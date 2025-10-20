天文台下午 5:20 直接發三號強風信號
風神｜天文台：季風及颱風共同影響 風勢頗大 周二至周四氣溫降至 19 度｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋「風神」逐漸靠近華南沿岸，天文台表示考慮今日（20 日）下午 5 時至 7 時之間，直接發出三號強風信號以取代強烈季候風信號，不會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目表示，本港今日稍後時間會逐漸受風神的環流影響，有幾陣雨，周二（21 日）雨勢會漸轉頻密，風勢頗大，亦要留意顯著降溫，周二最低氣溫會降至 19 度。
沈志泰今早在港台節目《千禧年代》表示，風神現時正以西北偏西方向移動，橫過南海中北部，預計會在今晚至明早移到香港南面，相對接近本港，但受到東北季候風影響，風神的移動速度會逐漸減慢和轉向，強度亦會開始減弱，不過轉向的時機和位置仍然有變數。
本港今明風勢頗大
關於風勢情況，沈志泰解釋本港今次受東北季風和熱帶氣旋的「共同影響」。他解釋，現時香港已經入秋，來自陸地的東北季候風會南下，昨日已經開始影響本港，令到香港風勢增強，吹偏北強風。但因為風神亦從南海逐漸靠近，本港就被北方的季風和南方的熱帶氣旋互相夾擊，令到氣壓梯度變得緊密，風勢頗大。沈志泰預料，本港會先受季風的偏北強風影響，之後強風會主要來自風神，因此天文台會考慮從強烈季候風信號直接改發三號強風信號，不會發出一號風球。
2021 年圓規曾先發季風信號再發三號風球
沈志泰又說，過往亦曾經出現過本港先受季風影響，之後再受颱風影響的情況，以 2021 年的熱帶氣旋圓規為例，天文台當時都是先發出強烈季候風信號，之後直接改發三號強風信號，並無發出一號風球；他又表示，如果氣候條件適合，本港在 10 月和 11 月可以繼續受到熱帶氣旋影響。被問到會否發出更高熱帶氣旋警告信號，如八號或以上風球，沈志泰就表示要視乎風神烈風區大小，與香港距離，以及風神的轉向位置，仍然需要監察情況。
天文台提醒慎防漲潮引致低窪地區水浸
沈志泰預料，本港今明兩日風勢會持續頗大，今日稍後有幾陣雨，晚上市區氣溫顯著下降至最低約 23 度，新界再低一兩度，至於周二至周四市區最低氣溫降至 19 度。他又提醒，受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸，其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。
【相關報道】
其他人也在看
熱帶氣旋風神今晚入800公里 天文台考慮明日黃昏前後發三號波
【on.cc東網專訊】一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在今日(19日)稍後發出強烈季候風信號。天文台預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內。隨着風神在明日(20日)逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號on.cc 東網 ・ 1 天前
天氣｜強烈季候風信號生效 天文台考慮下午5時至7時直接發三號信號
【Now新聞台】(10月20日，08:45)天文台發出特別提示指，隨著熱帶氣旋風神逐漸靠近廣東沿岸，考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。(07:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。另外，天文台表示，熱帶氣旋風神現時位於本港800公里範圍內，但今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。在風神及季候風的共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。10月19日(23:05)熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但今晚及明日(10月20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明now.com 新聞 ・ 8 小時前
天氣｜「風神」今晚入800公里範圍 三號強風信號擬明日黃昏前後發出 周中氣溫料降至19度
香港天文台預計，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋風神，今晚將進入本港800公里範圍內，會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號。同時，本港受一股強烈東北季候風影響，風勢將會逐漸增強，今日稍後天文台將發出強烈季候風信號。在正午12時，風神集結在馬尼拉之西北偏西約70公里，預料向西北移動，時速約26公里，進入南海中北部。am730 ・ 1 天前
新堰塞湖或潰決4地停班停課 太魯閣大橋恐封閉
【on.cc東網專訊】台灣花蓮外海發生地震後，太魯閣立霧溪上周五（17日）因燕子口邊坡崩塌形成新的堰塞湖，惟壩體不穩加上熱帶風暴「風神」外圍環流即將來襲，短期內恐發生滲流破壞或壩頂溢流缺口，太魯閣大橋恐需封閉。花蓮縣政府宣布，縣內4個地區周一（20日）停班停課。on.cc 東網 ・ 3 小時前
天文台考慮下午 5 至 7 時之間直接發三號風球｜楊耀松長子稱恒生私有化屬多贏｜鄭浩南張耀揚飯聚唱《當年情》掀回憶殺｜10 月 20 日・Yahoo 早報
天文台表示，今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響，但隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，會考慮在下午 5 時至 7 時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 5 小時前
清水灣半島｜呎價約1萬元 仲有得揀山景海景
由新地發展的清水灣半島，分兩期發展，在2001至2002年落成，樓齡約23至24年，提供1959伙，涵蓋2房至4房間隔。樓盤當年開售時以豪宅定位，除了提供當時區內罕有的4房大單位，也設規模不小的會所，包括健身室、泳池、網球場、燒烤場及電影院等設施。28Hse.com ・ 2 小時前
勞工處招聘會 周三灣仔修頓舉行 提供逾3000職位空缺
【on.cc東網專訊】勞工處將於周三及周四(22日及23日)在灣仔修頓場館舉行「職途無限招聘會」，為求職人士提供逾3,000個職位空缺，其中接近1,900個來自飲食業、零售業及運輸業。招聘會為期兩日，共有超過60間機構參與，每日逾30間機構設櫃位進行即場招聘。on.cc 東網 ・ 3 小時前
專訪︱髮型師情侶颱風下暫託浪浪 與黑唐狗一眼定情：風未走已決定養佢︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】髮型師 Ian 與未婚妻兼助手Vernice 平日兩口子上下班，現在卻多了一位「狗店長」。超強颱風「樺加沙」上月底襲港，他們參與暫託，經義工隨機分配下，遇上黝黑唐狗「炭治朗」，相處數小時，已被其精靈而乖巧性格吸引，決定收養，「佢望住我嘅眼神，好似係第一次有人抱佢，有種得到愛嘅眼神」。一眼定情，託付終身，改變「炭治朗」的生命軌跡。Yahoo新聞 ・ 3 天前
日本火山動態再受關注！5座活火山列入重點監測名單、東京都有？
日本天災，除地震外，亦要擔心火山爆發。日本政府火山調查委員會近日公布最新評估結果，從全國111座活火山中選出5座列為重點評估對象，東京都、群馬縣、青森秋田縣、北海道內的火山外，還有今年非常活躍的鹿兒島霧島山新燃岳，引起外界對火山活動的再度關注。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
警方銳眼計劃目標年內接入10條公共屋邨及過海隧道閉路電視鏡頭
【Now新聞台】警方計劃在今年內接入10條公共屋邨及過海隧道的閉路電視鏡頭。 警方指，銳眼計劃下安裝的閉路電視協助偵破逾480宗刑事案件、拘捕超過840人。警方指會逐步將啟德體育園、港鐵公司等的閉路電視鏡頭納入銳眼計劃範圍，目前已接入5千多支，亦計劃今年接入3條海底隧道、10條公共屋邨、7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
《我們最快樂》被封殺 宣布退票或改購紀念品安排 莊梅岩：收入先支付工作人員薪金｜Yahoo
由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在上周六（18日）公開發售門票前突然遭取消演出。西九指近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。主辦團隊表示，準備為已購票的觀眾提供退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
天文台考慮下午5時至7時直接發出3號強風信號
天文台發出強烈季候風信號。天文台表示，熱帶氣旋「風神」現時位於本港800公里範圍內，但今日(20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著「風神」逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在下午5時至7時之間直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。 天文台指，在「風神」及季候風共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，明日(21日)及後日(22日)初時雨勢有時較為頻密，明日至周四(23日)市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。周二至周四晚維多利亞港水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
打風｜天文台明日考慮直接發出三號強風信號 未來數日氣溫降至約20度
【Now新聞台】熱帶氣旋「風神」會在今日稍後進入本港800公里範圍，天文台考慮在周一直接發出三號強風信號。 熱帶氣旋「風神」現時集結在菲律賓附近，會橫過呂宋一帶並進入南海中北部。天文台預測「風神」會在周二最接近本港，天文台屆時會評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。在「風神」及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，多雲有雨，市區氣溫顯著下降至20度左右，新界再低兩三度。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
研究：血液測試可檢出逾 50 種癌症 有望大幅加快早期診斷︱Yahoo
【Yahoo健康】一項最新研究顯示，一種可檢測逾 50 種癌症的血液測試，或能大幅加快癌症診斷速度，並在早期階段發現更多病例。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天文台將於下午5時20分直接發出三號強風信號 取代強烈季候風信號
天文台宣布，隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日(20日)下午5時20分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。 在風神及季候風的共同影響下，明日(21日)及星期三(22日)初時雨勢較為頻密，未來兩三日風勢持續頗大，市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。 受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中明日至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
Elon Musk 宣佈 Tesla FSD V14.2 將廣泛推出
Elon Musk 最近在社交媒體平台 X 上分享了最新消息。這一信息引起了廣泛的關注，因為它涉及 Tesla […]TechRitual ・ 1 天前
強冷空氣加熱帶風暴「風神」影響 廣東料降溫10℃
【on.cc東網專訊】內地周日（19日）繼續發布大風黃色和颱風藍色預警，熱帶風暴「風神」目前位於菲律賓呂宋島上，中心附近最大風力達8級，將於傍晚前後進入南海東部海面。強冷空氣與「風神」共同作用，周日將為廣東省深圳市帶來降溫和大暴雨。on.cc 東網 ・ 1 天前
打風｜天文台考慮明日黃昏前後直接發出三號強風信號(湯偉圓報道)
【Now新聞台】一股東北季候風正影響廣東，天文台會在今日稍後發出強烈季候風信號，預測熱帶氣旋「風神」會在今晚進入本港800公里範圍。天文台考慮明日黃昏前後直接發出三號強風信號。 過了中秋節，但風季仍然未結束，本港仍然有機會打風。天文台預測，「風神」會在今晚進入本港800公里範圍，並在明日橫過南海中北部，逐漸靠近廣東沿岸。在「風神」及季候風的共同影響下，天文台表示考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號。天文台科學主任謝鈞澍：「今次的特別之處在於它並不是單純由一個熱帶氣旋引起的強風。天文台在發出各種天氣警告信號時，是考慮究竟有甚麼系統導致本地有特別的天氣。如果我單純只是說熱帶氣旋產生的強風，就會考慮掛一號再掛三號，但如果本身已經很大風，是季候風引起的強風，就已經達到了強烈季候風信號的標準。」受季候風影響，「風神」會在周二開始轉向西南方向移動並減弱。天文台預料未來數日本港的風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，周二及周三初時雨勢有時較為頻密。周二至周四，市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界會再低兩三度；本周連續數晚在漲潮時，部分沿岸低窪地區可能水浸。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
澳門氣象局:將於下午6時至8時直接發出3號波
澳門氣象局表示，熱帶氣旋風神已進入澳門800公里範圍，按現時預測，風神明日初將在澳門以南約400公里掠過，因此將於今日下午6時至8時直接發出3號風球，取代強烈季候風訊號。受東北季風及風神共同影響，預料澳門今明兩日風勢頗大，預料周二至周三多雲有頻密降雨，最低氣溫將下降至攝氏18度左右。(ST)infocast ・ 3 小時前