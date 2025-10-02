中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
風林火山影評︳觀眾毀譽參半 網上影評人批「不如唔好上」 內地開畫票房僅過2千萬
由麥浚龍Juno執導、雲集金城武、劉青雲、梁家輝等巨星嘅電影《風林火山》，喺2018年煞科之後一直未有消息幾時上映，成為影迷口中嘅「都市傳說」，終於《風林火山》定檔於十一假期喺中港兩地同步上映。香港唔少影迷都喺尋日「半價睇好戲」嘅日子，去戲院親睹呢套耗時十年、斥資4億嘅巨製，有報導指截至尋日下午，《風林火山》開畫日香港票房約為132萬港元，相信能夠成為票房之冠。
而根據內地票房資訊平台貓眼數字，《風林火山》上映首日全國票房僅過2千萬元人民幣，對比起同期對手、國片《志願軍︰和平浴血》上映3日錄得嘅1億5千萬元人民幣票房，分野相當大，而且估計《風》可能因票房未如理想，被內地院商減少排片，令之後嘅票房數字更唔樂觀。
《風林火山》上映後，唔少觀眾同影評人都喺網上發表評論，但係對電影評價可謂相當兩極化。網上影評人Sam先生直言《風林火山》「大部份可以錯嘅嘢都錯晒」，並於直播中提出以電影業大前提去睇的話，《風林火山》「不如唔好上」。有內地觀眾喺小紅書發長文，直指《風林火山》戲中犯駁位好多，道具與時空設定嘅1994年唔吻合，認為《風林火山》「只是一部兩個多小時的MV」、畫面構圖同暴力場而「毫無意義」。
但係同時都有影迷睇完《風林火山》之後認為比想像中好，故事線亦唔太難明白，同埋好欣賞戲中嘅視覺同音樂美學。
