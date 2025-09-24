風雨下悲歌 狗狗被短狗鏈鎖在戶外淋雨

【動物突發】樺加沙颱風襲港，八號風球懸掛，天氣惡劣，但有許多狗狗卻懶理狗狗情況，風雨不改用短鐵鏈將狗狗鎖在戶外，義工CC於粉嶺龍躍頭1號橋發現一隻狗狗，於狂風大雨下仍被狗主鎖在戶外，狗狗慘被大雨照頭淋，但狗主卻懶理。

Cc表示，上次十號颱風時，已發現該狗狗慘被鎖在鐵閘外淋雨，雖然該處有個棚頂，但因非常細，狗狗根本被淋到全身濕透，而且無法走避。今次樺加沙來襲前夕，CC和義工籠鏈犬關注一同游說狗主不要鎖狗狗在戶外，對方聲稱會不是住在該處，又指會找家人處理，惟CC前往了解狗狗情況，卻發現他照舊被鎖在戶外淋雨。

CC已報愛協，惟愛協卻向她指八號風球無法出車，而她已報警求助。

狗狗在今次颱風襲港仍然不准入屋。

