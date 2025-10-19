「風神」颱風襲擊菲律賓 一家5口死亡

（法新社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓警方與災害管理部門官員表示，「風神」颱風（Fengshen）今天橫掃菲律賓主島呂宋島（Luzon），造成一家5口死亡。

國家氣象局稱，「風神」近中午時分在馬尼拉灣上空盤旋，陣風高達每小時90公里，即將襲擊首都馬尼拉以北省份。

菲國警官翁巴伊諾（Sonny Ombajino）透過電話向媒體表示，這家人包括2名分別為2歲與11歲的兒童，他們是在黎明時分被倒下的樹木壓死。

這起不幸事件發生在皮托戈鎮（Pitogo）附近一個村莊，當地位於馬尼拉東南約153公里，颱風在夜間橫掃呂宋島（Luzon）東南部。

當地災害管理部門官員表示，自昨天以來，至少有4.7萬人離開家園，前往呂宋島東南，政府指定的臨時避難所。氣象局警告，沿海地區可能出現洪水與山崩。

菲律賓每年遭受約20次風暴與颱風襲擊，這些地區通常有數百萬人生活在貧困之中。

科學家示警，隨著人類活動導致的氣候變遷，地球變得更為暖和，颱風威力也在增強。

颱風「風神」來襲之際，菲律賓正遭受一連串強烈地震襲擊，過去3週內至少有87人死亡。