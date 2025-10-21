楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
「風神」逐漸遠離香港 3號強風信號至少維持至今午6時
【on.cc東網專訊】3號強風信號仍然生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。在今日(21日)中午12時，強烈熱帶風暴「風神」集結在香港之西南偏南約520公里，即在北緯17.9度，東經112.4度
附近，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。
風神逐漸向西南方向移動並遠離香港。但在風神及東北季候風的共同影響下，預料本港今日普遍吹強風，高地間中達烈風程度。3號強風信號將至少維持至今日下午6時。當本港天氣受東北季候風主導，天文台會考慮發出強烈季候風信號，取代3號強風信號。
風神的外圍雨帶會在今日影響珠江口一帶及廣東沿岸，預料本港今日天氣顯著較涼。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，今晚及未來一兩日本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。
在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時56、51及45公里，最高陣風分別超過每小時66、58及60公里。
