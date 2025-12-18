風衣推薦7選：COS、Uniqlo...親民價穿出孔曉振、惠利同款氣場

台灣天氣逐漸開始轉涼，微風吹起的那一刻，就是風衣登場的時候啦。一件好的風衣，能瞬間提升整體氣勢，不論是上班、約會還是旅行，都能穿出自信與優雅。像孔曉振、惠利這些韓星的風衣穿搭，就是最好的範本。本篇整理出最值得入手的7款風衣清單，從極簡系的COS到高質感平價王Uniqlo，讓你用最親民的價格，穿出專屬自己的秋日風格。

用親民價穿出孔曉振、惠利風衣氣場

風衣不只是禦寒單品，更是一種俐落、灑脫，卻又不失優雅的姿態。孔曉振、惠利（Hyeri）…等知名韓星更以各自的風格演繹出這份秋日魅力，無論是率性都會感或柔美知性風，都能在一襲風衣間完美詮釋。

風衣推薦1：COS 米白色落肩風衣

雖然每次穿上淺色衣服，總會邊走邊擔心哪裡會不會不小心弄髒，但不得不說，這件COS米白色長版風衣太帥氣了吧！雙手一插口袋、肩上隨意揹著Hobo大包，再踩上一雙高跟鞋走在街上，風衣的下擺隨步伐微微擺動，整個人都散發出一種不經意的率性感。那一刻，彷彿台北的街景都瞬間變成了歐洲街頭，秋日氛圍感直接拉滿〜（商品價格約：NTD 11,250）

風衣推薦2：Massimo Dutti 駝色棉質混紡風衣

隸屬於Zara集團旗下的支線品牌Massimo Dutti，一直予我一種低調又有質感的印象 Source：Massimo Dutti

隸屬於Zara集團旗下的支線品牌Massimo Dutti，一直予我一種低調又有質感的印象。剪裁乾淨、面料也很講究，整體風格特別適合都會女性。不管是上班通勤還是週末出門，都能穿出那種自信又優雅的氣場。而這次新推出的風衣系列，更是把品牌的極簡精髓發揮到極致！披著走有型、繫上腰帶又多了點女人味，整個就是那種「一穿上就很瀟灑、俐落」的氛圍感單品。（商品價格約：NTD 9,290）

風衣推薦3：Uniqlo U 單排釦長大衣

Christophe Lemaire本身就是風衣設計的高手 Source：Uniqlo U

Christophe Lemaire本身就是風衣設計的高手啊！猶記上回在二手店首次穿到他的同名品牌風衣時，那瞬間真心覺得：也太仙了吧！不管是廓型還是單穿、多層次疊搭…都散發出一種不經意的慵懶感，完全不同於一般歐美品牌強調的利落修身風格，從此讓我徹底愛上。可惜即便是二手，但價格仍然不便宜，只能默默放棄。不過好消息是，Lemaire同時還身兼、主導了Uniqlo U聯名系列，在保留設計師風格的同時，價格也變得相當親民，非常適合想入手高質感單品的小資族們入手，就算是夢想清單中的小確幸吧！（商品價格約：NTD 3,490）

風衣推薦4：Studio Doe 兩件式廓型風衣

Studio Doe可說是台灣時尚界的亮點品牌 Source：Studio Doe

某種程度上，Studio Doe可說是台灣時尚界的亮點品牌，秉持創辦人小安的理念貫徹—「一件單品穿出百變造型」。這季的風衣設計，就很能體現這樣的精神！大落肩搭配弧形袖的廓型，自然垂墜又透氣舒適，穿起來不僅自在，還帶有慵懶的時尚感。內裡附可拆式鋪棉背心，既增加層次感，也兼顧保暖，完美演繹都會女性隨性又有型的魅力。（商品價格約：NTD 4,880）

風衣推薦5：Lacoste 翻蓋長版千鳥格紋風衣

都過好久時間了吧，沒想到這款風衣居然還穩穩地掛在Lacoste官網上，原來長青經典款啊！我自己當初也買了一件，原因無它，正是看上滿滿的細緻撞色千鳥格印花、寬大口袋和優雅雙排扣，細節滿分又有質感。每次穿上它，整個人都覺得自己帥氣加倍，走在街上都忍不住想多照幾眼鏡子。真的很推薦給喜歡簡單卻有質感造型的《Bella儂儂》讀者們！（商品價格店洽）

風衣推薦6：Urban Revivo 卡其色落肩袖風衣

說到Urban Revivo，這一品牌真的愈看愈有意思 Source：Urban Revivo

說到Urban Revivo，這一品牌真的愈看愈有意思，成立於2006年，走的是「快奢時尚」路線，價格親民，但設計感又不馬虎。這件風衣我一看到就被吸引了，輪廓超特別，胸前多層次翻蓋的設計，讓整件風衣看起來有層次又有個性，隨便搭個簡單白T及直筒牛仔褲就很有型！（商品價格約：NTD 6,140）

風衣推薦7：United Arrows 粉黃色戰壕風衣

這件女性風格的United Arrows戰壕風衣，版型真的很有意思 Source：United Arrows

這件女性風格的United Arrows戰壕風衣，版型真的很有意思！泡泡袖搭配適中的大領片，從背面看比例也剛剛好，簡單中帶著一種幹練感。袖口還有調節帶，想捲起來就能露出手腕，整個人瞬間多了點率性。寬鬆版型很友善，隨便套件毛衣或襯衫都沒問題。材質摸起來像棉料的聚酯纖維，輕巧又舒服，重點是不容易皺，穿一整天也安心。而且這件風衣不扣也好看，想改造輪廓就收緊腰帶，或自己隨手找條腰帶玩玩不同造型，感覺每天都能有新鮮感！（商品價格約：NTD 6,040）

