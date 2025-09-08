颱風塔巴｜夜校恢復上課 衞生署診所將復常 一文睇清公共服務最新安排(持續更新)

颱風塔巴｜一文睇清公共服務安排。(鍾式明攝)

隨著塔巴登陸廣東台山以及轉弱，天文台公布將於下午1時10分改發三號強風信號，即睇最新公共服務安排。

【12:40更新】衞生署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將於下午一時十分取消，所有早前受颱風影響關閉的衞生署診所，在八號風球取消後兩小時恢復正常服務，而牙科診所的牙科街症服務將會取消。美沙酮診所會按照正常服務時間開放。

社署表示，在天氣和情況許可下，各中心及服務單位會在八號信號取消後的兩個小時內，恢復提供服務予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡。

【12:00更新】教育局表示，所有日校今日停課，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心。局方又說，如果天文台於下午5時前取消八號熱帶氣旋警告信號，除非另行通知，夜校今晚將恢復上課。

迪士尼樂園：改發3號後一小時內開放

香港迪士尼樂園宣布，將於天文台改發三號強風信號後一小時內開放，並維持有限度運作。於三號強風信號生效期間，樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。賓客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排。迪欣湖活動中心則暫停開放至另行通知。

馬會電話投注熱線下午3時10分起恢復

馬會表示，由於天文台將於下午1時10分改發三號強風信號，馬會電話投注及顧客服務熱線包括1818、1817和1880將於八號烈風或暴風信號取消後兩小時(3時10分)恢復服務。此外，全線場外投注處今天將不會開放。

都大：下午6時後課堂如期舉行

香港都會大學宣布，所有該校原定於今日下午6時前舉行的課堂現已取消；下午6時或以後舉行的課堂則如期舉行。

運輸署：原訂下午1時或之前「路試」取消。(資料圖片)

颱風塔巴｜運輸署：轄下多個辦事處暫停服務

【07:55更新】8號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。原定上午8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將告取消。截至今早5時20分，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有211人入住。截至今早5時，政府1823電話中心收到一宗塌樹報告，暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。醫管局表示，截至凌晨4時，1名男子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。各個公共服務安排如下。

運輸署：原訂下午 1 時或之前「路試」取消

運輸署宣布，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。署方表示，原訂於下午1時或之前進行的駕駛考試「路試」，以及在8號信號期間或取消後兩小時內進行的駕駛考試「筆試」將會取消。如果8號信號在上午11時30分仍然生效，全日「路試」將會取消，「筆試」將於8號信號取消後約2小時後恢復，受影響考生將獲個別通知另訂考試日期。至於車輛檢驗服務，如果屬於下午12時20分或之前預約時段，將會取消；若8號信號在上午11時30分仍然生效，全日車輛檢驗將取消。

另外，八號信號期間或取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本或車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的預約，將會取消。已預約的申請人可於本月15日或之前在服務時間內，到訪原定的牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

教育局：若下午5時前取消8號風球，夜校將恢復上課。(資料圖片)

教育局：若下午 5 時前取消 8 號風球 夜校將恢復上課

教育局宣布，所有日校今日停課，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心。局方又說，如果天文台於下午5時前取消八號熱帶氣旋警告信號，除非另行通知，夜校今晚將恢復上課。

醫管局：公立醫院急症室維持正常服務。(資料圖片)

醫管局：公立醫院急症室維持正常服務

醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務已暫停，已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另約診症時間。公立醫院急症室則維持正常服務。

醫管局指，各醫院聯網已預留人手、食物及醫療物資，確保醫院服務運作正常；已加強視察公立醫院不同位置，包括可能出現水浸的黑點、渠道及樹木，以及已提醒轄下各地盤工程的承建商採取必要的加固、防風及防雨措施，以減低惡劣天氣的影響。醫管局重大事故控制中心會密切監察各醫院的運作情況，會與各政府部門保持密切溝通，減低惡劣天氣對公立醫院服務的影響。

司法機構：若早上11時8號風球仍生效，下午聆訊將延期。(資料圖片)

司法機構：若早上 11 時 8 號風球仍生效 下午聆訊將延期

司法機構宣布，今日上午所有法院和審裁處聆訊會延期。若八號訊號在早上11時前取消，延期的聆訊會於今日下午2時30分恢復，其他原定於今日下午的聆訊將會如期進行；若八號訊號於早上11時仍然生效，今日下午的聆訊將會延期。

人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務

入境事務處宣布，在8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/颱風塔巴-夜校恢復上課-衞生署診所將復常-一文睇清公共服務最新安排-持續更新-/596886?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral