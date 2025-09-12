風林火山︳10月1日全國上映 金城武演型爆富二代瞓隧道 劉青雲古天樂梁家輝角色曝光︳電影LOL

風林火山

由麥浚龍Juno執導、雲集金城武、劉青雲、梁家輝等巨星嘅電影《風林火山》，喺2018年煞科之後一直未有消息幾時上映。近一兩年《風林火山》多次傳出即將上映，即使電影入圍5月舉行嘅康城影展「午夜展映單元」，但至今仍未落實映期。不過內地多個平台發布，《風林火山》定檔十一國慶嘅消息。而內地主要院商萬達，都喺小紅書公布呢個消息，仲上載多條電影片段，影迷終於等到《風林火山》了！至於香港會唔會同步上映，就有待進一步消息。

有指《風林火山》將於內地國慶檔上映。

內地主要院商萬達，都喺小紅書公布《風林火山》將於國慶上映

《風林火山》金城武飾演企業繼承人

型到爆！

《風林火山》一直將劇情以及四位男主角金城武、劉青雲、梁家輝同古天樂嘅角色低調處理，但由內地網上片段所見，金城武飾演富二代，但係以街頭為家，瞓喺隧道入面，喺街頭煮咖啡，造型簡直係靚仔到癲！劉青雲就罕有以中長髮示人，片中飾演鐵血警察，喺重頭戲銅鑼灣槍戰中無視途人生死，而且聽聲就知悍匪喺邊，一槍就做低目標。梁家輝飾演退休警官，不時協助調查大栽，而佢面上有明顯疤痕。至於古天樂就係亡命殺手，寧願死都要任務完成。

金城武喺戲中以隧道為睡房

中長髮造型嘅劉青雲好少見

梁家輝演退休警官，面上疤痕應該有背後故事

《風林火山》嘅宣傳喺今年悄悄起動，官方IG開通之外，同時發布咗電影海報及15秒宣傳短片。而喺3月嘅香港影視博覽上，電影公司舉行咗播放活動，將電影約15分鐘片段循環播放，有業內人士對《風》予以好評。不過有指《風林火山》於5月喺康城首映後，觀眾反應就普普通通。

古天樂演嘅殺手，連輻射區都照去

風林火山

《風林火山》由麥浚龍身兼監製、導演、編劇及美術總監

