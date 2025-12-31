風車草、港芭落選康文署場地伙伴計劃 高志森、紀文鳳藝團獲選 葉傲冬：選最好計劃書｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】康文署周一（29 日）公布新一輪「場地伙伴計劃」的藝團名單，獲選藝團的數量由上一輪的 22 個減少到 16 個，個別由計劃首輪開始一直入選的藝團，例如「風車草劇團」和「香港芭蕾舞團」，在最新一輪未獲選。場地伙伴計劃委員會主席葉傲冬今早（31 日）在電台節目表示，委員會過往聽到部份藝團的意見，因此決定在最新一輪名單減少場地伙伴的數量，變相令不在名單內的藝團能夠有更多機會和空間租用到場地。葉續指，每一輪遴選都視乎藝團提交的計劃書而定，委員會將選出「最好一份」入圍。

曾收疑問藝團會否一直獲選

葉傲冬今早在港台節目《千禧年代》表示，過往收到部份藝團疑問，是否獲選為場地伙伴的藝團就會一直獲選；另外亦有疑問指如果藝團不入選，是否無可能租到康文署的優秀場地，因此委員會在綜合了藝團的意見後作出現時的決定，包括減少獲選藝團，以及減少獲選藝團使用場地的日數。

考量藝團與場地協同效應

被問到選擇藝團的過程和準則，葉傲冬解釋評審分兩部份，一部份由「節目與發展委員會」評審，另一部份就由「場地伙伴計劃委員會」評審，前者較多衡量藝團的藝術水平，後者就較多衡量藝團和場地可以產生的協同效應。兩個委員會獨立評審，雙方不會知悉對方如何評分，最後兩個委員會都提交評分單，兩者合共平均分較高者獲選為場地伙伴。

稱選最好的計劃書

葉傲冬之後再被追問，今次落選的藝團是否代表他們在場地協作方面表現較弱，葉就回應指不論過往抑或新入選的場地伙伴，他們都提供了很優秀的計劃書，「但我哋只能夠喺咁多嘅計劃書中，選最好嘅一份作為我哋嘅場地伙伴。」葉補充，部份新入選的藝團計劃書，在場地使用日數以至設施運用方面都比過往的建議做得更加好，這些都是委員會考慮的因素之一。

紀文鳳創辦樂團入選

今輪新入選的藝團，包括由香港明天更好基金首任行政總裁紀文鳳創辦的「香港天籟敦煌樂團」，另外「滴音樂」，「香港城市室樂團」亦為新入選藝團。至於其他繼續獲選的藝團，就包括香港話劇團、中英劇團、由高志森擔任藝術總監的「春天實驗劇團」等。除了「風車草劇團」和「香港芭蕾舞團」外，其他落選藝團包括上環文娛中心劇院的「一條褲製作」及「iStage」，沙田大會堂文娛廳的「三角關係」和「一路青空」、牛池灣文娛中心劇院的「大細路劇團」及「偶友街作」，以及西灣河文娛中心劇院的「誇啦啦藝術集匯」。

被問是否牽涉「軟對抗」因素 羅淑佩：任何行業都要守法

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日亦曾經回應，藝團落選不代表康文署不再租場給他們，希望市民不要誤會；她又指隨著藝術場地不斷增加，包括東九文化中心落成，局方會留意如何讓場地「用得更好」。至於「軟對抗」是否制訂最新一輪名單的考慮因素，羅淑佩就表示任何行業都要遵守法律。