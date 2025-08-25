颱風劍魚逼近越南 32萬居民緊急撤離

（法新社河內25日電） 颱風劍魚（Typhoon Kajiki）逼近，預計將以每小時約160公里的強風襲擊越南中部地區，當局今天緊急動員撤離沿海大批居民。

根據官方消息，劍魚是今年襲越的第5個颱風，目前還未登陸，但已在東京灣 （Gulf of Tonkin）掀起高達9.5公尺的巨浪。

當局表示，光是沿海5省就有超過32.5萬人被列入撤離對象，安置於學校及臨時轉作為避難所的公共建築內。

此外，兩座國內機場暫時關閉，所有受影響海域的漁船也已返回港口避險。