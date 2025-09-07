颱風塔巴｜ 三號風球日間大部分時間維持 今日驟雨漸轉頻密

三號風球日間大部分時間維持 (吳康琦攝)

天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴，並命名為「塔巴」，在周日(7日)上午2時40分改發三號強風信號，信號會在今日日間大部分時間維持。

天文台指，熱帶風暴「塔巴」的環流較為細小，會視乎它增強速度，以及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。 天文台指，「塔巴」過去數小時，開始轉向西北偏北方向移動；隨著塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強。

按照現時預測，「塔巴」會繼續增強，明早在香港西南面200公里左右掠過。 預料本港今日驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大。明日仍有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪，明早部分沿岸低窪地區有機會水浸。

