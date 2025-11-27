大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
颱風和冷空氣影響南海 內地發海浪黃色警報
【on.cc東網專訊】受今年第27號颱風「天琴」和冷空氣共同影響，預計周四（27日）上午到周五（28日）上午南海將出現最高逾8米的狂浪。國家海洋預報台周四上午繼續發布海浪黃色警報，中央氣象台則繼續發布颱風藍色預警。
據預測，「天琴」將以時速5至10公里向偏西方向移動，強度還將有所加強，周五夜間開始轉向北偏西方向移動，強度緩慢減弱。南海中部、南部料出現5到8.5米的巨浪到狂浪區，南海北部將出現3到5米的大浪到巨浪區，近海海域海浪預警級別為黃色；海南東部近岸海域將出現2.5到3.8米的大浪，近岸海域海浪預警級別為黃色。
台灣海峽、巴士海峽、台灣以東洋面、南海大部及東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島、黃岩島附近海域、北部灣、台灣沿海、福建沿海、廣東沿海、海南東部沿海，周四至周五料有6至8級大風，「天琴」中心經過的附近海域風力可達11至12級，陣風13至14級。黃岩島、中沙群島料有大到暴雨，局地有100至150毫米大暴雨。
