專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
風暴塔巴掠港懸八號波 國際熱氣球節退款收場
踏入9月續有颱風來襲！今年本港第9個風球、熱帶風暴「塔巴」昨晚逼近，天文台昨晚9時20分發出八號東南烈風或暴風信號，並預告至少會維持至今早11時，教育局隨即宣布今日所有日校停課。在中環舉行的香港國際熱氣球節，昨最後一天全日活動因天氣取消，主辦單位經歷連日爭議後宣布為所有門票全額退款。有立法會議員指，這是主辦單位負責任、迅速的做法，又認為香港也可從事件中取得教訓、吸取經驗。
由熱帶低氣壓增強為熱帶風暴的「塔巴」，在晚上10時集結在香港以南約250公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。香港天文台昨晚9時20分改發八號東南烈風或暴風信號，並至少維持至今早11時，塔巴預料會在今早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸。教育局昨宣布，中小學、特殊學校、幼稚園等日校今日將停課，夜校上課安排則今日再公布。
天文台預料，本港今日風勢會進一步增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，又指早上本港西部沿岸的水位會升得比平常高，部分低窪地區可能會出現水浸。國泰航空預告，為減低航空交通流量造成的影響，今日小量航班將會取消，並已通知所有受影響旅客和附上最新航班資料；香港快運今日有5對航班要取消，分別來往香港及芽莊、高松、小松、河內及大邱。
國際熱氣球節昨日活動全取消
在中環海濱活動空間舉行、一連4日的香港國際熱氣球節連日引起不少爭議，昨最後一日因三號強風信號生效，主辦單位早上宣布「早上時段」取消，建議已購票人士在同日「黃昏時段」進場；及至下午再宣布因應天文台預告晚上改掛八號波，為確保觀眾、表演者及工作人員安全，決定取消原定晚上舉行的「黃昏時段」活動及音樂祭，換言之最後一日所有活動均取消。
主辦單位盛事(亞洲)有限公司及至傍晚宣布，「明白在客戶體驗方面仍未能達到大家的期望」，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，以表歉意，又稱退票後將不會再安排任何惡劣天氣下取消的活動作延期演出。循快達票、KKDay等途徑購買早上門票、黃昏門票、兩天黃昏票、三日門票和二人同行票的人士，明日起30日內可在辦公時間內，以電郵或熱線提交退款申請。主辦單位下月8日起處理有關申請，最遲會在11月7日前透過銀行轉帳、轉數快或雙方協議之其他方式完成退款。
江玉歡：全額退款屬負責任
日前花費880元購票入場體驗的立法會議員江玉歡，很高興主辦單位最終全額退款，讚揚是一種有責任、夠快的做法，「唔使慢慢蹉跎」，相信對方要賠償都「蝕唔少」。她說，整個香港亦算是從事件買到教訓，「蝦碌嘢度度都會發生……好難話百發百中」，建議坊間如有一些沒有經驗的機構，在香港舉辦一些新活動，看似有風險或會吸引很多遊客慕名而來，政府就應以拍檔形式、風雨同舟的角色去促進或協助，直言「搞喎咗對香港都冇好處」。此外，她希望港府能盡快引入集體訴訟，或先在消費者「先行先試」，改變目前依賴消費者自己投訴、消委會處被動角色的現象。
消委會回覆本報查詢指，截至昨下午4時共接獲263宗有關香港國際熱氣球節的投訴個案，合共涉及約27萬元，當中最高金額的個案為1萬元。海關回覆查詢稱，截至昨中午12時，共接獲45宗投訴並正作出跟進，如發現有違反《商品說明條例》的情況，會採取適當執法行動。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/風暴塔巴掠港懸八號波-國際熱氣球節退款收場/596824?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
