宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
風暴克莉絲汀襲葡釀5死 20萬戶仍未復電再迎暴雨
（法新社里斯本31日電） 葡萄牙還未走出冬季風暴克莉絲汀（Kristin）侵襲的影響，今天已再度嚴陣以待，準備面對更多大雨。克莉絲汀在葡國釀5死，至今仍有約20萬用戶無電可用。
國家海洋與大氣研究所（IPMA）已對葡萄牙本土全境發布警報，提醒民眾截至2月2日都將有強降雨及時速高達100公里的強風。
由於河川水位已高漲、土壤含水過於飽和，葡萄牙民防單位警告，這波新一輪降雨恐導致都會區突發洪水，並可能引發土石流及落石。
冬季風暴克莉絲汀1月27日深夜襲擊葡萄牙中部和北部，帶來颶風級強風，造成水災、財物損失與交通中斷，全國約有5800棵樹被吹倒。
葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）辦公室指出，總理將於2月1日召開內閣會議，商討受災地區的重建計畫及應對新一波降雨的措施。
供電公司E-Redes表示，截至1月31日下午，全國仍有約19.8萬戶停電，主要集中在葡萄牙中部的雷里亞（Leiria）地區。
其他人也在看
西貢鹹田灣現鬚鯨屍體 身長11米、嚴重腐爛 今日運往堆填區棄置｜Yahoo
漁農自然護理署周四（29 日）早上接獲 1823 轉介，於西貢鹹田灣水域發現一具疑似鯨魚屍體，初步估計並非本地物種，屬於鬚鯨（Baleen whale），屍體全長約 11 米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。漁護署說，工作人員正盡快進行屍體棄置及現場清理工作，預計今日（30 日）完成。Yahoo新聞 ・ 1 天前
生態旅遊︱橋咀遊客踩珊瑚「無法可執」 環團批22生態熱點欠保障：政府盲目宣傳︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】綠色和平今日（30日）發表研究，揭發全港有22個具生態價值的郊野或海岸地點缺乏法例保護，卻被政府廣泛宣傳為旅遊熱點，加上缺乏監管，導致過度旅遊並帶來環境破壞，促請政府制定以保育為先的生態旅遊政策。Yahoo新聞 ・ 1 天前
烏克蘭嚴寒低溫 川普稱俄國同意暫停攻擊基輔一週
（法新社華盛頓29日電） 烏克蘭正面臨嚴寒低溫，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經同意他的要求，會暫停向烏國首都基輔等城市開火，時間為期一週。川普宣布此事之際，俄軍對於烏克蘭能源基礎設施的襲擊已導致電力、暖氣和供水中斷，且當地氣溫驟降，烏國面臨著新的人道危機。法新社 ・ 1 天前
早晨天氣節目(01月31日上午8時) - 科學主任梁浩明
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 22 小時前
上海電氣與中海油簽戰略合作協議 共拓新能源資源開發等
上海電氣與中國海油日前正式簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將在新能源資源開發、天然氣發電示範、戰新產業發展、煉化減碳及國產化及產品供應等方面深化合作。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲 日間氣溫19度左右
【Now新聞台】本港今日(1月30日)天氣預測，大致多雲，有一兩陣雨，日間氣溫徘徊在19度左右，吹清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。 展望明日稍後漸轉吹偏北風，晚上天氣轉涼，隨後一兩日市區最低氣溫約14、15度，新界再低幾度，部分時間有陽光。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
國家能源局：去年底內地新型儲能裝機按年增84%
國家能源局在新聞發布會上表示，2025年，內地綠色低碳轉型步伐加快，全年風電光伏新增裝機超過4.3億千瓦、累計裝機規模突破18億千瓦，可再生能源發電裝機佔比超過六成。此外，可再生能源發電量達約4萬億千瓦時。 數據顯示，截至2025年底，內地新型儲能裝機較2024年底增長84%，全國建成投運新型儲能裝機規模與「十三五」底相比增長超過40倍，實現跨越式發展。平均儲能時長2.58小時，相較於2024年底增加0.3小時。(ta/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。Yahoo新聞 ・ 1 天前
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場
白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。鉅亨網 ・ 17 小時前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 天前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 1 天前
香港巴士安全帶風波：「強戴令」實施未一週即暫緩，新法例為何惹來爭議？
Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images 強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例實施不足一周，引來社會巨大不滿，香港政府於週五（1月30日）、法例生效六日後宣佈暫緩推行。 在這一周內，因為強制佩戴安全帶，出現了一宗罕見的意外。 在週四，一名年約40多歲的男乘客，於上班途中乘搭公共巴士，但準備下車時發現無法解開安全帶，受困45分鐘，最終由十多名消防人員協助脫困，事後感不適送院治理。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
飛鵝山男子失蹤 救援隊伍山坡尋獲遺體
【on.cc東網專訊】清水灣有人失蹤。一名姓黃(24歲)男子於本周二(27日)晚上7時22分於清水灣飛鵝山道18號飛鵝山莊外最後露面後便告失蹤，其家人於翌日報案。今晨(30日)11時23分，救援隊伍在飛霞路集合，帶同裝備於飛鵝山一帶登山搜索，政府飛行服務隊派出直on.cc 東網 ・ 1 天前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐聯 ｜英超6強晉級淘汰賽袋幾多獎金？
今季有六支英超球隊破紀錄參加歐聯，當中阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城已鎖定16強席位，到底晉級淘汰賽可袋幾多獎金？Yahoo 體育 ・ 1 天前
非常檢控觀｜李成昌笑裡藏刀與馬德鐘隔空開火 睇到網民眼都唔敢眨：呢啲先叫戲
李成昌1979年畢業於TVB訓練班，之後就喺TVB拍劇到而家，即使三度被挖角都從未動搖過，去年更與TVB續約2年，加人工同時簽咗150個騷。李成昌從演以來，多被安排飾演奸角，因此有「御用奸角」之稱。日前，李成昌於熱播劇集《非常檢控觀》與馬德鐘單靠銳利眼神及笑容隔空開火，睇到網民大讚李成昌演技冇得彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前