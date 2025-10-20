風神｜天文台：季風及颱風共同影響 風勢頗大 周二至周四氣溫降至 19 度｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋「風神」逐漸靠近華南沿岸，天文台表示考慮今日（20 日）下午 5 時至 7 時之間，直接發出三號強風信號以取代強烈季候風信號，不會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目表示，本港今日稍後時間會逐漸受風神的環流影響，有幾陣雨，周二（21 日）雨勢會漸轉頻密，風勢頗大，亦要留意顯著降溫，周二最低氣溫會降至 19 度。

沈志泰今早在港台節目《千禧年代》表示，風神現時正以西北偏西方向移動，橫過南海中北部，預計會在今晚至明早移到香港南面，相對接近本港，但受到東北季候風影響，風神的移動速度會逐漸減慢和轉向，強度亦會開始減弱，不過轉向的時機和位置仍然有變數。

本港今明風勢頗大

關於風勢情況，沈志泰解釋本港今次受東北季風和熱帶氣旋的「共同影響」。他解釋，現時香港已經入秋，來自陸地的東北季候風會南下，昨日已經開始影響本港，令到香港風勢增強，吹偏北強風。但因為風神亦從南海逐漸靠近，本港就被北方的季風和南方的熱帶氣旋互相夾擊，令到氣壓梯度變得緊密，風勢頗大。沈志泰預料，本港會先受季風的偏北強風影響，之後強風會主要來自風神，因此天文台會考慮從強烈季候風信號直接改發三號強風信號，不會發出一號風球。

2021 年圓規曾先發季風信號再發三號風球

沈志泰又說，過往亦曾經出現過本港先受季風影響，之後再受颱風影響的情況，以 2021 年的熱帶氣旋圓規為例，天文台當時都是先發出強烈季候風信號，之後直接改發三號強風信號，並無發出一號風球；他又表示，如果氣候條件適合，本港在 10 月和 11 月可以繼續受到熱帶氣旋影響。被問到會否發出更高熱帶氣旋警告信號，如八號或以上風球，沈志泰就表示要視乎風神烈風區大小，與香港距離，以及風神的轉向位置，仍然需要監察情況。

天文台提醒慎防漲潮引致低窪地區水浸

沈志泰預料，本港今明兩日風勢會持續頗大，今日稍後有幾陣雨，晚上市區氣溫顯著下降至最低約 23 度，新界再低一兩度，至於周二至周四市區最低氣溫降至 19 度。他又提醒，受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸，其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。

