不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
風神打風｜幼稚園及部分特殊學校今日停課 社署諭勿送子女或家人到服務單位等
三號熱帶氣旋警告信號，會至少維持至今日傍晚6時。教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校，今日停課。
社署：勿送子女或家人到服務單位
社會福利署勸諭市民，不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位或包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心及服務單位在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/風神打風-幼稚園及部分特殊學校今日停課-社署諭勿送子女或家人到服務單位等/610466?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
