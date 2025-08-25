颱風劍魚來勢洶洶 越南沿海疏散逾30萬人

（法新社越南宜安25日電） 越南數萬居民今天陸續從沿海地區撤離，來勢洶洶的颱風「劍魚」正朝越南陸地逼進，預計將以時速約160公里的強風襲擊越南中部地帶。

劍魚是今年第5個影響越南的颱風，目前仍在海上，在北部灣掀起高達9.5公尺巨浪。

當局表示，沿海5個省份超過32萬5500名居民已被安排撤離至改建為臨時避難所的學校和公共建築。

海濱城市宜安夜間遭到洪水侵襲，到早晨街道基本上空無一人，大部分商店和餐廳都關閉，居民和企業主用沙袋堵住房屋入口。

到黎明時分，當地已有近3萬人撤離，兩座國內機場關閉，颱風路徑上的所有漁船都被召回港口。

越南國家水文氣象預報中心表示，颱風預計將在當地時間25日下午1時左右登陸，風速達每小時157公里。