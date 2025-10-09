風林火山｜耗資4億籌備至上映歷時12年 陳百祥震驚：自己4億可拍40幾部戲

由麥浚龍（Juno）執導嘅電影《風林火山》集結一班華麗演員陣容，包括金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓等等，耗資4億港元打造，由構思、拍攝製作至上映歷時12年，終於喺10月1日國慶上映。不過，《風林火山》評價麻麻，資深編劇文雋從8方面去評論《風林火山》，狠批電影劇本完全唔合格，惹起熱議。陳百祥昨日（8日）出席職業匹克球員簽約儀式，於活動上回應對《風林火山》嘅睇法。

陳百祥被媒體問到點評價《風林火山》及文雋對麥浚龍嘅評價，陳百祥坦言唔評論，因為自己仲未睇，唔識欣賞，對於《風林火山》拍咗咁多年表示震驚，表示自己拍嘅戲只須7日就上映，仲要全年好收，又舉例《最佳損友》當年只係拍咗7日，仲要係嗰年嘅票房冠軍。對於《風林火山》耗資4億，陳百祥則表示唔評論，認為每個人都有自己鍾意嘅嘢，但對於4億呢個銀碼就大感羨慕，指自己如果有4億，可以拍40幾部戲。

陳百祥曾表示自己因2年前參加「村超」期間以一個頂頭搥入球，喺網上有70億點播，因此被內地傳媒封「被演藝耽誤了的球員」，現時佢又另組精裝明星足球隊，自爆內地邀約比賽嘅獎金好高，其踢波酬勞高過喺TVB時20倍。因此陳百祥指要喺呢個電影市道及娛樂事業最低潮嘅時候，帶住隊波，俾啲人去搵食。

《風林火山》海報

陳百祥小紅書影片截圖

