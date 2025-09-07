颱風塔巴｜今晚幻彩詠香江取消 教育局：全部日校明日停課 (林俊源攝)

天文台會考慮在今晚(7日)9時至午夜12時之間改發八號熱帶氣旋警告信號。各公共服務都有特別安排。其中今晚的「幻彩詠香江」取消、夜校停課。

另外，教育局宣布所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心明日停課。夜校上課安排將於明日公布。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風塔巴-公共服務-今晚幻彩詠香江取消-教育局-全部日校明日停課/596715?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral