風林火山/他年她日/極速一百米。/窗外是藍星/蓋比的娃娃屋：大電影/戲臺︳電影LOL 今期睇咩戲

風林火山

一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。販毒集團繼承人(金城武 飾)不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」…原來竟比想像中更可怕、更混亂……結局誰來撥亂反正？

他年她日

大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。當來自優日區的安晴（袁澧林飾），遇見長年區的薯仔（許光漢飾），他們的愛能否打破不可抗的時間差宿命？

極速一百米。

區區100米，足以定義某些人的一生。 天生跑得飛快的飛人富樫，在賽跑中找到了友情和歸屬感； 轉校生小宮拼命狂奔，只為了逃離殘酷的現實，希望將一切拋諸腦後。 小宮請教富樫如何跑得更快，二人從練習中建立起深厚情誼。小宮發掘了對跑步的熱情，開始不顧一切追求進步，兩人在男子100米短跑賽道上，逐漸變得亦敵亦友。 時光飛逝，天才型跑手富樫嶄露頭角，但要持續獲勝的恐懼，漸漸拖慢了他的步伐；與此同時，小宮已成為頂尖跑手，兩人在賽道上再次碰頭，決意拼盡全力，為榮耀狂奔⋯

窗外是藍星

中國首部在太空拍攝的實景電影，由太空人翟志剛、王亞平、葉光富在中國空間站使用8K超高清攝影機創作拍攝，影片將帶領觀眾沉浸式體驗中國人的太空旅程，感受壯美奇景、空間站生活與太空人真實的內心世界。

蓋比的娃娃屋：大電影

蓋比帶著珍貴的娃娃屋，與婆婆一同出發前往「貓藩市」，然而娃娃屋卻落入了古怪貓女維娜（姬絲汀慧）手中，一場刺激過癮的救援行動就此展開——兩婆孫召集所有蓋比貓，趕在為時已晚之前，扭扭耳仔跳跳招牌舞，不惜一切擊退維娜，拯救娃娃屋⋯⋯

戲臺

民國年間，戰亂頻發。五慶班班主侯喜亭（陳佩斯 飾）帶著一眾名角來到德祥大戲院演出，大批觀眾都在翹首以盼聞名全國的台柱金嘯天（尹正 飾）亮相，可剛攻城稱王的洪大帥（姜武 飾）卻偏偏指名讓包子鋪的夥計「大嗓兒」唱《霸王別姬》！ 眼看戲班的招牌就要毀了，前台戲迷嚷着退票讓戲院吳經理（楊皓宇 飾）苦不堪言，後台洪大帥持槍鬧事更讓人嚇破膽！台前台後都亂作一團，男旦鳳小桐（余少群 飾）、教化處處長徐明禮（陳大愚 飾）、懷有異心的六姨太（徐卓兒 飾）等人都被捲入這場令人哭笑不得的鬧劇之中……台上霸王聲聲唱，台下荒唐眾生相，既要保住戲班飯碗，又要氹好台下觀眾，大幕拉開之後，到底這場戲要怎麼唱？