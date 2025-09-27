20250917LamCY_天氣配相8.JPG

天文台於今日（27日）下午3時30分發出特別天氣提示，指熱帶氣旋博羅依已進入本港800公里範圍內，在下午4時，颱風博羅依集結在西沙之東南約200公里，預料向西北偏西移動，時速約30公里，並會在今明兩日（27日及28日）橫過南海中部，隨後移向越南北部。預料博羅依會與香港保持超過700公里距離，對本港直接威脅不大。受中國東南沿岸的高壓脊及博羅依的共同影響，今明兩日華南沿岸風勢頗大，海有大浪及湧浪，亦有幾陣驟雨。天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。市民請遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

廣告 廣告

熱帶氣旋博羅依已進入本港800公里範圍內。（天文台網頁截圖）

本港今日（27日）下午多處地區氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚漸轉多雲，有幾陣驟雨。展望明日初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。氣溫介乎27至31度，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風博羅依-天文台-進入本港800公里範圍-料對港直接威脅不大/603628?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral