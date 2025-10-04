風季2025｜天文台今年「掛波」 12 次 打破 1946 年以來紀錄｜Yahoo

9 月超強颱風樺加沙吹襲香港。(資料圖片 / Photo by Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】天文台指，截至昨日（10月3日）共有 27 個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有 12 個熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，打破 1946 年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。

天文台昨日發表天氣隨筆《破紀錄的2025年風季》，列出今年內影響香港的熱帶氣旋。其中 7 月颱風韋帕和 9 月超強颱風樺加沙，天文台曾發出十號風球。此外，天文台曾就 9 月襲港的強烈熱帶風暴塔巴，發出八號風球。

2025年（截至10月3日）影響香港的熱帶氣旋暫定路徑。（香港天文台）

天文台解釋，今年影響香港的熱帶氣旋數目較正常偏多，主要成因可歸納爲海洋條件與大氣環流兩方面。今年 6 月至 9 月期間西太平洋海面溫度較正常偏高。尤其是西太平洋暖水區面積較大，廣闊的暖水區提供充足的熱能及較高的大氣不穩定度，促進積雲對流發展，有利熱帶氣旋形成。

大氣環流方面，今年 6 月至 9 月期間副熱帶高壓脊較多時間呈現偏西伸展的態勢。天文台解釋，此配置不但降低了熱帶氣旋於西北太平洋轉向偏北路徑的機會，亦使副熱帶高壓脊南側的東風引導氣流在菲律賓附近海域形成有利的通道，讓在西北太平洋或南海形成的熱帶擾動或熱帶氣旋移向南海北部，提高影響華南沿岸及香港的機會。

今年 6 月至 9 月期間西太平洋海面溫度較正常偏高。圖為 6 月至 9 月海水表面溫度距平圖，單位為攝氏度。（香港天文台）