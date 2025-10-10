Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
風林火山︳王晶狠批電影兩大問題 直指麥浚龍拍片多得富爸爸 盛讚死敵王家衛作品 《繁花》
麥浚龍執導作品《風林火山》耗資4億兼歷時8年終於上映，但評價毀譽參半，而且票房成績未如理想。《風林火山》在港上映7日，票房收入840萬港元，而喺內地就錄得近7千萬票房，似乎難以回本。
拍過過百套電影嘅王晶，近日拍片評論《風林火山》，並點出該片兩大問題。首先王晶認為該片巨星雲集，但選角失當，尤其係安排劉青雲拍打戲。「你把演員放在恰當的位置上，你才有威力吧？觀眾都搞不清楚誰是誰，一開槍那場槍戰，無理由的幾個人來亂殺人，然後跟他們對打的，就是完全沒有英雄形象的劉青雲。劉青雲是戲好，可他並不是一個大英雄的形象。看他就去跟那幾個人火拼，在那戲裏頭金城武、古天樂、梁家輝的硬派形象，都比劉青雲強。如果用劉青雲，我就肯定讓他演戲，不會讓他打」。
王晶提出《風林火山》另一問題係導演未能駕馭劇本，導致篇幅過長。「一個有能力的導演必須明白，電影就是100分鐘左右的一個講故事方式。你硬要拍六個小時，那麼長，就是你根本處理不好你的劇本。我拍了一百多套戲，我最長一部戲出來，最過分的（片長）3小時，剪到兩小時10分還能看。如果你6小時…最初聽說8小時，怎麼可能剪成兩小時？是一定不行的，是一定會崩壞的」。王晶又以考試作比喻，「你現在去考試。高考，打鈴了，你說我都懂，我還要寫兩個小時，會不會給你寫？不會。有規則的嘛！」。
王晶更直言麥浚能拍《風林火山》的唯一理由「就是他有這樣一個有錢的爸爸。花那麼長時間那麼多錢去拍《殭屍》是有點新意，可是肯定不賺錢嗎？如果不是他有這樣一個有錢的父親，哪一個投資人能忍受他那麼多年那部戲不完成？」，甚至指Juno之前執導的電影《殭屍》及身兼監製及主角嘅《復仇者之死》，都係因為「有這樣一個那麼有錢的爸爸」，否則兩套戲都不會有存在。
被問到點先為之一個好導演，王晶認為係「在一個合理的預算裏面，把戲拍好」，更以向來被外界視為「王晶死敵」嘅王家衛為例子。「你王家衛花了五年去搞《繁花》，出來真的值那五年。你花八年去搞這個《風林火山》出來值什麼？」。
