風神打風｜天文台在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號(更新)

【15:55更新】天文台表示，風神過去數小時繼續向西南方向移動並遠離本港，但香港多處仍然吹強風。天文台指，受風神的外圍雨帶及東北季候風影響，本港氣溫正逐步下降。預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，今晚及未來一兩日本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。在過去一小時，橫瀾島、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時53、45及42公里，最高陣風分別超過每小時60、60及66公里。

三號強風信號現正生效。天文台表示，過去數小時，風神於本港以南400公里外掠過。在風神及東北季候風的共同影響下，預料本港今日普遍吹強風，高地間中達烈風程度。三號強風信號將至少維持至今日下午6時。風神會在今日逐漸向西南方向移動並遠離香港。當本港天氣受東北季候風主導，天文台會考慮發出強烈季候風信號，取代三號強風信號。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，未來兩三日本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。在過去1小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時57、53及51公里，最高陣風分別超過每小時68、58及62公里。

天文台表示，風神現時於本港以南400公里外掠過。(香港天文台)

本港日間 氣溫徘徊在 22 度左右

本港地區今日天氣預測吹清勁至強風程度偏北風，離岸及高地間中吹烈風。多雲，有幾陣雨。雨勢有時較為頻密。海有大浪及湧浪。天氣顯著較涼，日間氣溫徘徊在22度左右，稍後逐步下降至晚上市區最低約19度，新界再低兩三度。

天文台展望，明日及星期四市區最低氣溫在19度左右，新界再低兩三度。(香港天文台)

本周後期日間氣溫回升

天文台展望，明日風勢仍然頗大，有幾陣雨，初時雨勢較為頻密。海有大浪及湧浪。明日及星期四市區最低氣溫在19度左右，新界再低兩三度。晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。本周後期天色較為明朗，日間氣溫回升。天文台又指，在強烈東北季候風及熱帶氣旋風神的共同影響下，未來一兩日華南沿岸風勢持續頗大及有雨，天氣顯著較涼，海有大浪及湧浪。受季候風影響，風神會在今日開始轉向西南方向移動並在未來一兩日逐步減弱。隨著風神遠離廣東沿岸及逐漸消散，本周後期該區天色較為明朗。同時，東北季候風會稍為緩和，華南日間氣溫回升。預料季候風補充會在下周初影響廣東沿岸，該區部分時間有陽光，日間乾燥。

