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 2 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 5 小時前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
機場兩死｜家屬痛失經濟支柱 胞姊泣不成聲：畀返個公道我細佬呀！｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世。家屬今早（21日）到殮房辨認遺體，其中有家屬情緒激動，泣不成聲，喊道：「畀返個細佬我呀！無天理呀，打份工都要死」，「畀返個公道我細佬呀！」Yahoo新聞 ・ 4 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前