颱風博羅依掃過菲律賓增至11死 14人失蹤20萬人避難

（法新社馬尼拉27日電） 菲律賓官方今天說，颱風博羅依侵襲該國中部，死亡人數攀升到11人，並有14人失聯，逾20萬人暫居避難中心。

博羅依（Bualoi）昨天橫掃菲律賓中部多個小島，強風暴雨導致樹木與電線桿倒塌，民宅屋頂被掀起，洪水肆虐，迫使40萬人緊急撤離。

比利南省（Biliran）災害應變官員龍蓋（Noel Lungay）透過電話告訴法新社，在災情最嚴重的比利南島，有8人罹難、2人失蹤。他還說：「島上多處嚴重淹水，部分道路至今仍被積水覆蓋。」

馬尼拉民防部門稍早通報，鄰近比利南省的瑪斯貝特島（Masbate）與蒂卡奧島（Ticao）有3人喪生，其中2人分別遭強風吹倒的大樹與牆壁壓死。

目前菲律賓中部地區仍有14人失聯，逾20萬人仍暫居在各地避難中心。