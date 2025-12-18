lululemon年末大減價低至3折
風衣推薦7選：COS、Uniqlo...親民價穿出孔曉振、惠利同款氣場
台灣天氣逐漸開始轉涼，微風吹起的那一刻，就是風衣登場的時候啦。一件好的風衣，能瞬間提升整體氣勢，不論是上班、約會還是旅行，都能穿出自信與優雅。像孔曉振、惠利這些韓星的風衣穿搭，就是最好的範本。本篇整理出最值得入手的7款風衣清單，從極簡系的COS到高質感平價王Uniqlo，讓你用最親民的價格，穿出專屬自己的秋日風格。
用親民價穿出孔曉振、惠利風衣氣場
風衣不只是禦寒單品，更是一種俐落、灑脫，卻又不失優雅的姿態。孔曉振、惠利（Hyeri）…等知名韓星更以各自的風格演繹出這份秋日魅力，無論是率性都會感或柔美知性風，都能在一襲風衣間完美詮釋。
風衣推薦1：COS 米白色落肩風衣
雖然每次穿上淺色衣服，總會邊走邊擔心哪裡會不會不小心弄髒，但不得不說，這件COS米白色長版風衣太帥氣了吧！雙手一插口袋、肩上隨意揹著Hobo大包，再踩上一雙高跟鞋走在街上，風衣的下擺隨步伐微微擺動，整個人都散發出一種不經意的率性感。那一刻，彷彿台北的街景都瞬間變成了歐洲街頭，秋日氛圍感直接拉滿〜（商品價格約：NTD 11,250）
風衣推薦2：Massimo Dutti 駝色棉質混紡風衣
隸屬於Zara集團旗下的支線品牌Massimo Dutti，一直予我一種低調又有質感的印象。剪裁乾淨、面料也很講究，整體風格特別適合都會女性。不管是上班通勤還是週末出門，都能穿出那種自信又優雅的氣場。而這次新推出的風衣系列，更是把品牌的極簡精髓發揮到極致！披著走有型、繫上腰帶又多了點女人味，整個就是那種「一穿上就很瀟灑、俐落」的氛圍感單品。（商品價格約：NTD 9,290）
風衣推薦3：Uniqlo U 單排釦長大衣
Christophe Lemaire本身就是風衣設計的高手啊！猶記上回在二手店首次穿到他的同名品牌風衣時，那瞬間真心覺得：也太仙了吧！不管是廓型還是單穿、多層次疊搭…都散發出一種不經意的慵懶感，完全不同於一般歐美品牌強調的利落修身風格，從此讓我徹底愛上。可惜即便是二手，但價格仍然不便宜，只能默默放棄。不過好消息是，Lemaire同時還身兼、主導了Uniqlo U聯名系列，在保留設計師風格的同時，價格也變得相當親民，非常適合想入手高質感單品的小資族們入手，就算是夢想清單中的小確幸吧！（商品價格約：NTD 3,490）
風衣推薦4：Studio Doe 兩件式廓型風衣
某種程度上，Studio Doe可說是台灣時尚界的亮點品牌，秉持創辦人小安的理念貫徹—「一件單品穿出百變造型」。這季的風衣設計，就很能體現這樣的精神！大落肩搭配弧形袖的廓型，自然垂墜又透氣舒適，穿起來不僅自在，還帶有慵懶的時尚感。內裡附可拆式鋪棉背心，既增加層次感，也兼顧保暖，完美演繹都會女性隨性又有型的魅力。（商品價格約：NTD 4,880）
風衣推薦5：Lacoste 翻蓋長版千鳥格紋風衣
都過好久時間了吧，沒想到這款風衣居然還穩穩地掛在Lacoste官網上，原來長青經典款啊！我自己當初也買了一件，原因無它，正是看上滿滿的細緻撞色千鳥格印花、寬大口袋和優雅雙排扣，細節滿分又有質感。每次穿上它，整個人都覺得自己帥氣加倍，走在街上都忍不住想多照幾眼鏡子。真的很推薦給喜歡簡單卻有質感造型的《Bella儂儂》讀者們！（商品價格店洽）
風衣推薦6：Urban Revivo 卡其色落肩袖風衣
說到Urban Revivo，這一品牌真的愈看愈有意思，成立於2006年，走的是「快奢時尚」路線，價格親民，但設計感又不馬虎。這件風衣我一看到就被吸引了，輪廓超特別，胸前多層次翻蓋的設計，讓整件風衣看起來有層次又有個性，隨便搭個簡單白T及直筒牛仔褲就很有型！（商品價格約：NTD 6,140）
風衣推薦7：United Arrows 粉黃色戰壕風衣
這件女性風格的United Arrows戰壕風衣，版型真的很有意思！泡泡袖搭配適中的大領片，從背面看比例也剛剛好，簡單中帶著一種幹練感。袖口還有調節帶，想捲起來就能露出手腕，整個人瞬間多了點率性。寬鬆版型很友善，隨便套件毛衣或襯衫都沒問題。材質摸起來像棉料的聚酯纖維，輕巧又舒服，重點是不容易皺，穿一整天也安心。而且這件風衣不扣也好看，想改造輪廓就收緊腰帶，或自己隨手找條腰帶玩玩不同造型，感覺每天都能有新鮮感！（商品價格約：NTD 6,040）
【延伸閱讀】
2025深棕色髮型推薦16款！水波捲、鮑伯、木馬捲日韓系顯白造型攻略
其他人也在看
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
秀智「芭蕾風穿搭」超絕氣質！5件必衝同款單品全公開，輕鬆掌握Balletcore
想掌握芭蕾風的優雅感，看秀智的示範就夠了！秀智近期在 IG 曬出多組芭蕾舞美照，身上的單品優雅時尚又百搭，即使不跳舞，也能從中挑選重點單品，打造超絕氣質！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳詠詩生日與男友放閃 幾乎咀到巴黎鐵塔反轉再反轉
應屆港姐冠軍陳詠詩早在參選港姐前期，已將社交網上的性感泳衣照及與男友Martin的合照刪除，不過當選冠軍後隨即被網民起底，而她與男友於泰國鴛鴦戲水的激吻片段亦流出，事後她就回應指不是負面事，又大方表示如果大家想看多一點，可以直接給大家看。上月她突然公開與男友的甜蜜合照，亦是她首次公開男友正面照，大方放閃！日前她迎來27歲生日，獲男友送上大紮鮮花，兩人更咀嘴放閃，實行任你睇到夠！東方日報 OrientalDaily ・ 26 分鐘前
Hogan 女裝鞋履推介2025｜運動鞋、樂福鞋、短靴等上班族必收鞋款！
轉眼又新一年了，為了迎接2025年的新氣象，不如就入手一對新鞋履來刷新一下造型吧！今次編輯就為你整合了Hogan這個季度的鞋履推介，從運動鞋、樂福鞋、短靴都一一包涵，快來看看有沒有你的心頭好吧！Hogan官網麂皮毛毛短靴 $3,220近期流行的毛毛短靴，是女生今個冬季必備的鞋履之一！在鞋履的內部加入毛毛，穿起來非常舒適保暖，加上品牌的標誌性厚鞋底，能夠拉長雙腿比例；而明線縫紉的設計更是增加少女可愛感的特色！Hogan官網麂皮毛毛運動鞋 $3,500除了短靴之外，毛毛波鞋也非常受歡迎！除了更加舒適、方便活動外，毛毛的部分延伸至波鞋的鞋口位，低調地展露白色毛毛和啡色麂皮的經典配色，日常穿搭中增添可愛感。Hogan 官網毛毛滑雪靴 $4,130雪靴近來都成為了辣妹的最愛！不少性感可愛的女生喜歡在雪地拍攝泳衣+毛毛褸的打卡照片，這個風潮漸漸成為了衣着的潮流，不少女生都會穿着厚重又具設計特色的雪靴來配搭短裙，帶出型格又少女萌的反差感。Hogan 官網駝色麂皮Chelsea boot $3,220這對駝色的Chelsea boot，看似是女生們秋冬穿搭的基本款式，但是Hogan在這對短靴加入了橡膠ELLE.com.hk ・ 6 小時前
日本通脹猛如虎 到便利店只食不喝要600日元 且看央行加息行動
日本通脹超預期，市場普遍估計本週日本央行的關鍵利率將上調至30年來最高水平。數據顯示日本全國範圍內的物價升幅已連續3年半超過了央行預期目標，國民的生活成本被指已經到了隨時會左右日本政治格局的程度。近日社媒上一則「三文魚飯糰太貴」的分享也引起廣泛熱議；Yahoo財經發現，目前要在日本三大便利店開餐並不便宜，只食不喝也要約600日元（30港元）Yahoo財經 ・ 1 天前
夏文汐保養得宜依然省鏡 與TVB小花鄧伊婷原來係親戚 同框猶如姊妹驚艷網民
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演Madam阮雪君一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。近日佢與有TVB性感小花之稱嘅姪女鄧伊婷（Irina）合照，二人同框猶如姊妹。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 5 小時前
年輕人崩潰預警！38兆美債 經濟成長、利率、薪資三面被鎖死
經濟智庫「美國行動論壇」（American Action Forum）對美國日益膨脹的公共債務發出嚴厲警告，指出聯邦政府高達 38 兆美元的借貸軌跡，正在以前所未有的速度惡化代際財政失衡，最終將使年輕一代和後代背負更高的利息支付、面臨更緩慢的經濟與收入增長，並為未來嚴苛的稅收或支出調整承擔巨大重擔。鉅亨網 ・ 12 小時前
朱慧敏一家為愛女Shera迎接2歲生日 一對可愛子女萌爆搶Fo
朱慧敏（Queenie）與醫生丈夫婚後育有一對子女，最近為愛女SheRa慶祝2歲生日，並分享慶生影片，囡囡SheRa和囝囝Aten都又乖又可愛！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Salomon靚鞋低至半價！XT-6奶油色折後$1,200、「忍者鞋」RX Marie Jeanne折後$815
Salomon不僅深受戶外運動愛好者喜愛，也在近年成為潮流圈的寵兒。告訴大家一個好消息，現在是入手Salomon的絕佳機會！因為今年NET-A-PORTER的Black Friday狂歡優惠中，涵蓋了Salomon多款人氣鞋履，最低可享4折優惠，其中經典機能跑鞋XT-6奶油色折後僅需 $1,200，而話題度極高的「忍者鞋」RX Marie Jeanne更只要$815即可入手。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
聖誕禮物 2025｜預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮
踏入 2025 年，潮流圈似乎對「高科技」感到疲勞，反而吹起一股濃厚的復古風與實體觸感熱潮。對於預算有限的朋友來說，這絕對是好消息！因為最潮的單品不再是動輒過萬的最新型號手機，而是充滿玩味、價格親民的「復古科技小物」與「設計師盲盒」。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活
福特汽車 (F) 汽車近日投下震撼彈，正式宣布停產旗下旗艦純電動皮卡 F-150 Lightning，並轉向大力擁抱增程車型。這項被視為 「開倒車」 的舉動，不僅讓業界震驚，更招來特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克（Elon Musk）的嚴厲評價，直言這是「自作孽不可活」。鉅亨網 ・ 1 天前
逸東酒店自助餐買一送一！任食蜂蜜牛油龍蝦／韓式炸雞舖／經典糯米紅豆麻糬
聖誕過後踏入新一年，逸東酒店的普慶餐廳將會化身充滿首爾街頭風情的韓式派對場地，12月18日晚上9點推出「韓風美食派對夜」自助晚餐，更祭出低至買一送一驚喜優惠，人均只需$437起！食客可任食晚市限定蜂蜜牛油龍蝦、視覺效果十足的粉黑炸雞、即切韓牛專區，還有現場即製迷你鯛魚燒、韓式刨冰等道地甜品。現場充滿 K-pop 氛圍，空氣中瀰漫著街頭小食香氣，絕對是韓迷聚會的首選！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
聖誕禮物2025｜男友送禮最後召集！為女友打造節日造型
聖誕節快到了，作為男友如果還未想好送甚麼？今次為你挑選了comcoca這個日系品牌的溫柔單品，為女友們輕鬆打造秋冬裡最舒服的日穿look，讓你每天都暖暖的、被寵愛著！ 趁聖誕的來臨，12月26日comcoca全線Christmas Sale，滿$500送$75禮券，滿$1500更有$95好禮，還有到12月29日的加碼優惠，像是$385起就能入手這些可愛毛絨外套或圍巾，簡直是冬天必備的貼心小驚喜。 想像你披上HK$169的V領毛衣，或是$229的Daily Warm款，走出門就充滿日系溫柔感，我都迫不及待想看你穿上的樣子了。 這些優惠不只實惠，還附上品牌LOGO配件，讓整套look更有質感，絕對是送給女朋友的最佳選擇！ 日系單品溫柔包裹秋冬 品牌推出超多秋冬日穿好物，像$169的經典毛衣，柔軟到讓人想一直窩在家裡；$149的輕盈圍巾，隨手一搭就升級街頭風格。 再來$259的LOGO單品，帶點低調奢華，配上$129的coca系列，完美詮釋溫柔西式秋冬日穿，無論約會還是逛街，都讓你看起來像剛從日劇走出來的那種女孩。 【蝙蝠袖系列】知性V領針織上衣...men’s Reads ・ 21 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 小時前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 5 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 11 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
文詠珊Janice Man產後首現身出席婚禮 極速修身回復狀態
現年36歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到今年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，佢出席商人張俊傑婚禮，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速修身，身形同生BB之前差別不大。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。Yahoo新聞 ・ 22 小時前