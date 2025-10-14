劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
《風林火山》高圓圓45歲減齡穿搭8公式！身上最多三色，靠「這些配件」駕馭極簡風
今年45歲的高圓圓，一直是許多人心中「氣質女神」的代表，最令人驚訝的是，她的狀態完全看不出年紀。近期她更與金城武合作主演電影《風林火山》，在坎城影展「午夜展映」單元亮相，話題度再度攀升。她的穿搭並不靠繁複堆疊，而是以簡單配色、俐落線條和恰到好處的配件，讓極簡風格散發年輕感。秘訣其實很簡單：全身顏色控制在三色以內，再藉由墨鏡、包款或珠寶首飾點綴，讓極簡不至於單調，反而更顯精緻。從海邊渡假到都會街拍，她展現了如何把日常單品穿出「剛剛好」的年輕感。以下，我們就來拆解她的8大減齡穿搭公式。
高圓圓減齡穿搭技巧1：草帽＋墨鏡，渡假氛圍直拉滿
在炎熱的陽光下，高圓圓用一頂草編帽和圓框墨鏡，搭配黑白圖騰絲巾細肩上衣，腳踩簡約黑色繫帶娃娃鞋。這一身雖然只有黑、白、米三色，卻因為配件的加入與金屬質感的點綴，立刻讓渡假氛圍增添質感。草帽不僅能修飾臉型，更能增添青春活力；墨鏡則是最直接的時髦符號，讓簡單的透膚長裙瞬間變得有故事感。
高圓圓減齡穿搭技巧2：絲巾＋細肩上衣，海邊造型顯高級
另一套夏日穿搭，高圓圓選擇黑色細肩帶上衣，搭配卡其色絲巾圍成的長裙，隨性又性感。絲巾的光澤與棕色字母印花，讓整體造型不單調，步伐間更顯飄逸。她身上的黑色肩背包成為呼應的關鍵，不搶風采卻提升質感，讓「絲巾當裙」的隨性風格，增添了一分正式感。這種做法也給日常穿搭啟發：善用絲巾，就能延伸出多變造型。
高圓圓減齡穿搭技巧3：粉褲＋水桶包，青春少女感加分
私服造型裡，高圓圓穿上粉嫩色系的水洗牛仔寬褲，搭配米黃色針織背心，並隨意揹上粉色水桶包，瞬間年輕十歲。粉色與米黃色的搭配既柔和又耐看，雖然顏色較為鮮艷，但因為整體「不超過三色」，因此即使是亮色搭配亦不顯突兀，反而增添一抹優雅與俏麗。此外，水桶包更成為整體造型的一大亮點，不論是搭牛仔褲或洋裝，都能增加一點俏皮感，是她減齡穿搭裡的小心機。
高圓圓減齡穿搭技巧4：深色＋項鍊，整體造型更靈動
當她換上深巧克力色長洋裝時，高圓圓利用金色長鍊和淺色編織鞋來中和沈重感。全身深色其實容易顯得嚴肅，但她卻懂得利用首飾配件作為「打光燈」，在脖頸、肩膀與腳下製造亮點，拉開視覺焦點。這樣的技巧特別適合早秋或冬季，讓深色穿搭依舊保有靈動氣質，不會過於壓抑。
高圓圓減齡穿搭技巧5：寬褲＋墨鏡，日常休閒變時髦
走在城市街頭，高圓圓選擇淺米色針織背心搭配卡其寬褲，乾淨俐落。這一身雖然沒有華麗設計，但墨鏡和黑色肩背包立刻把休閒感拉高到都會時髦的層次。她的秘訣就在於「用配件定義風格」，即使服裝是基礎款，也能透過墨鏡和包包塑造強大氣場。
高圓圓減齡穿搭技巧6：小黑裙＋手拿包，極簡氣場無法擋
在正式場合，高圓圓身穿小黑裙搭配 Ferragamo 黑色手拿包，腳踩簡約黑色皮革夾腳涼鞋，整體極簡卻氣場強大。不同於一般人會選高跟鞋，她用低調卻剪裁俐落的幾何設計涼鞋，展現自信從容。手上的黑色包款則成為整套造型的重心，讓黑色穿搭層次更鮮明，也呼應了她一貫的極簡穿搭原則。
高圓圓減齡穿搭技巧7：白襯衫＋白長裙，經典造型最減齡
在蔚藍海洋與璀璨陽光下，高圓圓選擇一身全白造型出鏡，以輪廓寬鬆的白襯衫搭配輕盈澎軟的百褶裙。這套看似極簡的搭配，卻因為材質的輕柔與裙擺的律動而充滿女人味。她巧妙地利用 Ferragamo 黑色手拿包、黑色金跟鞋，以及寬版金色耳環、髮飾、鏈結手環，打破白色的單調感，讓整體更有層次。這就是她的穿搭心法：白襯衫與白長裙的組合，永遠是任何年齡段的減齡利器。
高圓圓減齡穿搭技巧8：亮色＋編織包，夏日氛圍顯年輕
旅遊時，高圓圓換上了芥末黃細肩長洋裝，搭配條紋編織大包、長短項鍊與果凍鏡框墨鏡。這一身充滿夏日渡假氛圍，洋裝的亮色讓她的膚色更顯白皙，編織包與長短項鍊則增添隨性不羈的輕盈感。相比常見的黑白灰，加入一件亮色單品能立刻刷新視覺，帶來「回春」效果。對於想嘗試活潑風格的成熟女性來說，這是最簡單也最不會出錯的減齡公式。
高圓圓減齡穿搭技巧：極簡靠配件加分
高圓圓的穿搭魅力在於「極簡卻不單調」。她透過控制配色，並以墨鏡、草帽、包款或首飾增加亮點，讓穿搭自然散發年輕感。這8大公式不只是輕熟女的時尚秘訣，更是所有女生都能參考的實用指南：學會簡單穿搭，再用配件完成點睛，就能在日常中穿出不費力的優雅與時髦。
Source: Instagram @gaoyuanyuan_gyy
【延伸閱讀】
《他年她日》袁澧林短髮造型推薦10款！鮑伯頭、蘋果頭、狼尾剪俐落減齡
其他人也在看
徐若瑄剪短髮美翻！新造型太顯嫩 網驚呼：這哪像50歲？根本20歲少女！
原來，這次是徐若瑄為了新電影《辛亥隧道》法醫角色「薛湘君」進行形象轉變，決定剪去多年長髮！換上俐落的短髮後，她穿著休閒風的寬鬆T恤、配上無敵甜美的笑容，整個人煥然一新，氣質不但更輕盈，也多了幾分率性與少女感。不少網友也紛紛留言表示，「短髮反而更襯她臉型」、...styletc ・ 21 小時前
2025最值得入手的 5 款秋冬身體保養推薦！告別乾燥粗糙，柔嫩肌膚這樣養
1.凡士林身體乳推薦：DINOTAENG 萌系聯名，柔潤守護乾燥肌開架最強身體乳品牌，擁有 150 多年歷史的世界經典修護品牌凡士林，以簡單有感配方，致力於解決肌膚乾燥問題。2025 年冬季，凡士林首次攜手超人氣療癒 IP 「DINOTAENG」，推出冬日限定療癒組包。這對「陪伴守護系」的...styletc ・ 19 小時前
脆友最愛5大人氣單品一次整理！許瑋甯&許光漢同款、到日常百搭配件，價格更是親切滿分
脆友最愛人氣單品：水餃包最近被脆友們集體點名的就是GU水餃包，根本高顏值通勤神器、變裝穿搭萬用包，是百搭力與機能感兼具的時髦狠角色。外型帶有抓皺設計，柔和線條自帶貼合輪廓感，怎麼揹都順身不尷尬，視覺效果超顯瘦。加上肩帶長度可調，無論是走腋下短背、小廢包掛法...styletc ・ 18 小時前
Rockfish Weatherwear香港店進駐銅鑼灣！張員瑛也穿的英國品牌，Clor最新系列、SUSAN FANG聯名獨家同步發售
有留意韓國潮流服飾的朋友，聖水洞人氣Rockfish Watherwear現在香港都有旗艦店了！品牌選址銅鑼灣波斯富街、利舞台附近，並將新系列Clor以及SUSAN FANG聯名系列帶到來香港上架。各位喜歡逛韓國「聖水洞」潮牌的話，要來這邊入手心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Lana Del Rey迷幻歌姬變「放閃女王」，Valentino巴黎大騷曬恩愛：我丈夫是不是很可愛？
Lana Del Rey 日前出席巴黎 Valentino 2026 春夏時裝展，罕有攜同「鱷魚先生」令大家十分驚喜，更與粉絲對話問及「我丈夫是不是很可愛」，完全展露「沐浴愛河的女人」可愛面貌！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《許願吧！精靈》秀智同款單品搜出來！CELINE笑臉包、Chaumet珠寶…Delvaux這顆包經典不退燒
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 1 天前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
金城武為何零緋聞？天秤男6大愛情觀：與其談一場無趣戀愛，還不如在家打電動
近期終於帶著新作《風林火山》重返大銀幕的金城武，依舊是一個特立獨行的存在。出道三十多年來，他維持一貫的低調作風，幾乎沒有緋聞纏身，更鮮少將私人生活曝露在鎂光燈下。這位被譽為「亞洲男神」的演員，不只憑藉俊朗外貌、深邃氣質與精湛演技擄獲觀眾的心，更因神秘的感情世界而長年引發好奇。許多人形容他是典型的天秤座：追求平衡、在意感覺、寧缺毋濫，一段乏味的戀愛，遠不及一個人來得愜意自在。bella儂儂 ・ 18 小時前
「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮
近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。Yahoo Style HK ・ 1 天前
韭菜餃食譜｜韭菜雞蛋煎餃食譜！韭菜易出水只因欠缺這個步驟？
食韭菜餃可以養肝？原來食韭菜對養肝有益，簡單的吃法便可以突出韭菜的鮮味。用韭菜來配炒雞蛋包餃子，味道清新，做法也快手，沒有胃口時做這個作簡單餐點非常方便。韭菜熟了易出水，所以要先用鹽醃出水份後才加蛋拌餡便不會水汪汪。煎韭菜雞蛋煎餃時用少許水先蒸後煎，煎好的皮會熟透又不會硬身，即睇如何製作韭菜雞蛋煎餃：Yahoo Food ・ 1 天前
Katy Perry英國開騷暗示與加拿大前總理杜魯多拍拖
【on.cc東網專訊】美國天后Katy Perry與緋聞男友加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）日前被拍到出海時在船頂擁吻證實戀情。而昨晚Katy就在英國倫敦展開當地的巡唱，在演唱會期間Katy暗示與杜魯多正蜜運中。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
絕美！劉亦菲童年珍貴畫面瘋傳 8歲公主照震驚網友：根本天生明星
劉亦菲的童年珍貴影像近日在社群熱傳，從嬰兒照到14歲練舞片段，一次看盡她「從小美到大」的成長軌跡。其中最亮眼的，是8歲時參加「童花杯」童裝模特大賽奪冠的畫面——她在1800多名參賽者中脫穎而出，可謂從小就奠定了這條明星路。姊妹淘 ・ 1 天前
劉俊謙蔡思韵浪漫低調結婚！輕井澤超美「復古甜蜜婚照」，互相扶持的愛情長跑修成浪漫正果
劉俊謙與蔡思韵突於社交媒體發佈婚照，二人已於日本完成婚禮，多年愛情長跑修成正果！早前曾傳出二人即將成婚，罕有談及感情事的他們低調進行婚禮，只邀請親身好友見證，二人在東京輕井澤教堂拍攝復古文青系的婚紗照，二人穿上禮服而面露幸福笑容，簡單而隆重的畫面充滿甜蜜泡泡！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
Loro Piana新手袋被問爆！Needle Bag把休閒風保齡球袋揉成靜奢輪廓
Loro Piana手袋新款Needle Bag，一登場就引起高度討論！這款以保齡球袋為靈感的新作，將休閒輪廓融入品牌標誌性的靜奢美學，打造出兼具隨性與精緻的日常包款。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
韓國贈巴拉圭雙蛋
【Now Sports】正當日本周二歷史性打敗巴西，韓國在同日主場以2:0擊敗巴拉圭，總算一洗去仗被巴西大敗的頹風。韓國上仗以0:5不敵巴西，這次在首爾鬥另一支已晉身世界盃決賽周的南美洲球隊巴拉圭，自是不敢怠慢，孫興慜（ Son Heung-min）正選上陣領軍爭取入球。巴拉圭陣中亦不乏名將，包括新特蘭後衛艾迪利迪及白禮頓中場迪亞高高美斯。開賽後15分鐘，嚴智星把握敵將解圍失誤，近門射成1:0。轉投美職後發展不俗的孫興慜，完半場退下火線。巴拉圭全場攻勢不比韓國少，然而埋門一腳欠理想。戰至75分鐘，吳賢揆接應李剛仁一記妙傳單刀，右腳扣過門將後左腳射成2:0，太極虎最終就以這比數獲勝。now.com 體育 ・ 13 小時前
為穿婚紗半年狠甩16公斤！日本女孩分享「婚前瘦身秘訣」，58→42kg變美更零復胖
對許多女孩來說，人生最重要的時刻之一，莫過於穿上夢寐以求的婚紗，迎接屬於自己的浪漫婚禮。為了在大日子裡能以最完美的狀態亮相，不少新娘都會在婚前挑戰減肥。而日本一位網紅 Sawaco，就是最勵志的代表。女人我最大 ・ 1 天前
網紅食譜│醬燒杏鮑菇 高仿帶子原來要咁切
網上早前也有過的網紅食譜，利用各種菇菌來仿帶子，其中有人用過的包括金菇和杏鮑菇。如果計新奇度當然是金菇仿帶子較有趣，但如果真要講好吃，絕對是杏鮑菇完勝。杏鮑菇在底面都劃了花後，咬起來會有像帶子那種直紋的絲絲口感，如果用帶海鮮味的蠔油來醬燒杏鮑菇，味道和質感也會近似帶子呢，即睇如何製作醬燒杏鮑菇：Yahoo Food ・ 4 小時前
讓男人越愛越上癮！這4大星座女的魅力超群，讓人一愛上就難逃
感情中總有一些女生，能讓男人越陷越深，越相處越著迷。以下這4個星座女，天生自帶吸引力，憑著獨特特質讓伴侶難以自拔，一起來看看她們的「撩心關鍵」吧！姊妹淘 ・ 20 小時前
話我老走唔郁？羅拔反擊：廢話！
【Now Sports】或許，利雲度夫斯基不再像往昔般在球門前予取予攜，然而雄心不滅，而不變的，還有火氣。利雲度夫斯基（Robert Lewandowsk）本季在巴塞隆拿正選不穩，開季至今僅曾在西甲3次擔任正選，費蘭托利斯的正選次數（7）比他多。這名37歲波蘭老牌國腳受訪時卻雄心不滅：「我覺得自己仍然大有作為。」「當人們嘗試從我身上找些事情去解釋時，他們總是說我老、跑不動，不想去跑或不盡力──統統都是廢話！且看我出遊距離、走動了多少，就知不是那樣。當然，我意識到自己的年齡，減少上陣分鐘有利我在一整季發揮。」季尾與巴塞約滿的羅拔語氣堅定。事實上，雖然他本季西甲僅3場正選4場後備，但已有4個入球。「顯然，我不會期望每場比賽都踢足90分鐘。我視足球有點兒不同，但每當我踏足賽場，我就知能夠應付，而這並不造成太大分別，因為我在訓練時仍保持良好狀態，持續表現突出。我並不是在訓練時消失，按此去看，我自覺仍可作出很多貢獻。」now.com 體育 ・ 16 小時前
混血模特變全能女王跨界人生！石田ニコル35歲的驚人轉型！
講到日本娛樂圈的「斜槓女王」，石田ニコル（いしだ ニコル）絕對是那種讓你看了就想喊「這姐太猛」的存在！Japhub日本集合 ・ 21 小時前