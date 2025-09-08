颱風塔巴｜天文台：塔巴逐步遠離本港 下午1時10分改發三號信號(更新)

颱風塔巴，最新風暴消息。(資料圖片)

【11:35更新】天文台在上午11時35分取消黃雨警告信號。

【10:45更新】天文台發特別天氣提示，指塔巴正移入廣東內陸並將逐步遠離本港。預料本港普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午1時10分改發三號強風信號。

天文台表示，塔巴的雨帶今日會繼續為珠江口帶來狂風大驟雨，本港初時部分地區仍吹烈風。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早大澳及尖鼻咀的最高水位分別曾上漲至海圖基準面以上約3.0米及3.4米，較正常高0.6米左右。預料本港沿海地區水位會在未來兩三小時逐步下降。

【09:45更新】天文台表示，8號烈風或暴風信號會至少維持至下午1時，將視乎本地風力的減弱程度，評估下午改發三號強風信號的時間。

塔巴已在廣東台山登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。

【09:24更新】颱風塔巴已在今早(8日)8時50分登陸廣東台山。天文台表示，塔巴登陸廣東台山後，會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。

海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港部分低窪地區可能會出現水浸，而大澳的海水高度已上漲至海圖基準面以上約3米，較正常高約0.5米。市民請採取適當預防措施。

按照現時預測，塔巴會在未來數小時於廣東西部登陸。(香港天文台)

【07:50更新】8號東南烈風或暴風信號，現正生效。八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。天文台表示，現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。 塔巴即將在廣東台山附近登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。8號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港部分低窪地區可能會出現水浸，而大澳的海水高度已上漲至海圖基準面以上約3米，較正常高約0.5米。市民請採取適當預防措施。在過去1小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時101、93及91公里，最高陣風分別超過每小時145、124及102公里。此外，黃色暴雨警告信號和雷暴警告現正生效。香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

本港地區今日天氣預測吹強風至烈風程度東南風，初時離岸及高地達暴風程度。密雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。日間最高氣溫約29度。稍後轉吹偏南風，風勢逐漸減弱。

天文台展望明日仍有驟雨，初時雨勢有時頗大。本周中後期天色好轉，驟雨減少，漸轉酷熱。(香港天文台)

天文台展望明日仍有驟雨，初時雨勢有時頗大。本周中後期天色好轉，驟雨減少，漸轉酷熱。天文台又指，塔巴會在今日移向廣東西部沿岸，廣東沿岸地區風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。隨後塔巴移入廣東內陸並逐漸減弱，但受活躍偏南氣流影響，本周中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在本周後期覆蓋中國東南部，華南沿岸普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱。

